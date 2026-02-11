Šok na úvod turnaje. Slováci vyřídili hvězdné šampiony a výrazně nakročili k postupu

Finští hokejisté začali na olympijských hrách v Miláně boj o obhajobu historického triumfu z Pekingu porážkou se Slovenskem 1:4. Na vítězství obhájců bronzu se podílel dvěma góly a asistencí kanonýr Montrealu Juraj Slafkovský, který v roce 2022 ve svých 17 letech pomohl samostatné slovenské reprezentaci k první medaili pod pěti kruhy sedmi trefami.
Finové sice v první třetině přestříleli Slováky v poměru 18:5, přesto ji prohráli. Hlavaj si poradil se střelou Kakka, potom i se dvěma šancemi Lekhonena a v čase 7:45 se radoval soupeř. Slafkovský u pravého mantinelu zachytil chybnou rozehrávku Lehtonena, dostal se před brankáře Sarose a překonal jej forhendovým blafákem.
V 9. minutě trefil Kakko z úhlu z levé strany bližší tyč. Slováci se ubránili při vyloučení kapitána Tatara. Potom nevyužili šance na vyrovnání Heiskanen, Haula ani Armia. Na konci úvodní části se nechal vyloučit Armia, ale Finové se po pauze v prvním oslabení ubránili.
Při následně Sukeľově trestu sice Slováci odolali, ale pouhé dvě sekundy po skončení přesilovky se Finové dočkali a bekhendovou přihrávku Armii zužitkoval střelou do odkryté branky Tolvanen. Ve 28. minutě mohl otočit stav Ristolainen, který si najel před branku a trefil pravou tyč. Sarose potom prověřil Slafkovský, Hlavaj si poradil s Lekhonenovým zakončením.
V 45. minutě kryl slovenský gólman pravým betonem Hintzovu příležitost. Potom se dostal před Hlavaje Luostarinen, ale bekhendem minul. V čase 47:20 udeřil opět Országhův výběr. Gernátovu střelu zblokoval Aho, ale Dvorský se prosadil z pohotové dorážky.
V 51. minutě při Heiskanenově vyloučení překonal Sarose střelou z pozice mezi kruhy na vyrážečku Slafkovský. Pro oporu Montrealu a jedničku draftu z roku 2022 to byl v osmém utkání pod pěti kruhy devátý gól. V Pekingu se sedmi body ovládl produktivitu i tabulku střelců a byl zvolen i nejužitečnějším hráčem turnaje.
Při power play Finů si ještě připsal Slafkovský premiérovou přihrávku. V úniku na prázdnou branku mu sebral v souboji na modré čáře hokejku Aho, takže Slafkovský přišel o možnost dovršit hattrick. Tatarův následný pokus zastavil bruslí v brankovišti Rantanen, ale nakonec z otočky poslal puk přes bránící Finy za čáru Ružička.
Skupina B (Santa Giulia Arena):
Slovensko - Finsko 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Branky a nahrávky: 8. Slafkovský, 48. Dvorský (Gernát, Liška), 51. Slafkovský (Š. Nemec, Dvorský), 58. Ružička (Tatar, Slafkovský) - 25. Tolvanen (Armia, Lehkonen). Rozhodčí: Furlatt (Kan.), MacFarlane - Daisy (oba USA), Wyonzek (Kan.). Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Diváci: 11.025.
Slovensko: Hlavaj - Š. Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, M. Ivan - Tatar, Ružička, Slafkovský - Regenda, M. Pospíšil, Kelemen - L. Hudáček, Dvorský, Liška - Okuliar, M. Sukeľ, Takáč - Cingel.Trenér: Országh.
Finsko: Saros - Lindell, Heiskanen, Ristolainen, Mikkola, Jokiharju, O. Määttä, M. Lehtonen - Rantanen, Hintz, Mikael Granlund - Teräväinen, Aho, Lehkonen - Kakko, Lundell, Luostarinen - Armia, Haula, Tolvanen. Trenér: Pennanen.
ŽIVĚPřes dva biliony korun. Evropský parlament podpořil velkou půjčku pro Ukrajinu
Europoslanci ve středu při plenárním zasedání podpořili půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 90 miliard eur (přibližně 2,2 bilionu korun). Má přispět na obranné a vojenské výdaje napadené země a podpořit její rozpočet. Ukrajina musí na oplátku pokračovat v demokratizaci a bojovat proti korupci. Česká republika se spolu se Slovenskem a Maďarskem nebude podílet na zárukách za půjčku.
Nadčlověkem ve třinácti letech. Chlapec plaval hodiny v oceánu, aby zachránil rodinu
Třináctiletý australský chlapec Austin Appelbee si o sobě nemyslí, že by byl hrdina. Přesto dokázal něco, co záchranáři označili za „nadlidský výkon“. Když se jeho rodina při výletu k moři dostala do potíží a byla unášena stále dál od pobřeží, Austin riskoval vlastní život a doplaval pro pomoc. Po hodinách v oceánu se mu podařilo dosáhnout pevniny a zachránit svou matku i dva mladší sourozence.
"Úspěch má teď úplně jiný význam." Vonnová z nemocnice sdílela fotky, ze kterých mrazí
Její návrat na sjezdovky skončil v neděli hrůzostrašným pádem. Legendární lyžařka Lindsey Vonnová utrpěla v olympijském sjezdu v Cortině d'Ampezzo komplexní zlomeninu holenní kosti a od té doby absolvovala již tři operace. Ve středu se ozvala svým fanouškům.
ŽIVĚOpozice cupuje návrh státního rozpočtu. Krade budoucnost lidem i firmám, tvrdí Kupka
Poslanci ve středu jednají o návrhu státního rozpočtu na letošní rok, který vláda Andreje Babiše (ANO) předložila se schodkem 310 miliard korun. Návrh rozpočtu je neodpovědný, vláda porušila zákon o rozpočtové odpovědnosti, tvrdí předsedové opozičních ODS a STAN Martin Kupka a Vít Rakušan. Rozpočet, který sněmovna projednává v úvodním kole, podle Kupky krade budoucnost lidem i firmám.
„Je to otevřené vyhlášení války.“ Orbán odmítl evropský plán pro Ukrajinu
Maďarský premiér Viktor Orbán obvinil Brusel z „otevřeného vyhlášení války Maďarsku“. Orbán tím reagoval na nový plán Evropské unie, který počítá s částečným přijetím Ukrajiny mezi členské státy už v roce 2027. Všechno se ale může změnit, pokud Orbánova strana Fidesz prohraje dubnové parlamentní volby.