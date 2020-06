Světová atletika (WA) chce v rámci svého strategického plánu na období do roku 2023 vrátit do programu olympijských her kros. V přespolním běhu se naposledy pod pěti kruhy závodilo před stoletím.

Kros patřil do programu OH v letech 1912, 1920 a 1924, na poválečných hrách získala zlato finská legenda Paavo Nurmi. Není jasné, zda je realistickým cílem navrácení krosu na OH už pro Paříž 2024. Dalším snahou dnes zveřejněného strategického plánu WA je uspořádání větších šampionátů v různých disciplínách na jednom místě - na silnici by se v jednom dějišti závodilo například v půlmaratonu a chůzi, v terénu v krosu a běhu do vrchu.