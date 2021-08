Trump se obul do olympioniček USA. Kdyby tým nevedly levicové maniačky, mají zlato

Američanky jely na fotbalový olympijský turnaj do Tokia pro zlato, ovšem po prohře v semifinále s Kanadou vzaly zavděk bronzovou medailí. Na neúspěch týmu USA poukázal nečekaně ostře i bývalý prezident Donald Trump, který má dlouhodobě spory s reprezentantkou Megan Rapinoeovou.

O bývalém americkém prezidentovi se ví, že není příliš velkým fandou ženského národního týmu. Ještě před olympiádou nabádal své příznivce, aby tým během her nepodporovali.

Během mítinku ve Phoenixu, který je součástí Trumpovy politické kampaně, začal rozebírat woke. Pod tímto pojmem se skrývají aktivity, které lze obecně označit jako aktivní snahu bránit práva různých menšin a upozorňování na nerovnosti sociální, rasové nebo genderové.

"Kdyby náš tým, který vedou radikální levicové maniačky, nebyl woke, určitě by dosáhl na zlato a neměl by jen bronz," pustil se Trump do olympioniček. "Woke znamená, že prohráváte. Se vším, co je woke, to jde od desíti k pěti. A o našem fotbalovém týmu to rozhodně platí," dodal, jeho proslov k podporovatelům sklidil potlesk.

Na turnaji favorizované Američanky podlehly ve skupině Švédkám a v semifinále nestačily na Kanadu, po penaltovém rozstřelu tak braly bronz.

"Být woke z vás dělá slabochy a právě ženský tým je toho hezkým důkazem," myslí si Trump. "Na olympiádě prohrál nečekaně 0:3 se Švédskem, ale Američani z toho mají radost," ušklíbl se nad výsledkem Američanek ze základní skupiny olympijského turnaje.

Už v minulosti se do křížku s americkým prezidentem dostala jedna z hvězd národního týmu Megan Rapinoeová, která nahlas kritizovala politiku Trumpovy administrativy.

Mezi hráčkou týmu OL Reign z amerického státu Washington a Donaldem Trumpem od té doby proběhla řada ostrých mediálních výměn.

Ten o ní proto také hovoří o "té s fialovými vlasy". Řekl také, že Rapinoeová nehraje dobře proto, že tráví příliš mnoho času politikou. "Hrála opravdu strašně. Strávila příliš mnoho času spekulováním o radikální levici místo, aby dělala svou práci," nebral si Trump servítky.

"Je to smutné, rýt takhle do staré rašple," komentovala sebeironicky Trumpova slova Rapinoeová. "Říkám si jen: opravdu přejete ostatním, aby se jim nedařilo?" divila se.

Před nedávnem Trump kritizoval tým za to, že tým během americké hymny na olympiádě poklekává, to ovšem není pravda.