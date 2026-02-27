"Strašně divné." Pastrňák se vrátil k momentu, který nadzvedl zámoří

David Pastrňák se vrátil do dění v severoamerické NHL. Ještě předtím ale promluvil o hokejovém turnaji v olympijském Miláně, kde Češi málem způsobili senzaci. Ve čtvrtfinále velmi těsně podlehli silně favorizované Kanadě 3:4 v prodloužení.
Utkání vyvolalo silné emoce na obou stranách i kvůli rozhodčím. Stěžovali si čeští i kanadští fanoušci.
Ti druzí kroutili hlavou především nad gólem Ondřeje Paláta na 3:2, který padl při neregulérní české hře se šesti hráči v poli.
„To bylo šílené. Po zápase jsme to, myslím, všichni viděli, do té doby neměl nikdo tušení,“ vrátil se ke kurióznímu momentu Pastrňák v rozhovoru pro deník Boston Globe.
„V danou chvíli si toho nevšiml nikdo, ani hráči, ani rozhodčí. Beru to tak, že chyby se stávají, ale po zápase to bylo šílené. Někdo mi ukázal obrázky, co kolovaly po internetu, a já jsem jen zíral. Tohle je strašně divné,“ pokračoval český křídelník.
Palátově brance přihlížel přímo na ledě jako jeden ze šesti českých bruslařů. Ani při následné oslavě mu ale nedošlo, že něco nehraje.
„Byl tam Palát, Nečas, oba křídelníci, a já, taky křídlo, takže když se nad tím pořádně zamyslíte, bylo to samozřejmě podivné,“ připojil Pastrňák. „Šílený hokejový moment. Někdo řekl, myslím, že to možná byl Marty (Martin Nečas), že je rád, že zrovna tenhle gól nerozhodl.“
Dodejme, že minimálně jeden český reprezentant o hře v šesti věděl, a to brankář Lukáš Dostál. „Z brány vidíte všechno... Stalo se a je na rozhodčích a komisi, jak si to vyhodnotí. Každý ví, že to byla chyba a gól neměl padnout. My jsme byli rádi, ale jak gól padl, neradoval jsem se a čekal jsem, jestli to uznají,“ pověděl serveru iDnes.cz.
Pastrňák ve čtvrtfinále jednou skóroval a celkem v pěti olympijských startech posbíral stejný počet bodů (2+3). Část fanoušků ovšem zklamal, stejně jako celý český výběr, který se „probudil“ až ve čtvrtfinále.
„Celou dobu jsme jako tým nehráli dobře, sami jsme od sebe čekali něco jiného,“ přiznala česká osmaosmdesátka. „Jediným pozitivem je ten jeden zápas ve čtvrtfinále, ale jeho výsledek nás samozřejmě bolí. Byli jsme tak blízko něčemu výjimečnému…“
„Už uběhl nějaký čas, ale jsem na naši partu strašně hrdý, na to, jak jsme se vzchopili po zápase s Dánskem. Jak jsme se semkli a dokázali čelit těm nejlepším a odehrát proti nim dobrý zápas. Z výsledku jsem ale zklamaný,“ dodal Pastrňák.
Fotbalisté Sparty se v osmifinále Konferenční ligy utkají s Alkmaarem, jehož barvy hájí český záložník Matěj Šín. Olomouc zkusí zaskočit bundesligovou Mohuč. První zápasy se odehrají 12. března, odvety o týden později. Pražané zahájí dvojutkání venku, Sigma naopak začne doma. Rozhodl o tom dnešní los v sídle UEFA v Nyonu.