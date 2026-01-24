Přeskočit na obsah
Sport

Můj syn nespravedlivě přišel o olympiádu, durdí se slovenská biatlonová legenda

ČTK

Slováci vyšlou na zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo 52 sportovců, o dva více než před čtyřmi roky do Pekingu. Národní olympijský výbor zveřejnil nominaci na svém webu. V týmu je i trojnásobná olympijská vítězka v biatlonu Anastasia Kuzminová, která v 41 letech už nepatří mezi adeptky na medaili.

Anastasia Kuzminová
Anastasia KuzminováFoto: Reuters
Kuzminová měla naději, že se na hrách představí i s osmnáctiletým synem Jelisejem, který reprezentuje Slovensko v běhu na lyžích.

Přednost však dostali Peter Hinds a Tomáš Cenek, i když minulý týden na klasické desítce na Světovém poháru v Oberhofu skončil za Kuzminem a ztratili na něj přes dvě minuty.

Slovenská biatlonistka se se synovou absencí v nominaci těžko smiřuje. "Stejnou situaci jsem zažila v roce 2006, kdy navzdory lepší výkonnosti a výsledkům na ZOH do Itálie odcestovala jiná sportovkyně. Věřila jsem, že můj syn podobnou nespravedlnost nebude muset nikdy zažít," napsala Kuzminová na svém instagramovém účtu.

Rozhodnutí slovenského lyžařského svazu nechtěla více komentovat. "Ovlivňuje to mě a moji výkonnost," uvedla rodačka z bývalého Sovětského svazu, která nyní startuje na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě.

Zástupci slovenského lyžařského svazu uvedli, že Hinds a Cenek jsou v nominaci na základě stanovených nominačních kritérií. Cenek má lepší výsledky ve sprintu než Kuzmin.

Ve slovenském týmu je i slalomářská hvězda Petra Vlhová, která dva roky nezávodila. Olympijská šampionka z Pekingu se zranila 20. ledna 2024 v domácím závodu Světového poháru v Jasné.

Přetrhla si zkřížený i postranní vaz v pravém koleně a podstoupila operaci. Loni v březnu kvůli problémům s léčbou musela absolvovat další zákrok.

