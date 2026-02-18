"Tak co, báli jste se, že vypadneme?" Slováci v laufu: Chceme vybouchat co nejvíc

Slovenští hokejisté letí olympijským turnajem v Miláně, ve čtvrtfinále suverénně spláchli Němce 6:2 a zahrají si o medaili. Postupová euforie z hráčů tryskala na všechny strany. Před čtyřmi lety v Pekingu sice Slováci vybojovali senzační bronz, ale svou jízdou v Itálii nadchli ještě více.
Od našeho zpravodaje v Itálii - V Číně se totiž hrálo kompletně bez nejlepších hokejistů světa, tehdy ještě zámořská NHL své hvězdy na turnaj pod pěti kruhy nepustila.
Slovenský úspěch tak měl pro leckoho jedno výrazné "ale“.
To v Miláně už je veškerá hokejová smetánka, tady jsou výborné slovenské výkony o to hodnotnější. Slováci se sedmičkou hráčů z NHL nechali ve skupině za sebou Finy i Švédy, teď bez potíží vyřadili Německo.
"Tak co, borci, báli jste se, že vypadneme?“ halekal na slovenské novináře Erik Černák. Po velkém vítězství byl skvěle naladěný, stejně jako ostatní.
"Je to úžasný pocit, věděl jsem, že to zvládneme. Pár dní jsem nad tím přemýšlel a všichni byli naladění tak, že jsme si za tím šli,“ hlásil urostlý obránce.
Když útočník Martin Pospíšil dostal od zámořských žurnalistů otázku s tématem překvapivého postupu do semifinále, na chvilku se zastavil.
"A je to překvapivé? Já si to nemyslím, od začátku jsem v nás věřil. Jsme výjimečný tým, máme výjimečnou partu. Je v ní kupa talentu a zároveň tvrdě pracujících kluků,“ popisoval Pospíšil.
Čtvrtfinále zlomil jeho druhý útok s Pavolem Regendou a Milošem Kelemenem. Regenda zapsal dva góly a přihrávku, Kelemen jednou skóroval, Pospíšil jednou asistoval.
Dvoubodové příspěvky zaznamenali také Oliver Okuliar a Dalibor Dvorský ze třetí formace. Němci se věnovali hlavně elitní lajně s obávaným Jurajem Slafkovským, ale nebylo jim to nic platné.
"Jsem rád, že jsme takto pomohli. Potřebujeme všechny čtyři pětky,“ liboval si Pospíšil. "Jsem rád za to, jak jsme ten zápas hráli. Taková šance nepřichází každý rok, v podstatě ani za čtyři roky, i když doufám, že teď to takto bude pokračovat. Dáváme do toho maximum,“ těšilo ho.
Prvenstvím ve skupině si Slováci zajistili před play off tři dny volna, zatímco Němci museli v úterý do předkola proti Francii. A nějaké síly jim to utkání evidentně sebralo.
"Věděli jsme to a nastavili jsme tempo, které je těžké udržet celých 60 minut. Když hrajeme fyzicky, víme, že se proti nám hraje strašně těžce. Němci z toho byli trošku frustrovaní a nás to posunulo k ještě lepšímu výkonu,“ hodnotil Pospíšil.
Je jasné, že postup do olympijského semifinále probudí mezi fanoušky na Slovensku euforii.
Vždyť zmíněný bronz z Pekingu je jediným medailovým úspěchem za pořádně dlouhou dobu. Před ním byli Slováci v semifinále velkého turnaje naposled v roce 2012. Je to pro ně vzácnost.
"Chceme z toho vybouchat co nejvíc, byla by to krásná jízda,“ zasnil se kapitán Tomáš Tatar. "Koneckonců hokej se hraje pro lidi, tak doufám, že si to užívají. Podporu cítíme i z domova, je to super,“ podotkl.
"Dnes to bylo 60 minut tvrdé a krásné práce. Musíme pokračovat ve stejné týmové hře jako celý turnaj. Klukům v šatně řeknu, že jsem na ně hrdý,“ přidal zkušený 35letý útočník a vlajkonoš slovenské olympijské výpravy.
V Pekingu kvůli výše zmíněnému důvodu chyběl, byl tehdy hráčem New Jersey. Ve sbírce má však stříbro z MS před 14 lety, které získal jako mladík. Teď může dovést národní tým k dalšímu cennému kovu coby lídr.
Semifinále čeká Slováky v pátek. Nyní si mohou v klidu užít zbytek čtvrtfinálového programu a vyčkat na soupeře.
Mají jistotu, že v semifinále nepotkají Kanadu. Jinak to může být kdokoliv ze zbývajících pěti týmů. Postupová čtyřka se totiž znovu seřadí podle pořadí z velké tabulky po skupinové fázi a semifinalisté se střetnou způsobem 1-4 a 2-3.
ŽIVĚEET 2.0 od ledna: vláda slibuje miliardy, opozice varuje před byrokracií
Stát spustí nový systém evidence tržeb EET 2.0 od ledna příštího roku, nejprve v pilotním režimu. Pro nejmenší podnikatele nebude povinný. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) očekává přínos 14 až 15 miliard korun ročně. Opozice tvrdí, že evidence rozpočtu nepomůže a přinese jen více byrokracie. Návrh nyní míří do připomínkového řízení.
ŽIVĚZelenskyj obvinil Rusko z průtahů rozhovorů. Druhý den jednání v Ženevě skončilo bez výsledku
Američané, Ukrajinci a Rusové ve středu dopoledne v Ženevě pokračovali druhým dnem v jednáních o možnostech diplomatického ukončení ruské invaze na Ukrajinu. Ruské agentury uvedly, že rozhovory již skončily a že v brzké době se očekává jejich další kolo. Z dosavadních informací vyplývá, že průlom nenastal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň obvinil Rusko z průtahů rozhovorů.
Půlmilionová pokuta a tři měsíce vězení. Takhle skončil lupič hadů v Austrálii
Australský soud ve středu vyměřil 48letému Clintonovi Spiteriovi pokutu 33.615 australských dolarů (přes 487 tisíc Kč) a tříměsíční podmíněný trest vězení poté, co se přiznal k ulovení několika vzácných hadů v národním parku na severovýchodě kontinentu. Napsal to australský web ABC.
VIDEO: Když vám v cílové rovince dýchá na záda Nazgul. Olympiáda má nového hrdinu
Zimní olympijské hry v Itálii zatím nabídly tradiční mix dechberoucích triumfů, ale ve středu se k napětí a dramatům přidal nečekaný „závodník“. Během ženského sprintu dvojic v běhu na lyžích v Teseru se na trať připletl pes připomínající vlka.
Senzační medaile byla blízko. Biatlonistky bez Davidové naháněly největší favoritky
Biatlonistky Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Tereza Vinklárková skončily páté ve štafetě na olympijských hrách v Itálii. Před závěrečným úsekem se držely ve hře o medaili, nakonec ztratily po trestném kole finišmanky Vinklárkové minutu na bronz. Zvítězily Francouzky před Švédkami a Norkami.