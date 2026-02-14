Slováci slaví prohru. Gólem v závěru po švédském blikanci jdou přímo do čtvrtfinále

Hokejisté Slovenska senzačně vyhrají skupinu B na olympijském turnaji a budou hrát rovnou čtvrtfinále, pokud Itálie podle předpokladů neuhraje ani bod s Finskem. Stačila jim k tomu prohra 3:5 se Švédskem, klíčový gól dali 39 vteřin před koncem, když využili přesilovku po nesmyslném oplácení Lucase Raymonda.
USA musejí zvýšit tlak na Rusko. Jinak mír na Ukrajině nebude, řekl Pavel
Spojené státy musejí zvýšit politický tlak na Rusko a donutit ho usednout k jednacímu stolu, jinak nebude možné míru na Ukrajině dosáhnout. Na takzvaném ukrajinském obědě, který na okraj Mnichovské bezpečnostní konference uspořádala Nadace Viktora Pinčuka to dnes řekl český prezident Petr Pavel.
Orbán před volbami topí pod kotlem. "Vymýtíme Bruselem podplacené soudce i novináře"
Maďarský premiér Viktor Orbán dnes prohlásil, že po vítězství v dubnových parlamentních volbách vymýtí podle něj Bruselem podplacené soudce, novináře, politiky a nevládní organizace, které označil za pseudoobčanské, píše agentura AFP.
ŽIVĚSchillerová chce Pavla přesvědčit, aby podepsal rozpočet se schodkem 310 miliard
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) je připravena po schválení letošního státního rozpočtu ve Sněmovně jednat o něm s prezidentem Petrem Pavlem a ráda by ho přesvědčila, aby ho podepsal.
ŽIVĚ8. den ZOH: Adamczyková pojede týmový závod s Chourou. Češi nasadí dva páry
Sledujte události a zajímavosti z osmého dne olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
ŽIVĚZelenskyj děkoval za muniční iniciativu. Popsal, jak by vyhlásil na Ukrajině volby
Ukrajinský prezident Zelenskyj v projevu na mnichovské konferenci poděkoval Česku za muniční iniciativu, z pódia oslovil prezidenta Pavla. Ruský prezident Vladimir Putin podle Zelenského doufá, že by mohl zopakovat Mnichov 1938 a získat část Ukrajiny, stejně jako nacistický diktátor Adolf Hitler získal část Československa.