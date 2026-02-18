Tohle nikdo nečekal, žasnou v zámoří nad Čechy. Vytáhli "extrémně frustrující" zbraň

Na juniorském MS vyřadili Kanadu už třikrát v řadě, teď ji trýznili i na nejvyšší možné úrovni, na olympijském turnaji mužů v Miláně. Nakonec Češi senzaci nedotáhli, ale v kolébce hokeje způsobili značné pozdvižení.
V základní skupině podlehli zámořské velmoci 0:5 a v předkole sotva přetlačili Dány. Proto když v úvodu středečního čtvrtfinále dostali rychlý gól, leckoho mohlo právem napadnout, že je hotovo.
Svěřenci trenéra Radima Rulíka, kteří po předkole neměli ani 24 hodin na regeneraci, se však proti odpočatému superfavoritovi zničehonic odrazili k neskutečnému výkonu, svému nejlepšímu na turnaji.
„Tohle nikdo nečekal,“ podivoval se na stanici TSN moderátor Gino Reda.
Češi hned dvakrát vedli – 2:1 a 3:2. Aby Kanada na olympijských hrách s účastí NHL prohrávala, to se jí nestalo od základní skupiny ve Vancouveru 2010, tedy 16 let. Je to ovšem zkreslené tím, že na minulých dvou olympiádách hvězdy NHL nehrály.
Navíc ztrácela ještě tři a půl minuty před třetí sirénou. Pak ji spasili Nick Suzuki a Mitch Marner. První vyrovnáním, druhý gólem v prodloužení.
Ještě před prodloužením jel ale sám na branku Martin Nečas, všechno tedy mohlo být jinak.
„Šílené drama,“ komentoval závěr bitvy novinář Steven Ellis.
„Wow! Kanada pokoušela osud. Klobouk dolů před Čechy, navzdory prohře byli fantastičtí,“ smekl legendární kanadský obránce Chris Pronger, který jakožto člen Triple Gold Clubu vyhrál Stanley Cup, olympiádu (dvakrát) i mistrovství světa.
Podle online deníku The Athletic odvrátila Kanada „historický krach“. A pokud nakonec vyhraje zlato, Marnerův gól se prý „zapíše do dějin kanadského hokeje“.
Hvězdy v čele s Connorem McDavidem jsou stále hlavním favoritem na zlato, ale musí vyhrát ještě dva zápasy. A to poté, co někdo konečně ukázal, jak na ně.
„Tým, se kterým bude Kanada hrát příště, se musí podívat, co dělali Češi,“ prohlásil Reda. „Jakmile se dostali do vedení, v podstatě postavili čtyři hráče do středního pásma a soupeře eliminovali. Bylo to extrémně efektivní, pro Kanadu extrémně frustrující.“
Šlo o způsob, jak brzdit smrtící protiútoky mimořádně rychlých útočníků, jako jsou McDavid a Nathan MacKinnon.
Kanada cestu k šancím nakonec našla skrz forčeking nebo nahazování do útočného pásma, to bylo nevyhnutelné. Na střely vyhrála hlavně díky dominantní druhé třetině jednoznačně 41:24. Měla ovšem namále.
„Češi ze sebe vymáčkli víc než Kanada. Mají dobrý tým, zápas klidně mohli vyhrát,“ podotkl bývalý obránce a nyní analytik Frankie Corrado.
