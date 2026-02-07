Sáblíková je nemocná, na start trojky se nepostaví. Obrovská bezmoc, smutní

Trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková kvůli nemoci nenastoupí na hrách v Miláně do dnešního závodu rychlobruslařek na 3000 metrů. Novináře o tom informovali zástupci Českého olympijského výboru.
"Nemůžu skoro dýchat, mám teplotu, takže mi bylo bohužel doporučeno, aby dnes na start nešla," řekla osmatřicetiletá Sáblíková v nahrávce pro média. "Nejtěžší sportovní rozhodnutí v mém životě. Obrovská bezmoc, zklamání a zlomené srdce. Omlouvám se všem," napsala na sociálních sítích.
Možné problémy svěřenkyně trenéra Petra Nováka naznačila již v pátek večer, kdy sdílela fotku, jak leží v posteli, na sobě měla čepici a rukavice. Snímek doplnila optimistickými slovy, že do závodu chce nastoupit.
Sedminásobná olympijská medailistka se účastní her naposledy, v Miláně by se měla představit ještě v závodech na 5000 a 1500 metrů. "Pětka" je na programu ve čtvrtek 12. února.
"Moje první otázka (na lékaře) byla, jestli když vynechám trojku, se budu moct postavit na pětku. Samozřejmě říkali, že udělají všechno pro to, abych tam stála. Řekla jsem, že pětku si vzít nenechám. I kdybych měla 39 (stupňů Celsia), tak tam půjdu. Opravdu bych se tady chtěla rozloučit," uvedla Sáblíková, která svou olympijskou kariéru začala před 20 lety v Turíně.
Jak naučit děti lyžovat? „Technika počká, hlavně nezabít radost,“ říkají instruktoři
„Nepluž! Narovnej se! Dívej se před sebe!“ Podobné povely se nesou českými sjezdovkami a spolehlivě zabíjejí to nejdůležitější: dětskou radost z pohybu. Zatímco rodiče se v dobré víře snaží o metodickou dokonalost, zkušení instruktoři Petr Hrdlička a Michael Gregora varují, že technika je u začátečníků to poslední, na čem záleží.
Ledecká fascinuje, z Češky jsou paf i Američané. Tohle nedokázala ani jejich superstar
Ester Ledecká a olympijské hry, čtvrtý díl. Česká šampionka dala obřímu slalomu na snowboardu přednost před lyžařským sjezdem a v neděli se v Livignu pokusí o unikátní zlatý hattrick. Její umění dál fascinuje sportovní svět.
ŽIVĚTrump chce konec války na Ukrajině do června, oznámil Zelenskyj
Spojené státy chtějí, aby Ukrajina a Rusko ukončily válku do června, řekl podle agentur AP a AFP ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Pokud termín nebude dodržen, administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa podle něj pravděpodobně vyvine na obě strany tlak. Američané také podle něj navrhli, aby se vyjednávací týmy Ukrajiny a Ruska setkaly příště v USA.
Musk otočil. Odkládá misi na Mars, nově se chce soustředit na Měsíc
Vesmírná společnost miliardáře Elona Muska SpaceX odloží misi na Mars plánovanou na letošní rok. Místo toho se chce soustředit na dlouho slibovanou cestu na Měsíc.
Z vrakoviště globální špičkou. Zbrojní průmysl v Česku láme rekordy
Stačily dva roky. Putinova agrese na Ukrajině dala tuzemským zbrojařům impuls k obrodě, jakou žádné odvětví v historii České republiky nezažilo. A spolu s úspěchy na domácím trhu rychle roste i jejich chuť expandovat do zahraničí.