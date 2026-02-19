Přeskočit na obsah
Benative
19. 2. Patrik
Sport

Takhle mě hokej dlouho nevtáhl, zíral Vrbata. Nervózní byl i Gretzky

Sport

To nejlepší na konec, bohužel! Po výkonu ve čtvrtfinále s Kanadou bychom si od českých hokejistů přáli olympijský nášup, další skvělý zápas. Kde se v týmu Radima Rulíka vzala energie? Proč jsme favorita mohli porazit? V nové epizodě podcastu Bago to rozebere i Radim Vrbata.

Ice Hockey - Men's Play-offs Quarterfinals - Canada vs Czech Republic
David Pastrňák a Martin Nečas ve čtvrtfinále proti Kanadě na OH 2026Foto: REUTERS
Umačkané palce, zpocené dlaně, tep na maximu. Přesně takhle prožíval zápas Česka s Kanadou každý fanoušek a juniorští mistři světa z roku 2001 nejsou výjimkou. Plní emocí si o skvělém zážitku popovídali někdejší útočníci Radim Vrbata, Václav Nedorost a Zdeněk Blatný.

„Takhle mě hokej dlouho nevtáhl, abych u toho seděl a naprosto upřímně fandil,“ usměje se Radim Vrbata na úvod. „A to jsme se přitom báli, aby to neskončilo 1:8,“ řekne Zdeněk Blatný na rovinu, že původní dojem z českých výkonů v turnaji nebyl dobrý.

„Museli jsme Kanadu neskutečně zaskočit tou změnou herního projevu,“ přidá se Václav Nedorost. „Určitě se na nás dívali, co jsme předváděli s Dánskem, dělali si rozbor a najednou proti nim vyjel úplně jiný soupeř.“

Napětí českých fanoušků bylo v průběhu duelu obrovské, ale co teprve to kanadské? Po gólu Ondřeje Paláta na 3:2 se největší hvězdy na střídačce dívaly do kamery poněkud vyplašeným pohledem.

„Bylo vidět, jak jsou nervózní,“ přitaká Vrbata. „Ale teda i já jsem byl opařenej. Jak nám mohli uznat gól v šesti lidech? V době, kdy se zkoumá každý detail hry? Hned jsem si toho v televizi všiml a počítal,“ nechápe účastník 1057 zápasů NHL.

Celou situaci následně účastníci diskuse proberou do detailu. Vrátí se do svých reprezentačních let, do kabiny při juniorském šampionátu. „Taky jsme se dívali jeden po druhém, kdo za to vezme. Kdo dá gól,“ vzpomínají na kritické chvíle svého zlatého tažení.

„Tímhle zápasem si Radim Rulík a celý realizační tým obhájili nominaci. Můžeme si říkat, že bychom ji udělali jinak, ale oni si to postavili takhle a ukázali, že věděli proč,“ otevře Blatný téma, které provázelo celý turnaj.

„Vzal bych Adama Klapku, možná ještě jednoho mladého hráče na zkušenou. Nic by to nezměnilo na celkovém výsledku, ale chtěl bych je tam mít,“ hodnotí Vrbata, jak by stavěl mužstvo on. „Zároveň vidíme, že žádnou další zásadní kvalitu v NHL nemáme a bude hůř,“ trápí Blatného.

Vyhlídky na budoucnost celá trojka zhodnotí v hodinovém povídání podrobněji, podívá se zblízka i na výkon kanadských hvězd. Zodpoví si i otázku, zda je olympiáda tím nejlepším hokejovým turnajem posledních let. Nejnovější epizodu podcastu Bago si můžete poslechnout v celém znění.

