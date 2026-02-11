Sžíravá kritika Ledecké rezonuje ve světě. A má další díl. Ignorují nás, tvrdí Češka

Třeba nezíská medaili, jak byla zvyklá, přesto Ester Ledecká zůstane jednou z důležitých postav zimních olympijských her. Na unikátní všestrannost Češky se v zahraničních médiích dál píší obdivné ódy, ve světě navíc rezonuje její boj za milovanou disciplínu, o jejímž vyřazení z programu olympijský výbor vážně uvažuje. Ledecká pokračovala v kousavé a nesmlouvavé kritice i v dalších rozhovorech.
Od našeho zpravodaje v Itálii - Už se to blíží. Ester Ledecká se po nepovedené obhajobě dvou po sobě jdoucích zlatých medailí ze snowboardového obřího slalomu přesunula z Livigna do opačného koutu severní Itálie.
V Cortině d‘Ampezzo nasadila lyže, okamžitě si zlepšila náladu a bolestivý nedělní nezdar, který obrečela, už jako člověk zvyklý žít zejména přítomným okamžikem zanechala v minulosti.
„Tak mi ty slzy promiňte, nechala jsem se unést, místo toho abych se nadechla a viděla to tak, jak to vidím teď,“ napsala po přesunu do Cortiny na sociální sítě.
„Páté místo je dobrej výsledek a já jsem nesmírně vděčná, že jsem zdravá, můžu dělat to, co mě baví, a mám kolem sebe lidi, co mě podrží i ve dnech, kdy mi teče nudle po bradě,“ doplnila.
Ve čtvrtek se třicetiletá šampionka představí v olympijském super-G, tedy disciplíně, ve které před osmi lety v Pchjongčchangu zlatou jízdou šokovala celý sportovní svět.
V zahraničních médiích mezitím dál rezonuje její otevřená a tvrdá kritika Mezinárodního olympijského výboru, který bude za pár měsíců rozhodovat o tom, zda alpský snowboarding ponechá v programu her, či nikoli.
„Hodně mě mrzí, že to vůbec zvažují. Vzít jakýkoliv sport z olympijských her. Pokud byste radši přidali nějaké debilní videohry na olympiádu nebo něco takového? Nebo dali beachvolejbal na zimní olympiádu? Fakt to nedává smysl,“ rozohnila se v angličtině po nedělním závodu.
„Osoba, která tohle rozhoduje, by tady dneska měla být a vidět ten dav lidí. Jak k…a úžasný byl celý ten závod. I když jsem prohrála, jsem pyšná, že jsem snowboarďačka, že jsem si tenhle sport vybrala místo lyžování. Ničeho nelituju. Je to krásný sport, který patří na olympiádu,“ pokračovala.
„Byla bych ráda, aby člověk, co to navrhuje, viděl tady to všechno a uznal, že je hloupý, že to vůbec zvažoval,“ apelovala česká hvězda.
O jejím ostrém prohlášení referovaly třeba i The New York Times, pod které patří renomovaný magazín The Athletic.
Podle něj komunikační ředitel Mezinárodního olympijského výboru Christian Klaue reagoval tak, že jednání jsou „otevřená a stále probíhají“ a že zapadají do širší debaty o tom, jak mohou olympijské hry zůstat relevantní pro různé skupiny publika a věkové generace po celém světě.
Ledecká mezitím v kritice pokračovala, a to v rozhovoru pro francouzský web RFI, kde Češka uvedla, že MOV názor sportovců ignoruje. Kvůli tomu vyjádřila obavu, že je veškerý tlak ze strany samotných závodníků zbytečný.
„Přijde mi, že nemám absolutně žádnou šanci změnit jejich názor. Takže já prostě budu jezdit snowboard, ať už se stane cokoli. Neposlouchají, protože tady vůbec nejde o sportovce,“ řekla. „Olympiáda není o sportovcích. Je o show, o závodech, o penězích, o politice,“ dodala.
Trojnásobná olympijská vítězka znovu zopakovala, že nedělní závod, navzdory tomu, že se jí osobně nepovedl, byl jasným důkazem atraktivity paralelního obřího slalomu. Místo jeho vyřazení navrhuje přidání ještě jedné disciplíny: paralelního slalomu.
„Myslím, že jsme znovu dokázali, že sem patříme. Lidé se na nás přišli podívat, bylo jich hodně a skvěle se bavili. Cítila jsem to, slyšela jsem je už na startu. Byla tam úžasná atmosféra. Je spousta mladých sportovců, kteří čekají na svou šanci. Doufám, že jim to nezničí,“ podotkla
Zlatý medailista mezi muži, Rakušan Benjamin Karl, byl optimističtější. „Jsem přesvědčený, že naše disciplína v programu zůstane. Na 90 procent myslím, že ano. Dnes jsme předvedli to nejlepší, co umíme. Byla tu spousta lidí, skvělý svah, těsné jízdy. Lépe už to udělat nejde,“ prohlásil.
„A navíc nestojíme skoro nic. Potřebujeme svah, start, cíl a branky. Finito,“ uzavřel Karl.
