Snová kvalifikace: Dvě Češky, mezera a soupeřky. Ledecká s Maděrovou zaútočí na zlato

České snowboardistky Ester Ledecká a Zuzana Maděrová byly nejrychlejší v kvalifikaci olympijského závodu v paralelním obřím slalomu v Livignu. Obhájkyně zlatých medailí z Pchjongčchangu a Pekingu Ledecká zajela v obou jízdách nejrychlejší čas, Maděrová byla v modré i červené dráze druhá a za reprezentační kolegyní zaostala 69 setin sekundy.
Vyřazovací část odstartuje osmifinálovými jízdami ve 13:00. Obě české snowboardistky byly v kvalifikaci od zbytku pole "odskočené". Vedoucí žena Světového poháru Cubaki Mikiová z Japonska na třetím místě na Ledeckou ztratila 2,08 sekundy.
Třicetiletá Ledecká vyhrála kvalifikaci i při svých předchozích olympijských triumfech v letech 2018 a 2022.
Rusové zadrželi v Dubaji muže, který podle nich postřelil zástupce šéfa GRU
Ruská tajná služba FSB oznámila zatčení muže, který podle ní v pátek postřelil zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva. Informovala o tom agentura Interfax.
Pozor, vychází hvězda. Na jízdy Jílka se chodí dívat rychlobruslařské legendy
Je v tom jistá symbolika. Zatímco Martina Sáblíková se v olympijském Miláně loučí s kariérou, na stejném místě pod pěti kruhy vstupuje na scénu nové české rychlobruslařské jméno - Metoděj Jílek. O jeho potenciálu se už teď čile šušká mezi někdejšími závodníky.
Rusové pronásledují, mučí a zabíjejí kněze, ničí i pravoslavné chrámy
Na okupovaných územích Ukrajiny Rusové řeckokatolickým kněžím nedovolí působit. Paradoxem je, že represím čelí i pravoslavní kněží pod Moskevským patriarchátem, které nutí přijmout ruské občanství.