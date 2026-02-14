Přeskočit na obsah
14. 2. Valentýn
Slováci slaví prohru. Gólem v závěru po švédském blikanci jdou přímo do čtvrtfinále

Hokejisté Slovenska senzačně vyhrají skupinu B na olympijském turnaji a budou hrát rovnou čtvrtfinále, pokud Itálie podle předpokladů neuhraje ani bod s Finskem. Stačila jim k tomu prohra 3:5 se Švédskem, klíčový gól dali 39 vteřin před koncem, když využili přesilovku po nesmyslném oplácení Lucase Raymonda.

Milan Cortina Olympics Ice Hockey
Dalibor Dvorský dává klíčový gól, kterým zmírnil prohru se Švédskem tak, že stačila Slovákům na přímý postup do čtvrtfináleFoto: AP
Připravujeme podrobnosti

USA musejí zvýšit tlak na Rusko. Jinak mír na Ukrajině nebude, řekl Pavel

Spojené státy musejí zvýšit politický tlak na Rusko a donutit ho usednout k jednacímu stolu, jinak nebude možné míru na Ukrajině dosáhnout. Na takzvaném ukrajinském obědě, který na okraj Mnichovské bezpečnostní konference uspořádala Nadace Viktora Pinčuka to dnes řekl český prezident Petr Pavel.

