Slováci odehrají zrádný turnaj bez hvězd. Dřív se národní tým neodmítal, mrzí legendu

Poprvé v historii se může stát, že se mužský hokejový turnaj na olympiádě odehraje bez účasti Slovenska. Odvracet tuto hrozbu budou svěřenci kouče Craiga Ramsayho v závěrečné kvalifikaci doma v Bratislavě a proti Rakousku, Polsku a Bělorusku jsou favority. Nicméně musí se obejít bez hráčů z NHL.

"Všichni hráči s pevným místem v NHL se z různých důvodů omluvili," informoval manažer slovenské reprezentace Oto Haščák. Na mysli měl brankáře Jaroslava Haláka, obránce Zdena Cháru, Andreje Sekeru, Erika Černáka a útočníky Tomáše Tatara s Richardem Pánikem.

Alespoň hráče, kteří se pohybují na hraně NHL a AHL, má kanadský trenér Craig Ramsay k dispozici. Tahouny mužstva by měli být Christián Jaroš, Tomáš Jurčo či evropští krajánci Martin Gernát, Martin Marinčin, Marek Hrivík a Peter Cehlárik.

"Starší borci jsou zvyklí mít vrchol sezony na jaře. Tragicky to nevidím, ale vždy se mi těžko dívá na to, když hráč odmítne národní dres," přiznal bývalý zadák a mistr světa Jerguš Bača v rozhovoru pro web Pravda.sk.

"Dříve se nám nestalo, že by někdo odmítl reprezentaci nebo účast v kvalifikaci na olympiádu. Naopak jsme měli přetlak hráčů," pokračoval Bača. "Dneska občas chybí ochota, národní tým už pro hráče neznamená to, co pro nás. Byť někteří mají jistě vážné důvody, proč se teď nezapojí," dodal legendární obránce.

Bača si zahrál na pěti mistrovstvích světa, přičemž na tom posledním v roce 2002 vybojoval zlato, a také na hrách v Lillehammeru v roce 1994, kam se Slováci museli dostat rovněž přes kvalifikaci.

Po rozdělení Československa byli zařazeni do hokejového suterénu, zatímco Češi zůstali nahoře mezi elitou. "Všichni jsme v sobě měli pocit nespravedlnosti a každý se chtěl na kvalifikaci do Sheffieldu v roce 1993 dostat. Ukázat světu kam doopravdy patříme, to pro nás byla obrovská motivace," vzpomněl šestapadesátiletý Bača.

Slováci tehdy kvalifikaci navzdory šokující remíze 4:4 s Polskem zvládli a do Lillehammeru postoupili. Ve skupině tam pak dokonce uhráli remízu s pozdějšími vítězi Švédy a porazili finalisty z Kanady.

O čtyři roky později nechali v kvalifikaci pro Nagano za sebou Švýcary, byť jen o skóre. Jenomže v Japonsku pak Slováci neprošli přes předkolo, prohráli s Kazachstánem a v hlavním turnaji si vůbec nezahráli. Hvězdy Žigmund Pálffy, Pavol Demitra či Miroslav Šatan, připravené na bitvy s velmocemi, se ukázaly jen na tribuně.

Na dalších pět olympiád se Slováci kvalifikovali přímo, před Pekingem 2022 je však dostihly bídné výsledky z poslední doby. Vždyť na letošním MS v Rize hráli čtvrtfinále po dlouhých osmi letech, Němci a Švýcaři jim ve světovém žebříčku dávno utekli.

A tak se Slováci poměří dnes s Rakouskem, v pátek s Polskem a v neděli s Běloruskem. Do Číny postoupí pouze vítěz. Stejně jako z Rigy, kde hrají Lotyši, Francouzi, Italové a Maďaři, a stejně jako z Osla, kde se střetnou Norové, Dánové, Korejci a Slovinci.

"Více než na soupeře se musíme soustředit na naši hru. Bělorusové se zdají být papírově nejsilnějším protivníkem, ale nemůžeme se dívat tak moc dopředu. Nemůžeme nic podcenit," upozorňoval kouč Ramsay.

Bělorusko ukáže svou armádu s naturalizovanými hráči i hvězdným Jegorem Šarangovičem z New Jersey, který v květnu na MS neunesl porážku se Slováky a soupeře počastoval vulgárním gestem.

Rakušané mají k dispozici sehraný tým, posílený o uzdraveného mladíčka Marca Rossiho z Minnesoty, devítku draftu 2020. A Poláci se slovenským trenérem Róbertem Kaláberem? V předchozí fázi kvalifikace zaskočili Kazachstán, teď mohou jen překvapit.

"Nebude to žádná selanka, ale mimořádně těžký turnaj. Nepodceňujme ani Poláky," vyzval Bača. Výhodou pro Slováky je domácí prostředí, v hale Ondreje Nepely je bude moct povzbuzovat až sedm tisíc fanoušků.

Po svěžím vánku v podobě výkonů na světovém šampionátu v Lotyšsku a skvělé druhé příčce osmnáctky na Hlinka Gretzky Cupu chce slovenský hokej potvrdit, že je na vzestupu.