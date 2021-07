Trčím ve smradu a nikdo nic neví, stěžuje si cyklistka, která byla v "covidovém letu"

Olympijské hry v Tokiu startují, ale nálada v českém týmu má kvůli problémům s testováním k ideálu daleko. Cyklistka Tereza Neumanová a stolní tenista Lubomír Jančařík museli jen pár dní před startem svých soutěží do izolačního hotelu, kde trávili noc ve velmi nedůstojných podmínkách.

Tereza Neumanová i Lubomír Jančařík byli na palubě leteckého speciálu, ve kterém seděli také později pozitivně testovaní lékař Vlastimil Voráček, trenér beachvolejbalistek Simon Nausch a čtyři sportovci.

Olympiáda se nebude týkat beachvolejbalistky Markéty Nausch Slukové (a její negativně testované spoluhráčky Barbory Hermannové), stolního tenisty Pavla Širučka ani cyklisty Michala Schlegela. Beachvolejbalista Ondřej Perušič bude moct po skončení své karantény nastoupit až ke druhému utkání turnaje po boku parťáka Davida Schweinera.

Sportovci, kteří byli označeni za blízké kontakty pozitivních případů, byli ve čtvrtek večer odvezeni k PCR přetestování na izolační hotel uprostřed metropole. Mezi nimi figurovali právě Neumanová s Jančaříkem, již si na sociálních sítích postěžovali na tíživé podmínky.

"Představa a realita olympiády začíná nabírat fakt grády. Příjemnou noc sama sobě přeju," napsala Neumanová k fotce tmavého minipokojíčku s postelí. "Je to místnost, kde budeme tři hodiny čekat na výsledky PCR testu a kam nás odvezli na noc. Tři dny před závodem," poznamenala dvaadvacetiletá cyklistka v rámci svého příběhu na Instagramu.

Po více než tříhodinovém čekání a potvrzení negativního výsledku se sportovci přesunuli na jiný hotel, stranou zbytku české výpravy. Ale ani tam to podle slov Neumanové s Jančaříkem není o mnoho lepší.

"Všichni máme negativní testy, také dosud jsme měli všechny negativní," zdůraznila rozzlobená cyklistka. "V tomhle hotelu to vůbec nevypadá, že by tady měla být olympiáda. Mám pokojíček 2 × 2 metry, výhled rovnou do zdi. A to nekomentuju, jaký smrad z kouře tady je," dodala.

"Absolutně nevíme, co s námi bude. Mám pocit, že Japonci vůbec nic nevědí. Nevíme, jestli budeme závodit, nebo ne. To je fakt výborné, tři dny do startu," uzavřela Neumanová a ironicky zvedla na videu palec nahoru. Ženský silniční závod je na programu v neděli brzy ráno českého času.

Podobné zkušenosti sdílel s fanoušky na Instagramu také Jančařík, jenž na svou druhou olympiádu odlétal coby čerstvý čtvrtfinalista mistrovství Evropy. "Je to zatím můj asi nejhorší turnaj, jaký jsem kdy zažil," vyprávěl, aniž by samotné sportovní klání vůbec začalo.

"Budu si to chtít užít, ale zároveň uhrát výsledky. V Riu jsem byl opravdu spokojený s tím, že jsem se kvalifikoval, nicméně zpětně mi došlo, že tam chybělo určité napětí v prvním zápase, který jsem hned prohrál. Teď chci primárně vyhrávat," říkal v březnovém rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Realita je zatím chmurná. "Můj pokoj je prťavý, je tu prostor akorát na postel," ukázal bez sedmi centimetrů dvoumetrový stolní tenista. Dalším problémem pro Jančaříka, kterému začne turnaj v sobotu zhruba v 8:45, je nemožnost rozehrát se před zápasem s hráčem z jiné země.

"Abych nepřišel s nikým do kontaktu, bude se mnou muset jít trenér. Je to blbé," kroutil hlavou Jančařík. Vzápětí však optimisticky přidal: "Věřím, že motivaci najdu a že se zvládnu nakopnout. Proto jsem sem jel, abych uhrál to nejlepší, co můžu," uzavřel třiatřicetiletý olympionik.

Připravena poprat se s nepřízní osudu zůstává i cyklistka Neumanová. "Naděje umírá poslední," napsala ke snímku z bicyklového ergometru.