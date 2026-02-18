Přeskočit na obsah
Sport

Slovensko zalila hokejová vlna euforie. Slafkovský a spol. přejeli Německo

ČTK

Hokejisté Slovenska zdolali ve čtvrtfinále olympijského turnaje Německo 6:2 a budou usilovat o druhou medaili pod pěti kruhy po bronzu v Pekingu 2022.

Ice Hockey - Men's Play-offs Quarterfinals - Slovakia vs Germany
Milano Cortina 2026 Olympics - Ice Hockey - Men's Play-offs Quarterfinals - Slovakia vs Germany - Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, Milan, Italy - February 18, 2026. Patrik Koch of Slovakia celebrates after Pavol Regenda of Slovakia scores their fifth goal as John Peterka of Germany looks dejected REUTERS/David W CernyFoto: REUTERS
Připravujeme podrobnosti…

Petr Pavel

ŽIVĚŽádné zdržování neplánuju, řekl Pavel k motoristickému kandidátovi. Nastínil postup

Prezident Petr Pavel se plánuje ve čtvrtek setkat s kandidátem Motoristů na ministra životního prostředí Igorem Červeným, následně počítá s tím, že v pondělí proběhne i jmenování. Žádné „zdržení“ podle svých slov není v plánu, uvedl novinářům na tiskovém brífinku během jeho návštěvy několika míst v Praze. Spor se šéfem Motoristů sobě Petrem Macinkou označil za uzavřený.

Volodymyr Zelenskyj

ŽIVĚZelenskyj obvinil Rusko z průtahů rozhovorů. Druhý den jednání v Ženevě skončilo bez výsledku

Američané, Ukrajinci a Rusové ve středu dopoledne v Ženevě pokračovali druhým dnem v jednáních o možnostech diplomatického ukončení ruské invaze na Ukrajinu. Ruské agentury uvedly, že rozhovory již skončily a že v brzké době se očekává jejich další kolo. Z dosavadních informací vyplývá, že průlom nenastal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň obvinil Rusko z průtahů rozhovorů.

Písničkář Vladimír Merta oslaví 80. narozeniny koncertem a vydáním nového alba Nebe nepočká.

Vladimír Merta chystá koncert a nové album Nebe nepočká. Oslaví tak 80 let

Písničkář Vladimír Merta oslaví své 80. narozeniny, které připadly na 20. ledna, koncertem v pražském Divadle Komedie. Vystoupení proběhne 17. března a bude ohlédnutím za jeho dlouholetou tvorbou. Merta zároveň představí nové album Nebe nepočká, závěrečný díl pentalogie Nejisté jistoty. Informovala o tom Lenka Příhonská z vydavatelství Galén.

