Náročné příběhy, ale zářivé sny. Česká olympijská nadace představila mladé hrdiny

Česká olympijská nadace, která dlouhodobě podporuje děti ve věku 6 až 18 let v lásce ke sportu, odhalila 18 vybraných nadačních svěřenců - mladých sportovních hrdinů.

Cílem této komunikační kampaně je ukázat, jak moc některé děti potřebují podpořit a vysvětlit, jak konkrétně Česká olympijská nadace pomáhá dětem ze znevýhodněného prostředí v tom, aby se mohly věnovat svým zálibám bez ohledu na finanční překážky.

Pro rozvoj dětí jsou sportovní kroužky důležité. Volnočasové aktivity zlepšují pohybové dovednosti a děti mohou uplatnit své nadání. Navíc se jedná o prospěšně strávený volný čas, což odvádí pozornost ratolestí od oblíbené online zábavy do mnohem vhodnějšího prostředí.

V posledních letech se ovšem náklady i těch základních sportovních kroužků pohybují v řádech tisíců korun a stále rostou, navíc pokud jde o sportovní výbavu, aktivity se ještě mnohonásobně prodraží. Talentované děti dosahující opravdových úspěchů potom pro svou sportovní kariéru potřebují už skutečně vysoké finanční investice, které si ovšem nemůže každá rodina dovolit.

Jednou z variant, jak umožnit dětem sportovat i přes finanční překážky v rodinném rozpočtu, je oslovení České olympijské nadace, které nezáleží v první řadě na talentu dětí, ale na jejich chuti sportovat. Za kvalitou nadace stojí olympijští medailisté z Vancouveru, Londýna, Soči a Rio de Janeira a prezidentem je trojnásobný olympijský vítěz Jan Železný, což zaručuje spolupráci dětí s lidmi, kteří sport skutečně milují.

V letošním roce se Česká olympijská nadace spojila se svým hlavním sponzorem společností Sazka, a rozhodli se společně zahájit kampaň 18 pod 18. Dohromady představují nadací podpořené děti jako hrdiny, kteří se i přes všechny překážky nevzdali a věnují se svému vysněnému sportu. "Českou olympijskou nadaci podporujeme už od jejího založení a těmito konkrétními příběhy bychom chtěli poukázat na její ojedinělé zaměření a velkou užitečnost," okomentovala kampaň 18 pod 18 Tereza Vyhnálková ze Sazky.

Martina Voříšková, manažerka České olympijské nadace ji doplnila: "Žádostí o podporu neustále přibývá, a to je podle nás moc dobře. Čím více rodin bude chtít děti ve sportu podporovat, tím lépe to u nás bude vypadat lépe. Pokud máte ve svém okolí někoho ve finanční tísni, komu by se hodil příspěvek na sport jeho dětí, upozorněte ho na možnost podání žádosti u České olympijské nadace."