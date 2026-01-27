Rulík má problémy s nominací. Náhradník Beránek je mimo, ohrožený je i start Šimka

Útočník Ondřej Beránek kvůli zranění vypadl z role náhradníka pro olympijský turnaj. Podle trenéra Radima Rulíka je navíc nejistý i start obránce Radima Šimka.
Útočník Karlových Varů Ondřej Beránek inkasoval včera na ledě Českých Budějovic tvrdý hit, v prostoru mezi střídačkami a šatnou si pak lehl na zem.
Ve 13. minutě úvodní třetiny se třicetiletý Beránek dostal do souboje s domácím útočníkem Jakubem Valským.
Rozhodčí ho správně posoudili jako čistý, forvard Varů se však po něm těžce sbíral z hrací plochy.
Na střídačku se dostal s pomocí jednoho ze členů realizačního týmu hostů.
Při odchodu do kabiny ještě v rozehrané třetině nejlepší střelec minulého extraligového ročníku v tunelu vedoucím k šatnám znovu poklekl a poté si lehl na záda.
V této poloze zůstal v bolestech a evidentně otřesený nějakou chvíli ležet. Do zápasu už se nevrátil.
Včerejší utkání nedohrál ani obránce Liberce Radim Šimek, jenž z vítězného duelu s Vítkovicemi (6:2) odstoupil již v první třetině.
Třiatřicetiletý bek patří mezi osm obránců, které trenér reprezentace Radim Rulík zařadil do nominace na OH.
46. kolo hokejové Tipsport extraligy:
Banes Motor České Budějovice - HC Energie Karlovy Vary 3:6 (0:1, 1:4, 2:1)
Branky a nahrávky: 34. Štencel (Lantoši, Valský), 50. Harris (Vála), 59. Chlubna (Olesen, Harris) - 12. Váňa (M. Kočí, Dello), 21. Šťastný (Dello), 23. Šťastný (Bambula, M. Kočí), 31. Bambula (Váňa, Černoch), 33. Černoch (Bambula, D. Moravec), 54. Egle (Jaks, Černoch). Rozhodčí: Jeřábek, Barek - Lhotský, Zíka. Vyloučení: 4:0. Využití: 0:1. Diváci: 5678.
HC Dynamo Pardubice - Rytíři Kladno 2:1 v prodl. (1:1, 0:0, 0:0 - 1:0)
Branky a nahrávky: 6. Mandát (Červenka, Sedlák), 61. Čerešňák (Sobotka) - 4. Vigneault (Kelly Klíma, Marcel). Rozhodčí: Úlehla, Pražák - Šimánek, Štěpánek. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 9256.
Bílí Tygři Liberec - HC Vítkovice Ridera 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)
Branky a nahrávky: 1. A. Najman (Sandberg, T. Galvas), 18. F. Jansa (Zachar), 26. Lenc (T. Galvas), 28. Pytlík (Faško-Rudáš, M. Ivan), 57. Lenc (T. Galvas, Sandberg), 59. T. Galvas (Sandberg, Lenc) - 38. Kalus (J. Zbořil, Abdul), 46. Abdul (Hauser, Hladonik). Rozhodčí: Hribik, Pilný - Frodl, Hnát. Vyloučení: 3:2, navíc navíc Wesley (Vítkovice) 5 min. a do konce utkání. Využití: 3:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 5928.
HC Škoda Plzeň - HC Kometa Brno 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 3. I. Sedláček, 4. M. Petman (Zámorský, Teplý), 38. V. Lajunen (Lalancette), 56. Zámorský (Lalancette). Rozhodčí: Ondráček, Zeliska - J. Svoboda, Thuma. Vyloučení: 7:10. Využití: 2:0. Diváci: 5937.
Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 9. Moses (Kevin Klíma, Vukojevic), 11. Melancon (Tamáši, Perret), 33. Melancon (Radil, R. Pavlík). Rozhodčí: Kika, Veselý - Ondráček, Maňák. Vyloučení: 3:0, navíc Daňo (Třinec) 5 minut a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 3820.
BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Branka: 29. Fořt. Rozhodčí: Šír, Mejzlík - Hynek, Axman. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 2771.
HC Sparta Praha - HC Olomouc 6:3 (3:1, 1:1, 2:1)
Branky a nahrávky: 1. Shore (Chlapík, Řepík), 3. Shore (Pysyk, Řepík), 18. Hyka (Krejčík, Pysyk), 37. Chlapík (Shore), 52. Krejčík (P. Kousal, Vesalainen), 52. Raška (K. Hrabík, Dzierkals) - 12. Fridrich (Orsava, T. Černý), 31. Ministr (Anděl), 54. Doktor (Anděl, Rašner). Rozhodčí: Hribik, Hacaperka - Ondráček, Hnát. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 15.146. Předehráno v pondělí.
Tabulka:
1.
Pardubice
46
24
5
7
10
147:103
89
2.
Liberec
45
23
2
6
14
125:102
79
3.
Plzeň
45
20
5
8
12
125:92
78
4.
Karlovy Vary
45
22
4
4
15
122:113
78
5.
Třinec
46
20
6
3
17
133:118
75
6.
Hradec Králové
46
19
8
2
17
118:107
75
7.
Sparta
43
18
5
4
16
134:113
68
8.
Brno
46
18
4
5
19
121:130
67
9.
Vítkovice
47
17
4
5
21
122:142
64
10.
České Budějovice
45
16
5
4
20
120:127
62
11.
Olomouc
47
18
3
2
24
110:138
62
12.
Mladá Boleslav
45
15
5
4
21
91:118
59
13.
Kladno
46
14
5
6
21
110:122
58
14.
Litvínov
46
11
3
4
28
97:150
43
