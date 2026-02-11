Slovensko - Finsko 1:0. Studená sprcha pro Finy, Slafkovský krásně zakončil
Sledujte online přenos z utkání základní skupiny olympijského turnaje hokejistů v Miláně mezi Slovenskem a Finskem.
Deset mrtvých po střelbě na střední škole v Kanadě. Zahynula i útočnice
Deset lidí včetně útočnice zahynulo a desítky dalších utrpěly zranění poté, co žena začala střílet na střední škole a v její blízkosti v odlehlé podhorské obci v provincii Britská Kolumbie na západě Kanady. Informovaly o tom v noci na dnešek tiskové agentury s odkazem na policii.
ŽIVĚPolsko se nepřipojí k Trumpově Radě míru, oznámil premiér Tusk
Polsko se za nynějších okolností nepřipojí k Radě míru vytvářené americkým prezidentem Donaldem Trumpem, ale bude dále analyzovat možnosti, uvedl ve středu podle médií polský premiér Donald Tusk. Pozvánku obdrželo i Česko. Premiér Andrej Babiš minulý týden v pořadu televize Nova prohlásil, že Česko nyní o vstupu do této instituce neuvažuje. Slovensko prozatím účast odmítlo.
ŽIVĚOpozice cupuje návrh státního rozpočtu. Krade budoucnost lidem i firmám, tvrdí Kupka
Poslanci ve středu jednají o návrhu státního rozpočtu na letošní rok, který vláda Andreje Babiše (ANO) předložila se schodkem 310 miliard korun. Návrh rozpočtu je neodpovědný, vláda porušila zákon o rozpočtové odpovědnosti, tvrdí předsedové opozičních ODS a STAN Martin Kupka a Vít Rakušan. Rozpočet, který sněmovna projednává v úvodním kole, podle Kupky krade budoucnost lidem i firmám.
Soud potvrdil pokutu pro advokáta za způsob kritiky pandemických opatření
Nejvyšší správní soud (NSS) potvrdil pražskému advokátovi Tomáši Nielsenovi pokutu 12 000 korun za texty zveřejněné v době koronavirové pandemie. V textech "důrazně upozorňoval" vedení škol, že pokud budou dodržovat některá vládní opatření proti šíření viru, poruší tím práva dětí či rodičů a čeká je trestní oznámení. Pokutu vyměřila kárná komise České advokátní komory (ČAK).