Sport

Speciální knír a tečka pro syna. Adamczyková rozzářila Livigno stříbrem i úsměvy

Snowboard - Women's Snowboard Cross Victory Ceremony
Eva Adamczyková (v červené) v osmifinále snowboardcrossu na ZOH 2026
Eva Adamczyková (v červené) v osmifinále snowboardcrossu na ZOH 2026
Eva Adamczyková
Eva Adamczyková (v červené) ve čtvrtfinále snowboardcrossu na ZOH 2026
Eva Adamczyková slaví stříbrnou medaili na stupních vítězů |
Foto: REUTERS
Sport

Úžasný životní příběh Evy Adamczykové získal v pátek 13. února novou, stříbrnou kapitolu. Podívejte se, jak česká snowboardcrossařka dokráčela ke své třetí olympijské medaili.

Moscou / 1984
Moscou / 1984
Moscou / 1984

Jak to bylo se sexem v Sovětském svazu?

Sex v SSSR neexistuje. To je legendární výrok, který zazněl v létě 1986 během televizního mostu mezi Leningradem a Bostonem, v němž si sovětské a americké ženy sdělovaly své zkušenosti.

