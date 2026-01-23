Slováci berou na olympiádu mladý unikát. Stopka jako v ruské lize? Ani náhodou, říká

Adam Gajan je zřejmě největším překvapením v nominaci slovenských hokejistů na olympiádu v Miláně. Jde o unikát, nejen proto, že za dospělou reprezentaci 21letý brankář dosud nechytal. Na turnaj těch nejlepších, který bude sledovat celý svět, mu pomohla i "stopka" pro kolegu z ruské ligy.
Talentovaný gólman, kterého si před třemi lety ve druhém kole draftu NHL vybralo Chicago, se snaží mezi hokejovou smetánku projít univerzitní cestou.
Působí v americké univerzitní lize NCAA, v týmu Minnesota Duluth. Za Slováky chytal na dvou juniorských mistrovstvích světa, pozvánku do dospělého národního mužstva obdržel poprvé.
A rovnou na turnaj, kvůli kterému se zastaví NHL a na němž se pod pěti kruhy po 12 letech utká naprostá světová špička.
"Upřímně? Věřil jsem, že mi zavolají,“ reagoval Gajan v rozhovoru pro slovenský deník Pravda. "Jsem mladý a v reprezentaci jsem nikdy nebyl. Ale kdybych na to neměl, nebrali by mě na tak velký turnaj,“ dodal.
Na soupisce doplňuje Samuela Hlavaje a Stanislava Škorvánka, tedy dvojici brankářů prověřených několika světovými šampionáty.
Slováci zkoušeli oslovit i zkušeného Patrika Rybára z Šanghaje. Ten dal ale přednost klubu a boji o postup do play off ruské Kontinentální ligy, kde jeho tým sídlící v Petrohradu působí.
"Patrik neodmítl reprezentovat. Po diskuzi, kterou jsem měl s ním i jeho klubem, se tým rozhodl, že si ho nechají v boji o play off. Patrik musel dát prioritu klubu,“ upřesnil šéf slovenského hokeje Miroslav Šatan.
Jinými slovy Šanghaj brankáře, který se výraznou měrou podepsal pod senzační bronz Slováků na poslední olympiádě v Pekingu, nepustila. A tak se uvolnilo místo pro Gajana.
Ani jeho liga NCAA přitom v době olympiády nezastavuje. Ostatně Gajan bude v Miláně jediným vyslancem této soutěže. Proto rodáka z Popradu potěšilo, že mu tým v odjezdu nebrání.
"Bez problémů mě uvolní. Gratulovali mi, byť reakce byly smíšené, protože pár zápasů budu muset zmeškat. Ale pokud jde o mě, tak abych kvůli tomu nejel do Itálie, to nepřicházelo v úvahu,“ řekl Gajan v rozhovoru pro Pravdu.
"Samuel Hlavaj a Stanislav Škorvánek jsou v reprezentaci plus minus pět let a chytají výborně. Budu se snažit jim pomoct a udělám vše pro to, aby se cítili dobře. Vezmu každou brankářskou roli,“ podotkl.
Když byly hvězdy z NHL na olympiádě naposled, nebylo Gajanovi ani deset. "Ale na Soči 2014 si vzpomínám. I na papír, na který jsem si zapisoval všechny výsledky,“ usmál se.
Přestože má dosud prakticky nulové zkušenosti s profesionálním hokejem, na konci minulého roku se představil na prestižním Spenglerově poháru.
S týmem U.S. Collegiate Selects, výběrem amerických univerzit, došel až do finále, kde studenti podlehli domácímu Davosu. V Evropě ale zanechali výborný dojem, v semifinále vyřadili pražskou Spartu.
"Ukázalo se, že NCAA je očividně kvalitní liga. Sešli jsme se jako parta, která se neznala, a hned jsme hráli proti profesionálům. Neměl jsem pocit, že bych nestíhal,“ popisoval Gajan.
Je otázkou, zda olympijskou atmosféru ochutná přímo v zápase. Nicméně na předchozích hrách v Pekingu si zachytali všichni tři slovenští brankáři.
V Miláně svěřenci trenéra Vladimíra Országha celý hokejový turnaj otevřou utkáním proti Finsku ve středu 11. února. Dále vyzvou ve skupině ještě Italy a Švédy.
