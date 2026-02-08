Slzy i vztek. Ledecká se tvrdě pustila do olympijského výboru, padala i slova na F

Ester Ledecká se po vyřazení ve čtvrtfinále olympijského závodu neubránila slzám. Cítila výčitky vůči svému týmu i vůči celému národu, který toužil - stejně jako ona - po historické třetí zlaté medaili z paralelního obřího slalomu snowboardistek v řadě. Kromě až hmatatelného zklamání jí ale lomcoval i vztek.
Od našeho zpravodaje v Itálii - Dlouhé desítky minut plnila mediální povinnosti, před kameru a k mikrofonu ji chtěli novináři z celého světa.
Ester Ledecká to zvládala statečně. A nijak nezastírala, že prožívá obrovské zklamání.
„Mrzí mě to, udělala jsem chybu, to se prostě občas ve sportu stane. Mrzí mě to kvůli fanouškům, kteří sem přišli a fandili mi, protože atmosféra byla nádherná. Mrzí mě to za celý můj tým, který by si zasloužil víc,“ uvedla třicetiletá závodnice.
„Já jsem se jim omluvila, že mě to mrzí, protože by si zasloužili, abych to zvládla líp. Ale oni to tak neberou, stojí při mně, ať se děje cokoli,“ dodala.
Litovala osudové chyby. „Odskočilo mi to na toesidu v půlce prudkého svahu, pak už jsem to bohužel nedohnala. Snažila jsem se ji chytit, ale ona byla taky rychlá,“ komentovala čtvrtfinálovou porážku s pozdější držitelkou stříbra Rakušankou Sabine Payerovou.
Bez medaile na velké akci zůstala poprvé od roku 2015. Bylo nevyhnutelné, že neuvěřitelná série musí jednou skončit. To však Ledecké útěchu nepřineslo. „Mělo to vydržet ještě déle,“ hlesla.
Když prolétla cílem šest setin sekundy za soupeřkou, ucítila prázdnotu: „Nemyslela jsem vůbec na nic kromě toho, jak moc mě to mrzí.“
Ledecká přiznala, že i když se snažila nepřipouštět si tíhu okamžiku, olympijská atmosféra na ni dolehla.
„Je to sport a spousta lidí si to neuvědomuje. Tlak je obrovský, je výrazně větší od médií, výrazně větší od veřejnosti. Před závodem mi píšou lidi, kteří mi nenapsali třeba čtyři roky od minulé olympiády. Přijede se na mě podívat pan prezident, kterému se taky omlouvám, že jsem to nezvládla líp,“ vzdychla trojnásobná olympijská šampionka.
„Doufám, že aspoň Zuzka mu udělala radost. Je to fakt jiné. Pokud budu chtít ještě nějakou olympiádu odjet, budu se na to muset připravit ještě líp,“ vysvětlovala a ještě jednou gratulovala zlaté krajance Zuzaně Maděrové.
„Dneska si to zasloužila, jezdila skvěle a celou sezonu se zlepšovala. Skvělý,“ uznala.
Pustila se také do Mezinárodního olympijského výboru. Alpští snowboardisté totiž v Livignu bojují o budoucnost své disciplíny pod pěti kruhy. Výbor ji zatím neschválil pro program příštích zimních her v roce 2030 ve Francii. Rozhodnout se má v červnu.
Když Ledecká během rozhovorů přešla do angličtiny, byla velmi ostrá a vášnivá. Hned dvakrát použila vulgární anglické slovo na F.
„Hodně mě mrzí, že to vůbec zvažují. Vzít jakýkoliv sport z olympijských her. Pokud byste radši přidali nějaké debilní videohry na olympiádu nebo něco takového? Nebo dali beachvolejbal na zimní olympiádu? Fakt to nedává smysl,“ rozohnila se.
„Osoba, která tohle rozhoduje, by tady dneska měla být a vidět ten dav lidí. Jak k…a úžasný byl celý ten závod. I když jsem prohrála, jsem pyšná, že jsem snowboarďačka, že jsem si tenhle sport vybrala místo lyžování. Ničeho nelituju. Je to krásný sport, který patří na olympiádu,“ pokračovala.
A věřila, že k žádnému vyřazení alpského snowboardingu nedojde.
„Byla bych ráda, aby člověk, co to navrhuje, viděl tady to všechno a uznal, že je hloupý, že to vůbec zvažoval,“ apelovala česká hvězda.
„Měli bychom naopak přidat další disciplínu, protože je to naprosto jednoduché. Dáte start jen o trochu níž a další den můžete jet znovu. Všechny to bude bavit a zase tady budou plné ochozy,“ uzavřela Ledecká.
Risk s Davidovou hrubě nevyšel. Biatlonistka v závěru selhala, mezi novináře nepřišla
Čeští biatlonisté Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová obsadili na olympijských hrách ve smíšené štafetě 11. místo. Finišmanka Davidová, jejíž start byl nejistý kvůli potížím se zády, neudržela pátou příčku i vinou trestného okruhu po závěrečné střelbě.
Předčasné volby v Japonsku vyhrála strana současné premiérky Takaičiové
Japonská vládnoucí koalice premiérky Sanae Takaičiové po předčasných volbách do dolní komory parlamentu získala dvoutřetinovou většinu nejméně 310 z 465 křesel. Oznámila to japonská stanice NHK, která vychází ze svých prognóz založených na názorech hlasujících, zpráv ze sčítacích středisek a dalších zdrojů. Dvoutřetinová většina vládě umožní přehlasovat horní komoru, v níž většinu nemá.
Češky se postaraly o překvapení her, píše britský reportér. ESPN řeší smutek Ledecké
Spoustu emocí přinesl závod snowboardistek v paralelním obřím slalomu. Sportovní svět poznává čerstvou zlatou šampionku Zuzanu Maděrovou, některá média se pozastavují nad čtvrtfinálovým vyřazením Ester Ledecké.
ŽIVĚPrvní šance pro mladou naději na oválu. Jílek bojuje o medaili na pět kilometrů
Sledujte online přenos ze závodu rychlobruslařů na 5000 metrů na olympiádě v Miláně s Metodějem Jílkem v akci.
ŽIVĚLipavský interpeluje Babiše kvůli Epsteinovi. Nic neřešíme, říká policie
Česká policie se zatím nezabývá žádnou kauzou, která by souvisela s dokumenty z vyšetřování amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Kvůli tomu, zda vláda prověřuje možné vazby Epsteina na Česko, se na premiéra Andreje Babiše (ANO) obrátil formou interpelace exministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS).