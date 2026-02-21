Slovenská pohádka končí bez medaile a debaklem. Bronz berou hokejisté Finska

Hokejisté Slovenska vysněnou medaili na olympijském turnaji nezískali. V boji o bronz je deklasovali Finové. Obhájci prvenství z Pekingu zdolali soupeře 6:1 a vrátili mu porážku z úvodního souboje v základní skupině.
Svěřenci kouče Anttiho Pennanena si do poloviny zápasu vypracovali dvoubrankový náskok.
V 8. minutě otevřel skóre Sebastian Aho, ve druhé třetině zvýšil Erik Haula.
Slováci, kteří v Itálii bojovali o obhajobu čtyři roky starého bronzu, snížili zásluhou kapitána Tomáše Tatara.
Ve třetí části ale Finové definitivně rozhodli čtyřmi góly. Před její polovinou se v rozmezí 42 vteřin prosadili Roope Hintz a Kaapo Kakko, prázdnou branku pak při hře výběru trenéra Vladimíra Országha trefili Joel Armia a Haula.
Finové získali pátý olympijský bronz, všechny přitom od her v Lillehammeru 1994.
Vedle zlata z Pekingu dosáhli také dvakrát na stříbro. Na olympijských turnajích za účasti hráčů NHL vyšli naprázdno pouze v roce 2002 v Salt Lake City, kde vypadli ve čtvrtfinále a skončili šestí.
Hokej - muži (Milán):
O 3. místo:
Slovensko - Finsko 1:6 (0:1, 1:1, 0:4)
Branky a nahrávky: 40. Tatar (Fehérváry) - 8. Aho (Lehkonen, Heiskanen), 29. Haula (Armia, Tolvanen), 49. Hintz (Heiskanen, Tolvanen), 50. Kakko, 56. Armia (Hintz), 59. Haula (Armia, Ristolainen). Rozhodčí: Campbell (Kan.), Holm (Švéd.) - Hynek, Suchánek (oba ČR). Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 10.522.
Slovensko: Hlavaj - Š. Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, P. Koch - Tatar, Ružička, Slafkovský - Regenda, Cingel, Kelemen - L. Hudáček, Dvorský, Okuliar - M. Sukeľ, Cehlárik, Liška. Trenér: Országh.
Finsko: Saros - Lindell, Heiskanen, Ristolainen, Mikkola, O. Määttä, Jokiharju, Matinpalo - O. Kapanen, Aho, Lehkonen - Teräväinen, Hintz, Mikael Granlund - Kakko, Lundell, Luostarinen - Armia, Haula, Tolvanen. Trenér: Pennanen.
ŽIVĚ"Díky všem, kteří se nenechali otrávit." Pavel poděkoval Čechům za podporu Ukrajiny
Prezident Petr Pavel poděkoval v sobotu na shromáždění k čtvrtému výročí ruské agrese na Ukrajinu Čechům za podporu země v boji s Ruskem. Jaký bude mír, ovlivní budoucnost Evropy na dlouhou dobu, řekl na pražském Staroměstském náměstí. Dění na Ukrajině podle prezidenta nemůže Čechy nechat lhostejnými, protože něco podobného zažili. Vyzval vládu k podpoře Ukrajiny do doby, než bude v zemi mír.
Muži v Rudné u Prahy se vzájemně pobodali. Policie jednoho obvinila z pokusu o vraždu
Policie prověřuje páteční konflikt dvou mužů v Rudné u Prahy, který skončil vzájemným pobodáním. Jednoho z mužů přepravili s vážnými poraněními do nemocnice, druhého, který utrpěl lehčí zranění, policie zadržela.
ŽIVĚ15. den ZOH: Vonnová ukázala snímky, z nichž mrazí. Zveřejnila rentgen zlomené nohy
Sledujte události a zajímavosti z dnešního dne na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Další smrt pod lavinou. Letos už vzaly Alpy život dvaceti lidem
Alpy a regiony na jihovýchodě Evropy se nadále potýkají s následky silného sněžení a nebezpečí lavin zůstává vysoké, napsala agentura DPA. V rakouské spolkové zemi Štýrsko dnes pod lavinou zemřel 21letý skialpinista ze Slovenska, píše agentura APA s odvoláním na policii.
Ukrajina vzkázala Maďarsku a Slovensku, že odmítá jejich ultimáta ohledně ropy
Ukrajina odmítá a odsuzuje ultimáta a vydírání ze strany vlád Maďarska a Slovenska týkající se dodávek energie. Dnes to uvedlo ukrajinské ministerstvo zahraničí v reakci na hrozby Maďarska a Slovenska, že pokud jim Ukrajina neobnoví tranzit ruské ropy ropovodem Družba, zastaví jí dodávky elektřiny.