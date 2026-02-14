Tribuny oněměly strachem, švýcarského útočníka odvezli z ledu záchranáři

Švýcarskou reprezentaci zasáhla tvrdá rána. Útočník Kevin Fiala se v utkání s Kanadou vážně zranil a turnaj pro něj s velkou pravděpodobností skončil.
Olympijský duel Kanady se Švýcarskem nabídl dramatický a mrazivý moment, který zastínil samotný výsledek utkání (Kanada vyhrála 5:1).
Švýcarský útočník Kevin Fiala po jednom ze soubojů u mantinelu zůstal bezvládně ležet na ledě. Bylo okamžitě jasné, že nejde o běžný střet.
Zdravotníci k němu bez prodlení přispěchali a dlouhé minuty hráče ošetřovali přímo na ledové ploše. Fiala se nezvedal, zápas byl přerušen a v hale zavládlo ticho. Podle reakcí hráčů i realizačních týmů bylo patrné, že situace je vážná.
Nakonec musela být švýcarská hvězda s českými kořeny odvezena z ledu na mobilních nosítkách. Z tribun se ozval mohutný potlesk a emoce na obou stranách šly stranou.
Výjimečný moment přišel i ze strany kanadského týmu – všichni hráči zůstali stát na ledě a při Fialově odvozu vytvořili špalír na znamení respektu. Bylo to gesto, které ukázalo, že i v tvrdém olympijském hokeji má lidskost své místo.
Podle prvních informací to s návratem švýcarského útočníka ve službách celku NHL Los Angeles Kings nevypadá dobře a jeho turnaj s největší pravděpodobností skončil. Pro Švýcarsko by šlo o citelnou ztrátu, Fiala patří k tahounům týmu a hráčům, kteří dokážou rozhodovat zápasy.
„Evka je úžasná ženská.“ Adamczyk se synem prožíval muka, pak ho přemohlo dojetí
V cílovém prostoru prožíval celý závodní den. Jen on, roční syn Kryštof a obrovské nervy. Herec Marek Adamczyk přiznal, že během nedělního klání v Livignu prožíval hotová muka. Jeho manželka Eva Adamczyková ale nakonec dokázala vybojovat stříbrnou olympijskou medaili a syna Kryštofa museli narychlo pohlídat Britové.
ŽIVĚ7. den ZOH: Senzační kolaps, krasobruslař Malinin selhal ve volné jízdě
Sledujte události a zajímavosti ze sedmého dne olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
ŽIVĚVšichni jste mí přátelé. Jindy nemilosrdný Trump teď náhle pěje chválu na NATO
Americký prezident Donald Trump v pátek označil za skvělé americké vztahy s ostatními zeměmi Severoatlantické aliance a představitele členských států nazval svými přáteli. Napsala to agentura DPA. Ještě koncem ledna Trump zpochybňoval ochotu zemí NATO pomoci Spojeným státům v případě napadení. Kritizoval i působení aliančních vojáků v Afghánistánu s tím, že spojenci se drželi mimo bojovou frontu.
ŽIVĚRusko se chce dohodnout, prohlásil Trump. Zelenského vyzval, ať „pohne“
Prezident Spojených států Donald Trump v pátek vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k aktivitě, jinak podle něj promešká naději na mír. „Rusko se chce dohodnout a Zelenskyj se bude muset pohnout, jinak promešká skvělou příležitost. Musí se pohnout,“ řekl Trump novinářům v Bílém domě.
Chceme srazit ceny energií, shodují se evropští lídři. Ale ne v tom, jak to provést
Jak řešit vysoké ceny elektřiny a jak lépe konkurovat Spojeným státům a Číně? To řešili evropští lídři ve čtvrtek na neformálním summitu v Belgii. Konkrétní kroky ale zatím nepředstavili. Český premiér Andrej Babiš po jednání uvedl, že se snažil prosadit změnu systému emisních povolenek. Podle něj totiž v současnosti platí Češi za elektřinu mnohem více než jiné evropské státy.