Benative
21. 2. Lenka
Sport

Slovenská pohádka končí bez medaile a debaklem. Bronz berou hokejisté Finska

Sport,ČTK

Hokejisté Slovenska vysněnou medaili na olympijském turnaji nezískali. V boji o bronz je deklasovali Finové. Obhájci prvenství z Pekingu zdolali soupeře 6:1 a vrátili mu porážku z úvodního souboje v základní skupině.

Milan Cortina Olympics Ice Hockey
Slovenský brankář Samuel Hlavaj inkasuje jeden z gólů v utkání o bronz na ZOH 2026Foto: AP
Svěřenci kouče Anttiho Pennanena si do poloviny zápasu vypracovali dvoubrankový náskok.

V 8. minutě otevřel skóre Sebastian Aho, ve druhé třetině zvýšil Erik Haula.

Slováci, kteří v Itálii bojovali o obhajobu čtyři roky starého bronzu, snížili zásluhou kapitána Tomáše Tatara.

Ve třetí části ale Finové definitivně rozhodli čtyřmi góly. Před její polovinou se v rozmezí 42 vteřin prosadili Roope Hintz a Kaapo Kakko, prázdnou branku pak při hře výběru trenéra Vladimíra Országha trefili Joel Armia a Haula.

Finové získali pátý olympijský bronz, všechny přitom od her v Lillehammeru 1994.

Vedle zlata z Pekingu dosáhli také dvakrát na stříbro. Na olympijských turnajích za účasti hráčů NHL vyšli naprázdno pouze v roce 2002 v Salt Lake City, kde vypadli ve čtvrtfinále a skončili šestí.

Hokej - muži (Milán):

O 3. místo:

Slovensko - Finsko 1:6 (0:1, 1:1, 0:4)

Branky a nahrávky: 40. Tatar (Fehérváry) - 8. Aho (Lehkonen, Heiskanen), 29. Haula (Armia, Tolvanen), 49. Hintz (Heiskanen, Tolvanen), 50. Kakko, 56. Armia (Hintz), 59. Haula (Armia, Ristolainen). Rozhodčí: Campbell (Kan.), Holm (Švéd.) - Hynek, Suchánek (oba ČR). Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 10.522.

Slovensko: Hlavaj - Š. Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, P. Koch - Tatar, Ružička, Slafkovský - Regenda, Cingel, Kelemen - L. Hudáček, Dvorský, Okuliar - M. Sukeľ, Cehlárik, Liška. Trenér: Országh.

Finsko: Saros - Lindell, Heiskanen, Ristolainen, Mikkola, O. Määttä, Jokiharju, Matinpalo - O. Kapanen, Aho, Lehkonen - Teräväinen, Hintz, Mikael Granlund - Kakko, Lundell, Luostarinen - Armia, Haula, Tolvanen. Trenér: Pennanen.

