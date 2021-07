Olympijský festival se vrátí do Brna. Areál otevře exhibice tenistek proti hokejistům

V den zahájení olympijských her v Tokiu příští pátek otevře lidem bránu i olympijský festival v Brně, který bude v policejním areálu v Pisárkách vedle koupaliště Riviéra. V den otevření bude vstup zdarma a od 9:00 bude možné vyzkoušet si přes 30 sportů. V tiskové zprávě to dnes uvedla Veronika Linková z Českého olympijského výboru. Olympiáda v Tokiu potrvá do 8. srpna.

Areál bude mít kapacitu bezmála 4000 lidí. V další dny bude vstupné 50 korun, děti do 12 let, ZTP a senioři nad 65 let budou mít vstup zdarma. Stanoviště budou různě po areálu, kde nebude chybět ani fan zóna s obrazovkami pro sledování výkonů sportovců na olympiádě. Například z pumptrackové dráhy mohou zájemci zamířit na orientační sporty, šachy nebo curling. Vedle fotbalu je volejbal, korfbal, ale také badminton. Z baseballu mohou lidé přeskočit například na střelbu nebo softbal. Chybět nebude ani místo pro tenis, atletiku, ragby, golf, taekwondo nebo cyklistiku. V areálu bude i prostor pro darování krve nebo nábor pro policii. Související Tři tenisové medaile jako v Riu? I jedna by byla úspěch, je skromný Pála Slavnostní zahájení se uskuteční v den zahájení olympiády v 18:00. Chybět nebude ambasadorka bývalá tenistka Lucie Šafářová a někdejší mistryně světa v trojskoku Šárka Kašpárková. "Českou republiku jsem třikrát reprezentovala na olympijských hrách a letos se těším, že si je užiju v roli fanouška. Zvu na olympijský festival, kde bude nejen tenis, ale i skvělá lezecká stěna a nový skatepark," uvedla bronzová olympijská medailistka z Ria ve čtyřhře Šafářová. Den po otevření odehraje exhibiční utkání po boku Daniely Bedáňové proti hokejistům Tomáši Plekancovi a Martinu Nečasovi. Kapacita areálu musí splňovat koronavirová pravidla pro organizaci venkovních akcí. "Věříme, že se nám společně podaří uspořádat bezpečný festival, jehož cílem je prožít olympijskou atmosféru a pomoci dětem s návratem ke sportu," řekl předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Olympijský festival bude v Brně podruhé. V roce 2018 ho na brněnském výstavišti při zimní olympiádě v Pchjongčchangu navštívilo 160.000 lidí.