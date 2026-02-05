Specifický start OH: V hledišti fandil Vance, u české střídačky visela ruská vlajka

Utkání českých hokejistek proti USA na olympijských hrách v Miláně poznamenala nepříjemnost s vyvěšenou ruskou vlajkou vedle střídačky. V průběhu duelu ji tam umístil zřejmě jeden z fanoušků, vedení reprezentace ale okamžitě kontaktovalo zástupce Mezinárodní hokejové federace (IIHF), kteří ji rychle odstranili.
"Ruské vlajky si všimla naše třetí brankářka (Julie Pejšová), která seděla naproti naší střídačce a hned mi psala. Volali jsme na IIHF a nechali jsme ji odstranit. Zareagovali rychle. Ano, nedělalo nám to dobře," řekla generální manažerka národního týmu Tereza Sadilová a přiznala, že ji vlajka překvapila. "Člověk by něco podobného nečekal, ale co se dá dělat. Lidi jsou lidi," pokrčila Sadilová rameny a ocenila rychlou reakci mezinárodní federace.
Rusko na vrcholných turnajích IIHF od začátku války na Ukrajině nestartuje a federace si hlídá, aby ani jedna ze zemí nebyla na akcích propagována. V Miláně vlajku sundala osobně manažerka turnaje. Muž, který ji zřejmě na tribunu umístil, jí ale následně vlajku vytrhl a odnesl si ji na své místo.
Utkání USA - Česko se hrálo ve speciálním režimu i proto, že v průběhu první třetiny do arény přišel americký viceprezident J. D. Vance s delegací a početnou ochrankou.
Na Jičínsku se srazil vlak s kamionem, na místě je několik zraněných
U města Železnice na Jičínsku se dnes po 17:00 srazil na přejezdu osobní vlak s nákladním autem. Při srážce podle zdravotnických záchranářů utrpělo lehká zranění pět lidí, které zdravotníci převezli do jičínské nemocnice.
Špína a konflikty? Žádné extrémy netočíme, takhle se u nás prostě žije, říká režisérka Výměny
O reality show Výměna manželek koluje řada mýtů. Ten nejrozšířenější tvrdí, že štáb úmyslně vybírá největší sociální případy, aby šokoval diváky a zvýšil sledovanost. Režisérka a kreativní producentka Jana Rezková, která show vede od jejího počátku, přináší jiný pohled. Podle ní stav českých domácností, nad kterým internet pravidelně pění vzteky, není žádnou anomálií.
Organizátoři davoského fóra chtějí prověřit vztahy svého šéfa s Epsteinem
Organizátoři Světového ekonomického fóra v Davosu zahájili interní vyšetřování vazeb mezi generálním ředitelem fóra, Norem Börgem Brendem, a americkým finančníkem a sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem.
Malé ukrajinské skupiny zesměšnily Putina. Na „ruském“ území se objevil Zelenskyj
Vloni v září vznikla na Ukrajině tajná vojenská skupina s úkolem vyhledávat a ničit ruské síly v Charkovské oblasti. Podle důstojníků jde od vpádu do Kurské oblasti v roce 2024 o nejúspěšnější ukrajinskou akci. Velitel skupiny Serhij Sidorin uvádí, že jeho vojáci zabili nebo zranili minimálně patnáct set Rusů.