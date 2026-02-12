Tohle byla nejhezčí tečka, slzela Sáblíková. Dál už chce jen fandit partnerce u tratě

Poslední olympijský závod rychlobruslařky Martiny Sáblíkové nedopadl tak, jak si přála, přesto opouštěla ovál v Miláně dojatá. Po nemoci nedokázala bojovat se soupeřkami o přední umístění a obsadila 12. příčku. V rozhovoru s novináři uvedla, že chtěla pouze dojet do cíle a odvděčit se fanouškům za podporu, které se jí v minulých dnech dostávalo.
Již neplánuje startovat v závodě na 1500 metrů, ve kterém by ráda na led doprovodila jako trenérka reprezentační kolegyni a životní partnerku Nikolu Zdráhalovou.
"Dnes nešlo o nic jiného než dojet do cíle," prohlásila Sáblíková, která kvůli nemoci musela zrušit plánovaný první start v Itálii na 3000 metrů.
"Od začátku jsem to zkusila. Nejsem člověk, který by šel na start s tím, že točím kola za 35 (sekund) a prostě to odjedu. Byla jsem domluvená, že až pojedu kolo na 34, tak Pavel (Kulma - trenér) sundá tabulky. Pak už jsem věděla, že jedu hluboko nad tím, co bych měla jet. A bylo to jen o tom mentálně dojet, což bylo strašně těžké," řekla osmatřicetiletá rychlobruslařka.
Trojnásobnou olympijskou vítězku hnala vpřed podpora fanoušků v hale, kde byla i řada Čechů.
"Podpora před startem i při jízdě byla neskutečná. V hlavě jsem celou dobu měla i to, co se dělo u nás v České republice, když jsem nemohla jít na start tří kilometrů. To pro mě bylo něco neuvěřitelného. Jsem strašně ráda, že jsem tady mohla být a závodit, i když to vůbec nedopadlo tak, jak jsem chtěla. Musím ale říct, že to bylo nejtěžších a nejkrásnější dvanáct kol mého života," uvedla dojatá Sáblíková.
Na tváři se jí při rozhovoru s novináři objevily i slzy. Bouřlivých ovací od fanoušků si užila i po závodě, kdy objížděla čestné kolečko a mávala jim. "Je to něco, na co nikdy nezapomenu," řekla.
Svěřenkyně trenéra Petra Nováka si pro olympiádu vyjela start i na trati 1500 metrů, účastnické místo ale neplánuje využít.
"Petr chce, abych jela, ale myslím, že ne. Samozřejmě každý start na olympiádě je skvělý a něco, co jsem si vždy přála. Ale po tom, co jsem si zažila dneska... Myslím si, že to byla ta nejhezčí tečka za olympiádou, kterou jsem si mohla prožít a kterou jsem mohla dostat," uvedla Sáblíková.
Navíc by ráda splnila přání Zdráhalové. "Poprosila mě, jestli bych nemohla stát na střídací rovince. Takže možná na patnáctistovce budu, ale v trošku jiné roli," řekla Sáblíková, která si jako první český sportovec připsala start na šesté zimní olympiádě.
Stanovisko k vymáhání dotací po holdingu Agrofert bude podle ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD) dokončeno v řádu dnů. Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) o něm bude poté informovat veřejnost, odpověděl ve čtvrtek poslancům na dotaz bývalého předsedy Pirátů Ivana Bartoše. Promlčení možnosti dotace vymáhat podle ministra nehrozí, lhůta uplyne až v prosinci příštího roku.
Devět mrtvých a 27 zraněných si vyžádala střelba na střední škole v kanadském městečku Tumbler Ridge v provincii Britská Kolumbie. Šéfredaktor Matyáš Zrno ve videu popisuje okolnosti tragédie i zatím dostupné informace o pachateli.
Kim Čong-un podle jihokorejských zpravodajců určil svého nástupce. Má jím být jeho třináctiletá dcera Kim Ču-e. Stala by se tak už čtvrtou generací dynastie vládnoucí Severní Koreji. Kdo je dcera dvaačtyřicetiletého diktátora a proč její jmenování vyvolává tolik otazníků?
Čeští hokejisté mají za sebou historicky nejhorší vstup do olympijského turnaje, v Miláně podlehli Kanadě jednoznačně 0:5. Byť proti týmu, který po návratu hráčů z NHL mnozí považují za největšího favorita, drželi v první třetině krok, postupně se projevila obrovská kvalita zámořských hvězd.
Kvůli ukrajinské palbě se ocitlo více než 220 tisíc odběratelů v ruské Belgorodské oblasti bez dodávek elektrického proudu, uvedl ve čtvrtek odpoledne na Telegramu regionální gubernátor Vjačeslav Gladkov. Rusko v posledních týdnech útočí na ukrajinskou energetiku pravidelně a zatímco teploty opakovaně padají hluboko pod nulu, Ukrajinci se ocitají bez tepla, elektřiny i tekoucí vody.