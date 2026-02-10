Přeskočit na obsah
10. 2.
Šokující slova. Místo oslav se medailista do kamery přiznal k nevěře

Sport,ČTK

Norský biatlonista Sturla Holm Laegreid bronzovou olympijskou medaili z dnešního vytrvalostního závodu v Anterselvě příliš neslavil. Místo toho se v přímém televizním přenosu přiznal k nevěře.

Milan Cortina Olympics Biathlon
Norský biatlonista Sturla Holm Laegreid po zisku bronzové medaile na ZOH 2026Foto: AP
"Existuje někdo, s kým bych se chtěl o radost podělit, ale nejspíš se dnes ani nedívala," řekl Laegreid v rozhovoru pro norskou televizi NRK poté, co doběhl třetí za vítězným krajanem Johanem-Olavem Botnem a Francouzem Éricem Perrotem.

"Před půlrokem jsem potkal lásku mého života - nejkrásnější a nejlaskavější osobu na světě. Před třemi měsíci jsem ale udělal největší chybu v životě a podvedl jsem ji," svěřil se osmadvacetiletý Nor.

"Před týdnem jsem se přiznal a byl to nejhorší týden v životě. Byla pro mě jako zlatá medaile," řekl Laegreid s tím, že netuší, jestli mu veřejné přiznání pomůže získat přítelkyni, kterou nejmenoval, zpět.

"Prostě jsem se rozhodl, že radši spáchám společenskou sebevraždu, než abych se takové ženy vzdal. Opravdu strašně rád bych se s ní o radost z medaile podělil," prohlásil vítěz celkového hodnocení Světového poháru z minulé sezony.

