7. 2. Veronika
Sport

Sáblíková je nemocná, na start trojky se nepostaví. Obrovská bezmoc, smutní

ČTK

Trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková kvůli nemoci nenastoupí na hrách v Miláně do dnešního závodu rychlobruslařek na 3000 metrů. Novináře o tom informovali zástupci Českého olympijského výboru.

Martina Sáblíková
Martina SáblíkováFoto: Reuters
"Nemůžu skoro dýchat, mám teplotu, takže mi bylo bohužel doporučeno, aby dnes na start nešla," řekla osmatřicetiletá Sáblíková v nahrávce pro média. "Nejtěžší sportovní rozhodnutí v mém životě. Obrovská bezmoc, zklamání a zlomené srdce. Omlouvám se všem," napsala na sociálních sítích.

Možné problémy svěřenkyně trenéra Petra Nováka naznačila již v pátek večer, kdy sdílela fotku, jak leží v posteli, na sobě měla čepici a rukavice. Snímek doplnila optimistickými slovy, že do závodu chce nastoupit.

Sedminásobná olympijská medailistka se účastní her naposledy, v Miláně by se měla představit ještě v závodech na 5000 a 1500 metrů. "Pětka" je na programu ve čtvrtek 12. února.

"Moje první otázka (na lékaře) byla, jestli když vynechám trojku, se budu moct postavit na pětku. Samozřejmě říkali, že udělají všechno pro to, abych tam stála. Řekla jsem, že pětku si vzít nenechám. I kdybych měla 39 (stupňů Celsia), tak tam půjdu. Opravdu bych se tady chtěla rozloučit," uvedla Sáblíková, která svou olympijskou kariéru začala před 20 lety v Turíně.

