Benative
12. 2. Slavěna
Sport

Sympatický začátek i emotivní kolečko. Vyčerpaná Sáblíková vydřela na pětce 11. místo

ČTK

Nejlepší česká rychlobruslařka historie Martina Sáblíková skončila ve svém posledním závodu na 5000 metrů na olympijských hrách po prodělané viróze v Miláně jedenáctá. Osmatřicetiletá hvězda dlouhých tratí dojela vyčerpaná v poslední šesté rozjížďce s Italkou Francescou Lollobrigidaovou, jež zopakovala triumf ze sobotního závodu na 3000 metrů.

Martina Sáblikova v závodě na 5000 m na ZOH 2026
Martina Sáblikova v závodě na 5000 m na ZOH 2026Foto: CTK
Těsně před startem se Sáblíková usmála a ukázala rukama srdíčko do hlediště, které ji při představování účastnic poslední rozjížďky přivítalo bouřlivým potleskem.

Poslední jízdu zahájila Češka skvěle a držela se budoucí olympijské vítězky. Od poloviny tratě ale začala výrazně ztrácet a v cílové rovince posledního kola se poklepala na hrudník a užívala si poslední zamávání fanouškům z oblíbeného závodu. Na vítězku ztratila přes 20 sekund.

Po sundání bruslí si česká reprezentantka dala ještě emotivní kolečko kolem stadionu, aby zamávala všem českým fanouškům.

V mimořádně vyrovnaném závodě zvítězila Lollobrigidaová o pouhou desetinu sekundy před Nizozemkou Merel Conijnovou. Třetí Norka Ragne Wiklundová ztratila 17 setin. Medaile nezbyla na Belgičanku Sandrine Tasovou, která na distanci, na níž obvykle bývají i mezi nejlepšími několikasekundové rozdíly, zaostala jen o 30 setin.

Trojnásobnou olympijskou šampionku Sáblíkovou skolila nemoc minulý týden krátce před pátečním slavnostním zahájením her. Držitelka sedmi olympijských medailí, jež absolvuje poslední sezonu kariéry, musela vynechat trojku a na led se k tréninku vrátila teprve ve středu.

Dnešním startem se stala prvním českým sportovcem, jenž závodil na šesti zimních olympijských hrách.

Sáblíková, která se poprvé představila pod pěti kruhy před 20 lety v Turíně, získala právě na trati 5000 metrů čtyři ze svých sedmi olympijských medailí. Dosud byla na pětce nejhůř čtvrtá právě při olympijské premiéře v Itálii, na dalších hrách získala dvě zlata, stříbro a bronz.

Svou olympijskou kariéru si může prodloužit do pátku 20. února, kdy může startovat na trati 1500 metrů.

XXV. zimní olympijské hry:

Rychlobruslení (Milán):

Ženy - 5000 m: 1. Lollobrigidaová (It.) 6:46,17, 2. Conijnová (Niz.) 6:46,27, 3. Wiklundová (Nor.) 6:46,34, 4. Tasová (Belg.) 6:46,47, 5. Weidemannová (Kan.) 6:50,08, 6. Zujevová (Běl.) 6:57,70, ...11. Sáblíková (ČR) 7:07,08.

