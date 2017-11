Sním o olympiádě v Česku, říká předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval

před 1 hodinou

Myšlenka na konání olympijských her na českém území je vzdáleným snem Jiřího Kejvala. Předsedovi Českého olympijského výboru je ale jasné, že v současné době a politické situaci jde o utopii.

Praha - "Když děláte na olympijském výboru, tak základem je, že máte nejvyšší cíle. A když už nemůžete vyhrát zlatou olympijskou medaili, tak chcete pozvat do vaší rodné země nejlepší sportovce na světě," konstatoval Kejval po skončení valného shromáždění Asociace národních olympijských výborů (ANOC) v Praze.

"Už jsme se o to v minulosti pokusili a třeba se tak příležitost za mého života najde. Pokud by to bylo na seriózních základech, tak bych tomu určitě fandil, ale musíme být realisty. Mentálně připraveni jsme, politicky ne," podotkl Kejval.

Myšlenka na konání letních her v Praze už tady byla. Zrodila se v únoru 2001, metropole do ní postupně investovala 70 milionů korun a podala přihlášku na rok 2016. V roce 2008 se ale Praha nedostala do užšího výběru a městská rada v červnu 2009 rozhodla o zastavení prací spojených s přípravou kandidatury na rok 2020.

Česko na mapě olympismu ale vidět je. Příkladem je skončené zasedání ANOC, v minulosti se zde konalo valné shromáždění Evropských olympijských výborů (EOC), v roce 2003 v Praze zasedal Mezinárodní olympijský výbor.

Po sportovní stránce se jedná o pořádání Evropského olympijského festivalu mládeže (EYOF). Před šesti lety se zimní festival konal v Liberci a Česko by mohlo usilovat i o letní.

"Je to v diskusi a budeme vyhodnocovat reálnost záměru. Pokud dojdeme k názoru, že to je smysluplné, tak bychom v postupných cílech někam šli a začali bychom EYOFem," řekl místopředseda ČOV Roman Kumpošt s tím, že v úvahu by připadalo Brno. "Už dvakrát kandidovalo. Je čas, abychom se vrátili k olympijskému festivalu," nastínil.

Reálnější než pořádání olympijských her by mohlo být třeba konání Evropských her. První ročník hostilo předloni Baku a dějištěm druhých se stane za dva roky Minsk, který byl zvolen poté, co se pořadatelství vzdalo Nizozemsko.

Kejval nechtěl předjímat budoucnost Evropských her. "Je to začátek. Neradi bychom se unáhlili. Je celá řada lidí, kteří jsou nadšení a myslí, že tohle Evropě chybí, když existují Panamerické hry, Asijské hry a Hry Commonwealthu. Proč by nemohly existovat i Evropské? Ale je také celá řada odpůrců," uvedl.

Z hlediska olympijských výborů mají Evropské hry podle Kejvala celkem podporu. Složitější jsou jednání s jednotlivými sportovními federacemi. "Protože termínovky jsou už tak dost nabité a je to těžké sladit. Chtělo by to tomu dát náboj, třeba by to bylo rok před olympiádou jako kvalifikace, což je ale dost těžké, protože ne všechny sporty jsou postavené na kontinentální bázi," uvažoval Kejval.