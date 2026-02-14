Přeskočit na obsah
Benative
14. 2. Valentýn
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Tribuny oněměly strachem, švýcarského útočníka odvezli z ledu záchranáři

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík

Švýcarskou reprezentaci zasáhla tvrdá rána. Útočník Kevin Fiala se v utkání s Kanadou vážně zranil a turnaj pro něj s velkou pravděpodobností skončil.

Zraněný Kevin Fiala v péči lékařů
Zraněný Kevin Fiala v péči lékařůFoto: REUTERS
Reklama

Olympijský duel Kanady se Švýcarskem nabídl dramatický a mrazivý moment, který zastínil samotný výsledek utkání (Kanada vyhrála 5:1).

Švýcarský útočník Kevin Fiala po jednom ze soubojů u mantinelu zůstal bezvládně ležet na ledě. Bylo okamžitě jasné, že nejde o běžný střet.

Zdravotníci k němu bez prodlení přispěchali a dlouhé minuty hráče ošetřovali přímo na ledové ploše. Fiala se nezvedal, zápas byl přerušen a v hale zavládlo ticho. Podle reakcí hráčů i realizačních týmů bylo patrné, že situace je vážná.

Nakonec musela být švýcarská hvězda s českými kořeny odvezena z ledu na mobilních nosítkách. Z tribun se ozval mohutný potlesk a emoce na obou stranách šly stranou.

Reklama
Reklama

Výjimečný moment přišel i ze strany kanadského týmu – všichni hráči zůstali stát na ledě a při Fialově odvozu vytvořili špalír na znamení respektu. Bylo to gesto, které ukázalo, že i v tvrdém olympijském hokeji má lidskost své místo.

Podle prvních informací to s návratem švýcarského útočníka ve službách celku NHL Los Angeles Kings nevypadá dobře a jeho turnaj s největší pravděpodobností skončil. Pro Švýcarsko by šlo o citelnou ztrátu, Fiala patří k tahounům týmu a hráčům, kteří dokážou rozhodovat zápasy.

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Trump
Trump
Trump

ŽIVĚVšichni jste mí přátelé. Jindy nemilosrdný Trump teď náhle pěje chválu na NATO

Americký prezident Donald Trump v pátek označil za skvělé americké vztahy s ostatními zeměmi Severoatlantické aliance a představitele členských států nazval svými přáteli. Napsala to agentura DPA. Ještě koncem ledna Trump zpochybňoval ochotu zemí NATO pomoci Spojeným státům v případě napadení. Kritizoval i působení aliančních vojáků v Afghánistánu s tím, že spojenci se drželi mimo bojovou frontu.

Reklama
Belgium EU Summit
Belgium EU Summit
Belgium EU Summit

Chceme srazit ceny energií, shodují se evropští lídři. Ale ne v tom, jak to provést

Jak řešit vysoké ceny elektřiny a jak lépe konkurovat Spojeným státům a Číně? To řešili evropští lídři ve čtvrtek na neformálním summitu v Belgii. Konkrétní kroky ale zatím nepředstavili. Český premiér Andrej Babiš po jednání uvedl, že se snažil prosadit změnu systému emisních povolenek. Podle něj totiž v současnosti platí Češi za elektřinu mnohem více než jiné evropské státy.

Reklama
Reklama
Reklama