Trestat Rusy plošně za doping je jako holokaust, prohlásil funkcionář MOV. Pak se za svá slova kál

před 1 hodinou

Gian Franco Kasper přirovnal trest pro Rusy k vyvražďování Židů během druhé světové války. Pak se omlouval.

Pchjongčchang - Člen MOV a prezident mezinárodní lyžařské federace FIS Gian Franco Kasper se omluvil za přirovnání trestu pro ruské sportovce za státem podporovaný doping k holocaustu. Třiasedmdesátiletý švýcarský funkcionář se proti plošnému postihu pro ruské olympioniky vyslovil na zasedání výkonného výboru MOV v dějišti příštích zimních her v Pchjongčchangu.

"Jsem proti trestání nevinných. To dělal Hitler s Židy," prohlásil Kasper. "Ano, je to extrémní přirovnání, ale když vás trestají jen za to, odkud jste, opravdu mi to nepřijde v pořádku," dodal. Dnes se za svá slova omluvil a označil je za nemístný a necitlivý komentář.

Podle zprávy světové antidopingové organizace WADA v Rusku v letech 2011 až 2015 fungoval systematický dopingový program s podporou státu. Z toho Rusové těžili i během domácí zimní olympiády 2014 v Soči.

V současnosti se proto diskutuje o možnosti vyloučení ruské výpravy ze ZOH 2018. Před loňskými letními hrami v Riu MOV k této variantě nesáhl a ponechal rozhodnutí na federacích jednotlivých sportů. Například v atletice trvá vyloučení ruských sportovců z mezinárodních soutěží už od listopadu 2015.

před 1 hodinou

