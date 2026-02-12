Sympatický začátek i emotivní kolečko. Vyčerpaná Sáblíková vydřela na pětce 11. místo

Nejlepší česká rychlobruslařka historie Martina Sáblíková skončila ve svém posledním závodu na 5000 metrů na olympijských hrách po prodělané viróze v Miláně jedenáctá. Osmatřicetiletá hvězda dlouhých tratí dojela vyčerpaná v poslední šesté rozjížďce s Italkou Francescou Lollobrigidaovou, jež zopakovala triumf ze sobotního závodu na 3000 metrů.
Těsně před startem se Sáblíková usmála a ukázala rukama srdíčko do hlediště, které ji při představování účastnic poslední rozjížďky přivítalo bouřlivým potleskem.
Poslední jízdu zahájila Češka skvěle a držela se budoucí olympijské vítězky. Od poloviny tratě ale začala výrazně ztrácet a v cílové rovince posledního kola se poklepala na hrudník a užívala si poslední zamávání fanouškům z oblíbeného závodu. Na vítězku ztratila přes 20 sekund.
Po sundání bruslí si česká reprezentantka dala ještě emotivní kolečko kolem stadionu, aby zamávala všem českým fanouškům.
V mimořádně vyrovnaném závodě zvítězila Lollobrigidaová o pouhou desetinu sekundy před Nizozemkou Merel Conijnovou. Třetí Norka Ragne Wiklundová ztratila 17 setin. Medaile nezbyla na Belgičanku Sandrine Tasovou, která na distanci, na níž obvykle bývají i mezi nejlepšími několikasekundové rozdíly, zaostala jen o 30 setin.
Trojnásobnou olympijskou šampionku Sáblíkovou skolila nemoc minulý týden krátce před pátečním slavnostním zahájením her. Držitelka sedmi olympijských medailí, jež absolvuje poslední sezonu kariéry, musela vynechat trojku a na led se k tréninku vrátila teprve ve středu.
Dnešním startem se stala prvním českým sportovcem, jenž závodil na šesti zimních olympijských hrách.
Sáblíková, která se poprvé představila pod pěti kruhy před 20 lety v Turíně, získala právě na trati 5000 metrů čtyři ze svých sedmi olympijských medailí. Dosud byla na pětce nejhůř čtvrtá právě při olympijské premiéře v Itálii, na dalších hrách získala dvě zlata, stříbro a bronz.
Svou olympijskou kariéru si může prodloužit do pátku 20. února, kdy může startovat na trati 1500 metrů.
XXV. zimní olympijské hry:
Rychlobruslení (Milán):
Ženy - 5000 m: 1. Lollobrigidaová (It.) 6:46,17, 2. Conijnová (Niz.) 6:46,27, 3. Wiklundová (Nor.) 6:46,34, 4. Tasová (Belg.) 6:46,47, 5. Weidemannová (Kan.) 6:50,08, 6. Zujevová (Běl.) 6:57,70, ...11. Sáblíková (ČR) 7:07,08.
Nový trend? Pivo s minimem cukru cílí na fitness generaci
Pivovary v České republice začínají vyrábět piva s velmi nízkým obsahem cukru a menším procentem alkoholu. Míří jimi na mladé, kteří preferují zdravý životní styl, ale také na spotřebitele, kteří drží redukční diety, i na diabetiky. Taková piva nabízejí malé i velké pivovary, poptávka po nich roste.
Od legendárního Hada k Angry Birds. Co se s tím mobilním hraním vlastně stalo?
Z kapsy jsme vytáhli telefon a ani jsme si nevšimli, že se z něj stalo nejrozšířenější herní zařízení planety. Mobilní hraní dnes definuje celý průmysl – a přitom začínalo skoro nenápadně. Jako doplněk. Krotitelé bossů připomínají, jak se měnil způsob, kterým hrajeme.
ŽIVĚVerdikt k dotacím pro Agrofert padne v řádu dnů, říká ministr
Stanovisko k vymáhání dotací po holdingu Agrofert bude podle ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD) dokončeno v řádu dnů. Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) o něm bude poté informovat veřejnost, odpověděl ve čtvrtek poslancům na dotaz bývalého předsedy Pirátů Ivana Bartoše. Promlčení možnosti dotace vymáhat podle ministra nehrozí, lhůta uplyne až v prosinci příštího roku.
Příliš křehké děti. Za jejich psychické problémy mohou sociální sítě. Ale nejen ony
České děti se cítí stále hůř. Počet dospívajících s psychickými onemocněními se za posledních deset let zvýšil o třetinu. Premiér Andrej Babiš chce po vzoru Francie a Austrálie zakázat dětem do 15 let sociální sítě. I odborníci potvrzují vliv sociálních sítí, nejde však o jedinou příčinu obtíží.
ŽIVĚPřes dva biliony korun. Evropský parlament podpořil velkou půjčku pro Ukrajinu
Europoslanci ve středu při plenárním zasedání podpořili půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 90 miliard eur (přibližně 2,2 bilionu korun). Má přispět na obranné a vojenské výdaje napadené země a podpořit její rozpočet. Ukrajina musí na oplátku pokračovat v demokratizaci a bojovat proti korupci. Česká republika se spolu se Slovenskem a Maďarskem nebude podílet na zárukách za půjčku.