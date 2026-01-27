Přeskočit na obsah
Benative
28. 1. Otýlie
Sport

Rulík má problémy s nominací. Náhradník Beránek je mimo, ohrožený je i start Šimka

Sport

Útočník Ondřej Beránek kvůli zranění vypadl z role náhradníka pro olympijský turnaj. Podle trenéra Radima Rulíka je navíc nejistý i start obránce Radima Šimka.

Ondřej Beránek, hokejista, sportovec
Ondřej BeránekFoto: Kubeš Slavomír
Útočník Karlových Varů Ondřej Beránek inkasoval včera na ledě Českých Budějovic tvrdý hit, v prostoru mezi střídačkami a šatnou si pak lehl na zem.

Ve 13. minutě úvodní třetiny se třicetiletý Beránek dostal do souboje s domácím útočníkem Jakubem Valským.

Rozhodčí ho správně posoudili jako čistý, forvard Varů se však po něm těžce sbíral z hrací plochy.

Na střídačku se dostal s pomocí jednoho ze členů realizačního týmu hostů.

Při odchodu do kabiny ještě v rozehrané třetině nejlepší střelec minulého extraligového ročníku v tunelu vedoucím k šatnám znovu poklekl a poté si lehl na záda.

V této poloze zůstal v bolestech a evidentně otřesený nějakou chvíli ležet. Do zápasu už se nevrátil.

Včerejší utkání nedohrál ani obránce Liberce Radim Šimek, jenž z vítězného duelu s Vítkovicemi (6:2) odstoupil již v první třetině.

Třiatřicetiletý bek patří mezi osm obránců, které trenér reprezentace Radim Rulík zařadil do nominace na OH.

46. kolo hokejové Tipsport extraligy:

Banes Motor České Budějovice - HC Energie Karlovy Vary 3:6 (0:1, 1:4, 2:1)

Branky a nahrávky: 34. Štencel (Lantoši, Valský), 50. Harris (Vála), 59. Chlubna (Olesen, Harris) - 12. Váňa (M. Kočí, Dello), 21. Šťastný (Dello), 23. Šťastný (Bambula, M. Kočí), 31. Bambula (Váňa, Černoch), 33. Černoch (Bambula, D. Moravec), 54. Egle (Jaks, Černoch). Rozhodčí: Jeřábek, Barek - Lhotský, Zíka. Vyloučení: 4:0. Využití: 0:1. Diváci: 5678.

HC Dynamo Pardubice - Rytíři Kladno 2:1 v prodl. (1:1, 0:0, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 6. Mandát (Červenka, Sedlák), 61. Čerešňák (Sobotka) - 4. Vigneault (Kelly Klíma, Marcel). Rozhodčí: Úlehla, Pražák - Šimánek, Štěpánek. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 9256.

Bílí Tygři Liberec - HC Vítkovice Ridera 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 1. A. Najman (Sandberg, T. Galvas), 18. F. Jansa (Zachar), 26. Lenc (T. Galvas), 28. Pytlík (Faško-Rudáš, M. Ivan), 57. Lenc (T. Galvas, Sandberg), 59. T. Galvas (Sandberg, Lenc) - 38. Kalus (J. Zbořil, Abdul), 46. Abdul (Hauser, Hladonik). Rozhodčí: Hribik, Pilný - Frodl, Hnát. Vyloučení: 3:2, navíc navíc Wesley (Vítkovice) 5 min. a do konce utkání. Využití: 3:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 5928.

HC Škoda Plzeň - HC Kometa Brno 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 3. I. Sedláček, 4. M. Petman (Zámorský, Teplý), 38. V. Lajunen (Lalancette), 56. Zámorský (Lalancette). Rozhodčí: Ondráček, Zeliska - J. Svoboda, Thuma. Vyloučení: 7:10. Využití: 2:0. Diváci: 5937.

Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 9. Moses (Kevin Klíma, Vukojevic), 11. Melancon (Tamáši, Perret), 33. Melancon (Radil, R. Pavlík). Rozhodčí: Kika, Veselý - Ondráček, Maňák. Vyloučení: 3:0, navíc Daňo (Třinec) 5 minut a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 3820.

BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Branka: 29. Fořt. Rozhodčí: Šír, Mejzlík - Hynek, Axman. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 2771.

HC Sparta Praha - HC Olomouc 6:3 (3:1, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 1. Shore (Chlapík, Řepík), 3. Shore (Pysyk, Řepík), 18. Hyka (Krejčík, Pysyk), 37. Chlapík (Shore), 52. Krejčík (P. Kousal, Vesalainen), 52. Raška (K. Hrabík, Dzierkals) - 12. Fridrich (Orsava, T. Černý), 31. Ministr (Anděl), 54. Doktor (Anděl, Rašner). Rozhodčí: Hribik, Hacaperka - Ondráček, Hnát. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 15.146. Předehráno v pondělí.

Tabulka:

1.

Pardubice

46

24

5

7

10

147:103

89

2.

Liberec

45

23

2

6

14

125:102

79

3.

Plzeň

45

20

5

8

12

125:92

78

4.

Karlovy Vary

45

22

4

4

15

122:113

78

5.

Třinec

46

20

6

3

17

133:118

75

6.

Hradec Králové

46

19

8

2

17

118:107

75

7.

Sparta

43

18

5

4

16

134:113

68

8.

Brno

46

18

4

5

19

121:130

67

9.

Vítkovice

47

17

4

5

21

122:142

64

10.

České Budějovice

45

16

5

4

20

120:127

62

11.

Olomouc

47

18

3

2

24

110:138

62

12.

Mladá Boleslav

45

15

5

4

21

91:118

59

13.

Kladno

46

14

5

6

21

110:122

58

14.

Litvínov

46

11

3

4

28

97:150

43

