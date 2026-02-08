Přeskočit na obsah
Sport

Tribuny umlkly hrůzou. Vonnová po těžkém pádu křičela bolestí, musel pro ni vrtulník

ČTK

Americká lyžařka Lindsey Vonnová hned po několika sekundách své jízdy v olympijském sjezdu v Cortině d'Ampezzo upadla a zůstala ležet na trati. Závod byl kvůli jejímu ošetřování zhruba na dvacet minut přerušen a jednačtyřicetiletou hvězdu odtransportoval ze sjezdovky Tofana vrtulník.

APTOPIX Milan Cortina Olympics Alpine Skiing
Pád Lindsey VonnovéFoto: CTK
Vonnová odstartovala do závodu s číslem 13. Na trať se vydala přesto, že si v pátek 30. ledna ve sjezdu Světového poháru v Crans Montaně přetrhla přední zkřížený vaz v levém koleně. Zraněnou nohu jí chránila ortéza.

Olympijská šampionka z roku 2010 Vonnová upadla zhruba dvanáct sekund po startu. V pravotočivé zatáčce ji terénní vlna vyhodila do vzduchu a přetočila. Z televizních záběrů bylo slyšet, jak po dopadu na sjezdovku křičí bolestí.

Čtyřnásobná celková vítězka Světového poháru Vonnová se k závodění vrátila právě s vidinou olympijských her v Cortině koncem roku 2024 s titanovým implantátem v pravém koleně. V této sezoně byla ve skvělé formě, vyhrála dva sjezdy a vede hodnocení disciplíny ve Světovém poháru, v němž má celkem 84 vítězství.

