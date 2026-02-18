Slovensko zalila hokejová vlna euforie. Slafkovský a spol. přejeli Německo

Hokejisté Slovenska zdolali ve čtvrtfinále olympijského turnaje Německo 6:2 a budou usilovat o druhou medaili pod pěti kruhy po bronzu v Pekingu 2022.
ŽIVĚŽádné zdržování neplánuju, řekl Pavel k motoristickému kandidátovi. Nastínil postup
Prezident Petr Pavel se plánuje ve čtvrtek setkat s kandidátem Motoristů na ministra životního prostředí Igorem Červeným, následně počítá s tím, že v pondělí proběhne i jmenování. Žádné „zdržení“ podle svých slov není v plánu, uvedl novinářům na tiskovém brífinku během jeho návštěvy několika míst v Praze. Spor se šéfem Motoristů sobě Petrem Macinkou označil za uzavřený.
ŽIVĚZelenskyj obvinil Rusko z průtahů rozhovorů. Druhý den jednání v Ženevě skončilo bez výsledku
Američané, Ukrajinci a Rusové ve středu dopoledne v Ženevě pokračovali druhým dnem v jednáních o možnostech diplomatického ukončení ruské invaze na Ukrajinu. Ruské agentury uvedly, že rozhovory již skončily a že v brzké době se očekává jejich další kolo. Z dosavadních informací vyplývá, že průlom nenastal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň obvinil Rusko z průtahů rozhovorů.
V Gaze slaví první ramadán od příměří, vyvolává mezi obyvateli smíšené pocity
I v Pásmu Gazy začal ramadán, nejposvátnější měsíc islámu, který je prvním od loňského říjnového příměří. V ulicích města Gaza lemovaných zřícenými budovami a hromadami sutin se objevily malé lucerny a světelné řetězy, které tam přinášejí pocity radosti a dočasné úlevy, napsala agentura AFP.
ŽIVĚTrump varoval Írán před následky bez dohody, jednání v Ženevě se účastní nepřímo
V Ženevě dnes začalo druhé kolo nepřímých jednání mezi Spojenými státy a Íránem o jaderném programu Teheránu. S odvoláním na íránská státní média o tom informují tiskové agentury. Úspěch jednání podle íránského zdroje agentury Reuters závisí i na tom, zda se USA vyvarují nerealistických požadavků.
Vladimír Merta chystá koncert a nové album Nebe nepočká. Oslaví tak 80 let
Písničkář Vladimír Merta oslaví své 80. narozeniny, které připadly na 20. ledna, koncertem v pražském Divadle Komedie. Vystoupení proběhne 17. března a bude ohlédnutím za jeho dlouholetou tvorbou. Merta zároveň představí nové album Nebe nepočká, závěrečný díl pentalogie Nejisté jistoty. Informovala o tom Lenka Příhonská z vydavatelství Galén.