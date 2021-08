Stolní tenista Suchánek vybojoval na paralympiádě v Tokiu páté místo

Rozpočet ministerstva školství by se měl v příštím roce zvýšit proti letošnímu schválenému rozpočtu o 12,1 miliardy korun na 251,8 miliardy korun. Víc peněz by mělo směřovat do vysokých škol i do platů učitelů v regionálním školství. Po pondělním jednání s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO) to oznámila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

"Dohodli jsme se, že ten finální meziroční nárůst na vzdělávací činnost v oblasti vysokých škol bude 1,1 miliardy korun," řekl Plaga. Podle ministryně se tak původní částka navýšila o 100 milionů korun. Oba se také dohodli na tříprocentním růstu platů pedagogů, což představuje v absolutní částce nárůst o 4,3 miliardy korun a odpovídá to 130 procentům průměrné hrubé mzdy.

"Naše představa jako ministerstva školství byla vyšší. Ale když zohledním situaci, která tu je, a napjatou rozpočtovou situaci, což je zase pohled ministerstva financí, tak nutno přiznat, že tříprocentní růst platů pedagogických pracovníků, který zajistí, že hranice 130 procent průměrné mzdy v národním hospodářství, bude udržena i pro rok 2022, tak s tímto výsledkem jako ministr školství musím být spokojen a také jsem," prohlásil Plaga.