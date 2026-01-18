Svéráz Lindsey a její velké finále. Šílená i za volantem, Češi ji na pařbě učili prší

Když se Lindsey Vonnová v minulé sezoně po pětileté pauze a operaci, při které jí byla část pravého kolena nahrazena titanovými kousky, vracela na světovou úroveň sjezdového lyžování, mnozí si ťukali na čelo. Teď americký fenomén ukazuje, že tento comeback má smysl. Vonnová bude v 41 letech žhavou olympijskou favoritkou. Její příběh je strhující.
Před rokem se přirozeně rojilo množství otázek. Co stojí za nečekaným návratem jedné z největších lyžařských legend? Má to zapotřebí? Nezkazí si pověst?
Vonnová vysvětlovala, že nejde o žádný marketingový projekt. Že má motivaci podívat se na pátou olympiádu v kariéře, že je za tím čistá láska ke sportu a soutěžení a že se cítí "zatraceně silnější než kdy dřív“.
Pravidelně pak ve sjezdech a super-G ve Světovém poháru zajížděla výsledky ve druhé desítce. Na nejlepší dotírala.
Nicméně po tom, jakým způsobem Američanka vstoupila do aktuální sezony, už jí každý uvěřil. Ve všech dosavadních pěti sjezdech se dostala na stupně vítězek, ve Svatém Mořici a Zauchensee dokonce triumfovala.
"V této sezoně dokáže něco opravdu velkého a skvělého. Prostě to cítím,“ věštila ještě před startem ročníku bývalá parťačka Vonnové z reprezentace Sarah Schleperová.
Zatím má pravdu. Vonnová bude na základě svých výsledků za necelý měsíc v užším kruhu olympijských favoritek. V Cortině to má navíc mimořádně ráda.
Úsměvně v posledních dnech působilo, když se Američanka na Instagramu zapojila do populárního trendu zveřejnit několik fotek z roku 2016 a zavzpomínat, jaké to bylo před deseti lety.
I tehdy sbírala Vonnová triumfy a smála se z titulních stran prestižních časopisů. Stejně jako dnes. Zároveň už pomalu útočila na Švéda Ingemara Stenmarka a jeho tehdy rekordní zápis 86 vítězství v SP.
Toho sice mezitím překonala její krajanka Mikaela Shiffrinová (aktuálně 107 výher), ale Vonnová se letos dostala už na číslo 84. Mimochodem se Shiffrinovou by mohla na olympiádě vytvořit hvězdnou dvojici v týmové kombinaci sjezdu a slalomu.
"Nezestárla jsi o jediný den,“ vysekla Vonnové na Instagramu u fotek z roku 2016 poklonu tenistka Caroline Wozniacká.
"Lyžování je pořád stejně nebezpečné - ať je vám 20, 30 nebo 40 let. Ať už máte vyměněné koleno, nebo ne. Riziko je tady pořád a každý, kdo je schopný jet z kopce 130 kilometrů za hodinu, ho akceptuje,“ komentovala svůj comeback sama závodnice.
Odolnost a nezlomnost v sobě měla vždy, proto během kariéry přečkala množství těžkých chvil a (nejen) zdravotních lapálií. Vždycky byla živel a svéráz.
"Jednou na soustředění jsme se šly projít a narazily na stádo koní. Lindsey na jednoho z nich nasedla, i když se šíleně vzpíral, jako by ji měl shodit. Ostatní začali dupat, zdálo se, že ji ušlapou,“ vzpomínala její lyžařská kamarádka Schleperová.
"Nic se jí nestalo. Pak jsme zjistili, že to byli divocí koně,“ dodala.
"Jindy jsme jely autem v Coloradu přes horský průsmyk Vail Pass. Lindsey se vsadila, že zvládne úsek dlouhý 20 mil, aniž by se dotkla brzdy. Úsek vedl z velké části z kopce, s mnoha zatáčkami. A dokázala to,“ připojila Schleperová další historku.
Na olympijskou scénu vlétla sjezdařka s typickým dlouhým blonďatým copem v 17 letech v Salt Lake City, pod dívčím příjmením Kildowová.
O čtyři roky později v Turíně závodila i po těžkém pádu a zanedlouho se provdala za lyžaře Thomase Vonna, o devět let staršího. Otcovi se věkový rozdíl nelíbil, na svatbě ani nebyl a Vonnová se s ním sedm let nebavila.
Vztahy urovnali až v době, kdy jí otec jako právník pomáhal při soudních sporech při rozvodu s Vonnem. Jeho příjmení už si ale ponechala.
Mezitím vyhrála sjezd na olympiádě ve Vancouveru, historicky jako první Američanka. To jí definitivně otevřelo dveře do světa šoubyznysu. Proslavily ji také vztahy s golfistou Tigerem Woodsem či hokejistou PK Subbanem.
"Je jedinou lyžařkou, která se stala globální hvězdou. Prorazit jako ona dokázali z mužů jen Alberto Tomba a Hermann Maier,“ porovnával kdysi pro iDnes.cz český trenér Tomáš Bank.
A také on přidal veselou historku. "Slavili jsme s ní narozeniny a docela se picli. Filip Trejbal (bývalý český lyžař, pozn. red.) ji učil hrát prší a ona ho vůbec nechápala,“ popisoval Bank.
I po tom všem, co si Vonnová ve světě sportu prožila, má pro ni blížící se olympiáda v Cortině obrovský význam.
Možná i proto, že ačkoli Američanka vyhrála, co se dalo, pod pěti kruhy získala "jen“ tři medaile - zlato ze sjezdu a bronz ze super-G ve Vancouveru, plus bronz ze sjezdu v Pchjongčchangu.
V Salt Lake City debutovala mladičká, v Turíně závodila potlučená po těžkém pádu. O Soči úplně přišla kvůli zranění zmiňovaného pravého kolena a v Pekingu už měla (dočasně) po kariéře.
"Ať už se na olympiádě stane cokoliv, můj život se navždy změnil. Už nejsem člověk, který trpí. Jsem člověk, který si užívá každého dne. Mnozí o mně pochybovali, ale já jsem nikdy nepochybovala o sobě,“ prohlásila Vonnová nedávno.
V Itálii to nemá být jen nějaká symbolická rozlučka, ale útok na medaile. A díky osobnosti Vonnové také jeden z hlavních taháků celého programu her.
