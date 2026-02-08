Přeskočit na obsah
8. 2. Milada
Sport

Snová kvalifikace: Dvě Češky, mezera a soupeřky. Ledecká s Maděrovou zaútočí na zlato

ČTK

České snowboardistky Ester Ledecká a Zuzana Maděrová byly nejrychlejší v kvalifikaci olympijského závodu v paralelním obřím slalomu v Livignu. Obhájkyně zlatých medailí z Pchjongčchangu a Pekingu Ledecká zajela v obou jízdách nejrychlejší čas, Maděrová byla v modré i červené dráze druhá a za reprezentační kolegyní zaostala 69 setin sekundy.

Milan Cortina Olympics Snowboard
Ester Ledecká nedala v první kvalifikační jízdě žádnou šanci Martině AnkeleovéFoto: CTK
Vyřazovací část odstartuje osmifinálovými jízdami ve 13:00. Obě české snowboardistky byly v kvalifikaci od zbytku pole "odskočené". Vedoucí žena Světového poháru Cubaki Mikiová z Japonska na třetím místě na Ledeckou ztratila 2,08 sekundy.

Třicetiletá Ledecká vyhrála kvalifikaci i při svých předchozích olympijských triumfech v letech 2018 a 2022.

