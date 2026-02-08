Přeskočit na obsah
8. 2. Milada
Sport

Slzy i vztek. Ledecká se tvrdě pustila do olympijského výboru, padala i slova na F

Aleš Vávra
Aleš Vávra
Aleš Vávra

Ester Ledecká se po vyřazení ve čtvrtfinále olympijského závodu neubránila slzám. Cítila výčitky vůči svému týmu i vůči celému národu, který toužil - stejně jako ona - po historické třetí zlaté medaili z paralelního obřího slalomu snowboardistek v řadě. Kromě až hmatatelného zklamání jí ale lomcoval i vztek.

Ester Ledecká ve čtvrtfinále paralelního obřího slalomu na ZOH 2026
Ester Ledecká ve čtvrtfinále paralelního obřího slalomu na ZOH 2026Foto: REUTERS
Od našeho zpravodaje v Itálii - Dlouhé desítky minut plnila mediální povinnosti, před kameru a k mikrofonu ji chtěli novináři z celého světa.

Ester Ledecká to zvládala statečně. A nijak nezastírala, že prožívá obrovské zklamání.

„Mrzí mě to, udělala jsem chybu, to se prostě občas ve sportu stane. Mrzí mě to kvůli fanouškům, kteří sem přišli a fandili mi, protože atmosféra byla nádherná. Mrzí mě to za celý můj tým, který by si zasloužil víc,“ uvedla třicetiletá závodnice.

„Já jsem se jim omluvila, že mě to mrzí, protože by si zasloužili, abych to zvládla líp. Ale oni to tak neberou, stojí při mně, ať se děje cokoli,“ dodala.

Litovala osudové chyby. „Odskočilo mi to na toesidu v půlce prudkého svahu, pak už jsem to bohužel nedohnala. Snažila jsem se ji chytit, ale ona byla taky rychlá,“ komentovala čtvrtfinálovou porážku s pozdější držitelkou stříbra Rakušankou Sabine Payerovou.

Bez medaile na velké akci zůstala poprvé od roku 2015. Bylo nevyhnutelné, že neuvěřitelná série musí jednou skončit. To však Ledecké útěchu nepřineslo. „Mělo to vydržet ještě déle,“ hlesla.

Když prolétla cílem šest setin sekundy za soupeřkou, ucítila prázdnotu: „Nemyslela jsem vůbec na nic kromě toho, jak moc mě to mrzí.“

Ledecká přiznala, že i když se snažila nepřipouštět si tíhu okamžiku, olympijská atmosféra na ni dolehla.

„Je to sport a spousta lidí si to neuvědomuje. Tlak je obrovský, je výrazně větší od médií, výrazně větší od veřejnosti. Před závodem mi píšou lidi, kteří mi nenapsali třeba čtyři roky od minulé olympiády. Přijede se na mě podívat pan prezident, kterému se taky omlouvám, že jsem to nezvládla líp,“ vzdychla trojnásobná olympijská šampionka.

„Doufám, že aspoň Zuzka mu udělala radost. Je to fakt jiné. Pokud budu chtít ještě nějakou olympiádu odjet, budu se na to muset připravit ještě líp,“ vysvětlovala a ještě jednou gratulovala zlaté krajance Zuzaně Maděrové.

„Dneska si to zasloužila, jezdila skvěle a celou sezonu se zlepšovala. Skvělý,“ uznala.

Pustila se také do Mezinárodního olympijského výboru. Alpští snowboardisté totiž v Livignu bojují o budoucnost své disciplíny pod pěti kruhy. Výbor ji zatím neschválil pro program příštích zimních her v roce 2030 ve Francii. Rozhodnout se má v červnu.

Když Ledecká během rozhovorů přešla do angličtiny, byla velmi ostrá a vášnivá. Hned dvakrát použila vulgární anglické slovo na F.

„Hodně mě mrzí, že to vůbec zvažují. Vzít jakýkoliv sport z olympijských her. Pokud byste radši přidali nějaké debilní videohry na olympiádu nebo něco takového? Nebo dali beachvolejbal na zimní olympiádu? Fakt to nedává smysl,“ rozohnila se.

„Osoba, která tohle rozhoduje, by tady dneska měla být a vidět ten dav lidí. Jak k…a úžasný byl celý ten závod. I když jsem prohrála, jsem pyšná, že jsem snowboarďačka, že jsem si tenhle sport vybrala místo lyžování. Ničeho nelituju. Je to krásný sport, který patří na olympiádu,“ pokračovala.

A věřila, že k žádnému vyřazení alpského snowboardingu nedojde.

„Byla bych ráda, aby člověk, co to navrhuje, viděl tady to všechno a uznal, že je hloupý, že to vůbec zvažoval,“ apelovala česká hvězda.

„Měli bychom naopak přidat další disciplínu, protože je to naprosto jednoduché. Dáte start jen o trochu níž a další den můžete jet znovu. Všechny to bude bavit a zase tady budou plné ochozy,“ uzavřela Ledecká.

