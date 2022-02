Umrtvení Švédové, Slafkovský jako Bure. Je sobota, snad lidí slaví, smál se Čerešňák

V posledních momentech olympijského zápasu o třetí místo už se slovenští hokejisté chytali za hlavu. Jako by nemohli uvěřit. Rozjařený trenér brankářů Ján Lašák pořídil na střídačce skupinovou fotku, hráči s dvojkřížem na hrudi si po deseti letech sáhli na medaili na velkém turnaji. A mohli se ponořit se do bronzových oslav.

Právě Ján Lašák byl u medailových úspěchů slovenského hokeje na začátku tisíciletí. Má doma stříbro z mistrovství světa 2000, vychytal titul na památném MS 2002 ve Švédku a o rok později získal s týmem bronz.

Stříbrní byli Slováci ještě v roce 2012, na MS s trenérem Vladimírem Vůjtkem.

To, co reprezentace dokázala na olympijských hrách v Pekingu, se ale Lašákovi ani jinému slovenskému brankáři nepovedlo. Svěřenci zkušeného kanadského kouče Craiga Ramsayho získali pod pěti kruhy vůbec první medaili v historii.

"Ještě si to naplno neuvědomujeme, asi tak na 30 procent. Ještě to přijde. Doufám, že jste na nás doma hrdí, hráli jsme pro vás," sděloval po výhře 4:0 nad Švédy dojatý kapitán Marek Hrivík.

"Hráli jsme pro to, co jsme měli na hrudi. Jsem na tým neskutečně hrdý. Bylo to náročné, sáhli jsme si na úplné dno. Takhle vyčerpaný jsem ještě nebyl, ale stálo to za to," pokračoval útočník švédského Leksandu.

Ve Švédsku zažil dvě poslední sezony, teď se tam po přestupu z KHL vrací. Zrovna proti mužstvu Tre Kronor si mohl vychutnat medailovou radost.

"Nepodařilo se nám semifinále s Finskem, ale dnes už od rána každý věřil, že se nám to může podařit. Dali jsme dva góly a pak to bylo o tom, abychom co nejdéle hráli bez inkasování," popisoval plzeňský obránce Peter Čerešňák v rozhovoru pro Českou televizi.

Na závěr se usmál se vzkazem domů: "Doufám, že lidi oslavují. Je sobota, šest hodin večer." Podobně se vyjadřoval i pamětník posledního stříbra z MS 2012, útočník Libor Hudáček. "Je to jedna z nejkrásnějších chvil v životě. Doufám, že se uvidíme v Bratislavě na náměstí," říkal.

Slováci načali soupeře šťastnou tečovanou střelou Juraje Slafkovského ve čtvrté minutě druhé třetiny. Po polovině zápasu se v přesilovce trefil Samuel Takáč a v závěru pečetil slovenský výběr vítězství dvěma trefami do prázdné branky.

"Švédové byli jako mrtví. Slováci je vygumovali," pověděl bývalý skvělý švédský forvard Peter Forsberg, olympijský vítěz z Lillehammeru, švédskému deníku Aftonbladet.

Sedmnáctiletý Slafkovský, který letos projde draftem NHL, prožil fantastický turnaj. Po gólu do prázdné branky uzavřel střelecký účet na olympiádě na sedm branek v sedmi zápasech.

Ruský forvard Pavel Bure vstřelil v Naganu 1998 devět gólů, od té doby se nikomu pod pěti kruhy nepodařilo trefit více než šestkrát. Až letos to zvládl "košíčkář" Slafkovský.

"Pomalu to zpracovávám. Nejvíce jsem hrdý na úspěch celého týmu, to je nejdůležitější. Za naše výkony jsme si to zasloužili," hodnotil mladý kanonýr. "První gól byl takový z bufetu, ale když máte štěstí, padá to tam," okomentoval vítězný gól z duelu o bronz.

Slováci si jako první tým v olympijské historii proklestili cestu k medaili až z kvalifikace. V srpnu museli v Bratislavě v těžkých zápasech zdolat Rakušany, Poláky a Bělorusy, aby do Pekingu vůbec odcestovali.

Na olympiádě začali jasnou prohrou s Finy, ve skupině podlehli i Švédům. Pak se ale chytili výhrou nad Lotyši, v baráži smetli Němce a ve čtvrtfinále senzačně vyřadili na nájezdy USA. V taktické semifinálové bitvě marně vzdorovali Finům, na Švédy si však v odvetě vyšlápli.

"Každý za ten týden odvedl nesmírné množství práce. Zasloužili jsme si ten bronz, i když jsme sem jeli pro zlato," prohlásil dvaadvacetiletý útočník Pavol Regenda, jeden z nejlepších hráčů Slováků na turnaji.

Regenda byl jedním z pětice hokejistů, kteří se na olympiádu vydali ze slovenské ligy, která se běžně neřadí mezi nejlepší evropské soutěže. Hned deset hráčů vzali Slováci z české extraligy.

S věkovým průměrem 26,56 roku měli po Američanech a Číňanech třetí nejmladší výběr. A k medaili mu výraznou měrou pomohly parádní výkony gólmana Patrika Rybára.

V zahajovacím duelu s Finy chytal Branislav Konrád, v druhém zápase se Švédy dostal šanci Matěj Tomek. Ale v průběhu duelu střídal, do brány se postavil Rybár a pro zbytek turnaje ji zcela zamkl.

Čísla bývalého hradeckého brankáře 96,6 procenta v úspěšnosti zákroků a průměr 0,7 gólu na zápas jsou ohromující.

"Je neskutečné, že tak malá země dosáhne takového úspěchu. Můžeme děkovat Craigu Ramsaymu a Mirovi Šatanovi za jejich práci. Doufám, že se na tom bude stavět a pomůže to celému sportu. Po MS 2002 byly řeči, ale nikdo nepomáhal. Sport dělá Slovensku reklamu a lidé by si toho měli vážit," pronesl asistent trenéra Andrej Podkonický.