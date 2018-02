Speciální duel rivalů o vstupenku do finále. Rusové mají respekt, straší je Haškův přízrak

před 4 hodinami

Rusové jdou do semifinále proti Česku v roli favorita, ale vůči soupeři volí velmi opatrná slova. Mají respekt a vědí, jak těžké bude překonat Pavla Francouze, jenž chce národní tým přivést do olympijského finále dvacet let po Dominiku Haškovi.

Praha - Čeští hokejisté vyřadili Američany a na třetí pokus postoupili do olympijského semifinále. Před branami finále čeká na svěřence Josefa Jandače největší favorit turnaje: ruská sborná, jež žízní po úspěchu. Rusové čekají na medaili ze setkání pod pěti kruhy ještě déle než Češi. Bronz brali naposledy v Salt Lake City, zlato z Albertville, kde hráli po rozpadu Sovětského svazu jako Společenství nezávislých států, je staré dokonce 26 let. Koneckonců ani v Koreji nejsou vedeni jako Rusko. Jindy sebevědomá sborná však před semifinále velkými slovy neplýtvá. "Bude to hodně těžký zápas. Skórovat při hře pět na pět bude velmi složité, musíme se soustředit zejména na přesilovky," řekl bývalý útočník Sergej Petrenko, který hrál na přelomu tisíciletí ve Vítkovicích. Na úvod turnaje překvapili Rusové porážkou se Slováky, ale asistent trenéra Harijs Vitolinš srovnání tohoto soupeře s Čechy odmítl. "Český tým je mnohem silnější. Jsou lepší herně i fyzicky, na turnaji to dokazují. Hodně důležité budou přesilovky a oslabení," prohlásil ruský kouč. V dalších zápasech se hlavní favorit oklepal a Slovincům, Američanům ani Norům ve čtvrtfinále nedal šanci. "Podobná facka nás dovedla k prvnímu místu na mistrovství světa v Německu. Proti Slovensku nebyli schopni zahrát dobře přesilovku, teď v nich dávají góly jak na běžícím páse. Probrali se a hrají velmi suverénně," všiml si expert Milan Antoš v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Ve čtvrtfinále využili Rusové tři z pěti přesilovek, Češi se v početní výhodě prosadili pouze ve skupině proti Koreji a Švýcarsku. Přehled Bitva se blíží: Češi si musí dát pozor na ruské přesilovky, na Rusko ale v klíčových zápasech umí Francouz je větší oporou než Košečkin Značný respekt budí v ruském táboře Pavel Francouz. Server sports.ru k jeho profilu před semifinále napsal, že jde o brankáře, s kterým budou problémy. "Jako s Dominikem Haškem," stojí v titulku. Francouz chytá třetím rokem v Čeljabinsku, a tak ho Rusové z KHL velmi dobře znají. Ještě na podzim chtěl plzeňský rodák z Traktoru odejít. Nedostával na ledě tolik prostoru, kolik by si představoval. Ale v průběhu sezony si místo jedničky získal a v devátém mužstvu soutěže se vyšvihl do čela statistik KHL. "Nebude lehkou překážkou," uznal trenér Ruska Oleg Znarok. Na olympiádě má sice lepší čísla Vasilij Košečkin, nicméně toho soupeři zdaleka neprověřili jako Francouze, navíc při inkasovaných gólech se Slováky a ve čtvrtfinále s Norskem neměl čisté svědomí. Dva metry vysoký brankář Magnitogorsku neoplývá bůhvíjakou formou. Češi by se na střelbu měli zaměřit, otázkou je, jak moc se k ní dostanou. "Ten útok je trochu nemastný neslaný, ale vynahrazujeme to dalšími věcmi. Kluci jako Růžička, Kubalík, Červenka nebo Řepík umí dát gól, nicméně na olympiádě zkrátka dominují obrany," podotkl Antoš. Tady nenatáčejte. Psychologická válka před semifinále začala, Češi měli konflikt s ruskými novináři číst článek Češi chtějí prolomit negativní bilanci Josef Jandač zavelel k odvážné hře. "Je potřeba přetavit negativní bilanci z posledních zápasů. Nesmíme být připos.... Nesmíme se toho zaleknout a mít znovu trochu štěstí," poznamenal český trenér, který Rusy porazil jen v přípravném zápase v Praze před Světovým pohárem. Dalších sedm zápasů prohrál, včetně čtvrtfinále loňského čtvrtfinále mistrovství světa. "Jednou to přijde," prohodil optimisticky Jan Kovář, jenž působí v KHL stejně jako dalších čtrnáct Čechů. To může být další, byť na olympiádě spíš malicherný motivační prvek. Rusko je tradičním českým soupeřem, ale v semifinále velkého turnaje na sebe velcí rivalové narazí poprvé. Bezesporu půjde o speciální duel historických soků. "Podle výsledku tohoto zápasu se bude v nejbližších letech odvíjet život ruského hokeje," napsal pro deník Sovětskij Sport novinář Alexej Andronov. "V takové fázi turnaje není outsider. Může vyhrát kdokoliv, podle mě je to tak 60 na 40 pro Rusy. Máme Francouze, naprostou jistotu, ale jinak žádnou velkou hvězdu. Je to opravdový tým a odhodlanost je někdy víc než technická vyspělost. Jsme schopní vyhrát," věří Antoš. Utkání Česka proti ruskému výběru začne v 8:40 SEČ, sledovat jej můžete prostřednictvím online přenosu Aktuálně.cz. Předpokládaná sestava ČR: Francouz - Nakládal, Polášek, Mozík, Kolář, Kundrátek, Jordán, O. Němec - Erat, Jan Kovář, D. Kubalík - M. Růžička, Mertl, Červenka - Radil, Koukal, Sekáč - Řepík, Horák, Birner - T. Zohorna. Milan Antoš mluvil v živém vysílání Aktuálně.cz o čtvrtfinále i semifinále: Že jsme outsideři? Nesouhlasím, ti už v semifinále olympiády nejsou, říká Antoš | Video: Aktuálně.cz | 18:21

autor: Ondřej Zoubek | před 4 hodinami

