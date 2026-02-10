Šokující slova. Místo oslav se medailista do kamery přiznal k nevěře

Norský biatlonista Sturla Holm Laegreid bronzovou olympijskou medaili z dnešního vytrvalostního závodu v Anterselvě příliš neslavil. Místo toho se v přímém televizním přenosu přiznal k nevěře.
"Existuje někdo, s kým bych se chtěl o radost podělit, ale nejspíš se dnes ani nedívala," řekl Laegreid v rozhovoru pro norskou televizi NRK poté, co doběhl třetí za vítězným krajanem Johanem-Olavem Botnem a Francouzem Éricem Perrotem.
"Před půlrokem jsem potkal lásku mého života - nejkrásnější a nejlaskavější osobu na světě. Před třemi měsíci jsem ale udělal největší chybu v životě a podvedl jsem ji," svěřil se osmadvacetiletý Nor.
"Před týdnem jsem se přiznal a byl to nejhorší týden v životě. Byla pro mě jako zlatá medaile," řekl Laegreid s tím, že netuší, jestli mu veřejné přiznání pomůže získat přítelkyni, kterou nejmenoval, zpět.
"Prostě jsem se rozhodl, že radši spáchám společenskou sebevraždu, než abych se takové ženy vzdal. Opravdu strašně rád bych se s ní o radost z medaile podělil," prohlásil vítěz celkového hodnocení Světového poháru z minulé sezony.
ŽIVĚOpozice neprosadila ani popáté debatu o Okamurově sesazení z čela Sněmovny
Opozice neprosadila ani popáté doplnění programu sněmovní schůze o projednání návrhu na sesazení předsedy SPD Tomia Okamury z čela dolní komory. Opoziční zástupci mu vyčítají zejména protiukrajinské výroky. Nynější předkladatelka návrhu Olga Richterová (Piráti) uvedla, že předseda Sněmovny má ztělesňovat respekt k ústavě a k demokratickým pravidlům.
ŽIVĚ4. den OH: Skvělá zpráva, Sáblíková pojede pětku
Sledujte události a zajímavosti ze čtvrtého dne olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Úřad práce Česka povede někdejší ministerský náměstek Chlopčík
Generálním ředitelem Úřadu práce České republiky se stane Roman Chlopčík. Serveru Seznam Zprávy to potvrdil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO). Chlopčík byl v minulosti náměstkem na ministerstvu práce a také vedl olomoucký úřad práce. Nový ředitel se má podle dřívějších informací ujmout vedení Úřadu práce ČR 15. února.
ŽIVĚRusko vytrvale útočí na Záporoží a oblast Oděsy. Část Ukrajiny čelí výpadkům energií
Čtyři zraněné si v noci na dnešek vyžádal ruský útok drony na ukrajinskou Záporožskou oblast, v Oděské oblasti zase ruské údery vedly k výpadkům dodávek elektřiny. Informuje o tom agentura Ukrinform.
Svědectví z Kyjeva: Možná to v EU nechápou, Evropě hrozí 15 milionů nových migrantů
Na Ukrajinu se vrátily drsné mrazy, teploty od začátku týdne padají až k minus 20. Do toho pokračují ruské útoky na energetiku.