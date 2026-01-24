Můj syn nespravedlivě přišel o olympiádu, durdí se slovenská biatlonová legenda

Slováci vyšlou na zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo 52 sportovců, o dva více než před čtyřmi roky do Pekingu. Národní olympijský výbor zveřejnil nominaci na svém webu. V týmu je i trojnásobná olympijská vítězka v biatlonu Anastasia Kuzminová, která v 41 letech už nepatří mezi adeptky na medaili.
Kuzminová měla naději, že se na hrách představí i s osmnáctiletým synem Jelisejem, který reprezentuje Slovensko v běhu na lyžích.
Přednost však dostali Peter Hinds a Tomáš Cenek, i když minulý týden na klasické desítce na Světovém poháru v Oberhofu skončil za Kuzminem a ztratili na něj přes dvě minuty.
Slovenská biatlonistka se se synovou absencí v nominaci těžko smiřuje. "Stejnou situaci jsem zažila v roce 2006, kdy navzdory lepší výkonnosti a výsledkům na ZOH do Itálie odcestovala jiná sportovkyně. Věřila jsem, že můj syn podobnou nespravedlnost nebude muset nikdy zažít," napsala Kuzminová na svém instagramovém účtu.
Rozhodnutí slovenského lyžařského svazu nechtěla více komentovat. "Ovlivňuje to mě a moji výkonnost," uvedla rodačka z bývalého Sovětského svazu, která nyní startuje na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě.
Zástupci slovenského lyžařského svazu uvedli, že Hinds a Cenek jsou v nominaci na základě stanovených nominačních kritérií. Cenek má lepší výsledky ve sprintu než Kuzmin.
Ve slovenském týmu je i slalomářská hvězda Petra Vlhová, která dva roky nezávodila. Olympijská šampionka z Pekingu se zranila 20. ledna 2024 v domácím závodu Světového poháru v Jasné.
Přetrhla si zkřížený i postranní vaz v pravém koleně a podstoupila operaci. Loni v březnu kvůli problémům s léčbou musela absolvovat další zákrok.
Němci špatně zacházeli se zbraní a přišli o triumf, česká dvojice byla v mixu šestá
Biatlonisté Lucie Charvátová a Tomáš Mikyska obsadili na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě ve smíšené štafetě dvojic šesté místo. V cíli byli sedmí, ale Němci Marlene Fichtnerová a Leonhard Pfund přišli o překvapivé vítězství kvůli nesprávné manipulaci se zbraní.
„Buď zemřete, jste zranění, anebo dezertujete.“ Drsná zpověď ukrajinského velitele
Když se většina čerstvě zmobilizovaných pěšáků dostane na frontu, doufá, že je to jen zlý sen, ze kterého se probudí, říká jeden z nejzkušenějších ukrajinských frontových velitelů major Ivan Jablonski "Čupik". „Pokud to přežijí, buď dezertují, nebo pochopí, že tohle je válka a musíš zabít, nebo budeš zabit. A z některých se stanou dobří vojáci…“
Prezident o bezpečnosti: Nedáváme peníze na obranu, abychom dělali radost někomu v Bruselu
Česko musí naplňovat svůj závazek o výši obranných výdajů, který přijalo vůči Severoatlantické alianci, pokud chce čekat bezpečnostní garance. Jestli země na tento závazek rezignuje, musí politici jasně říct občanům, jak jinak zajistí jejich bezpečnost. V sobotním pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct to řekl prezident Petr Pavel.
Odermatt znovu na legendární sjezdovce neuspěl, o vysněný triumf ho připravil Ital
Italský lyžař Giovanni Franzoni vyhrál v Kitzbühelu poprvé v kariéře sjezd Světového poháru. Druhý se ztrátou sedmi setin sekundy skončil Švýcar Marco Odermatt, kterému opět uniklo vítězství ve slavném závodu na sjezdovce Streif
ŽIVĚBabiše sněm znovu zvolil do čela hnutí ANO, dostal 94 % hlasů
Premiér Andrej Babiš podle očekávání opět obhájil post předsedy hnutí ANO. Ve volbě na sněmu neměl protikandidáta, obdržel zhruba 94 procent hlasů. Dění na domácí politické scéně sledujeme v online reportáži.