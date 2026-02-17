Slováci vyzvou ve čtvrtfinále hokejisty Německa, Švýcary čeká výběr Finska

Hokejisté Německa porazili v předkole olympijského turnaje Francouze 5:1 a tým Švýcarska porazil domácí Itálii 3:0.
Němci tak budou hrát ve středečním čtvrtfinále se Slovenskem, Švýcary čekají Finové.
XXV. zimní olympijské hry:
Hokej - muži (Milán):
Předkolo play off:
Německo - Francie 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 4. Draisaitl (Samanski, Stützle), 11. Tiffels, 19. Peterka (Stützle), 48. Samanski (Draisaitl, Seider), 60. Sturm (Draisaitl, Rieder) - 25. Bellemare (Perret). Rozhodčí: Campbell (Kan.), Holm (Švéd.) - Ankerstjerne (Dán.), Brisebois (Kan.). Vyloučení: 2:3. Využití: 2:0. Diváci: 9788.
Německo: Grubauer - Seider, Wagner, Wissmann, J. Müller, Gawanke, Kälble, M. Müller - Tiffels, Draisaitl, L. Reichel - Peterka, Stützle, Samanski - Michaelis, Kahun, Tuomie - Ehl, Sturm, Rieder. Trenér: Kreis.
Francie: Junca (21. A. Keller) - Guebey, Auvitu, Gallet, Boscq, Cantagallo, Chakiachvili, Thiry - Perret, Bellemare, S. Da Costa - Fabre, Boudon, Texier - S. Treille, Addamo, Douay - Bertrand, Ritz, Rech - K. Bozon. Trenér: Y. Treille.
Švýcarsko - Itálie 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 2. Kurashev (Hischier, Meier), 11. Josi (Andrighetto, Hischier), 46. Hischier (Riat, Meier). Rozhodčí: Schrader (Něm.), Hribik - Suchánek (oba ČR), Wyonzek (Kan.). Vyloučení: 3:6. Využití: 2:0. Diváci: 3827.
Švýcarsko: Genoni - Moser, Josi, Kukan, Siegenthaler, Fora, Marti, Glauser, od 41. navíc Berni - Meier, Hischier, Kurashev - Niederreiter, Suter, Andrighetto - Bertschy, Thürkauf, S. Schmid - Riat, Jäger, Knak. Trenér: Fischer.
Itálie: Clara - Pietroniro, Zanatta, T. Larkin, Trivellato, Di Tomaso, Glira, Seed, Di Perna - Gazley, Bradley, DiGiacinto - Saracino, Frycklund, De Luca - Petan, Mantenuto, Frigo - Segafredo, Morini, Zanetti. Trenér: J. Jalonen.
