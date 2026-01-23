Přeskočit na obsah
23. 1.
Sport

Slováci berou na olympiádu mladý unikát. Stopka jako v ruské lize? Ani náhodou, říká

Ondřej Zoubek
Adam Gajan je zřejmě největším překvapením v nominaci slovenských hokejistů na olympiádu v Miláně. Jde o unikát, nejen proto, že za dospělou reprezentaci 21letý brankář dosud nechytal. Na turnaj těch nejlepších, který bude sledovat celý svět, mu pomohla i "stopka" pro kolegu z ruské ligy.

Adam Gajan na MS juniorů 2024
Adam Gajan na MS juniorů 2024
Talentovaný gólman, kterého si před třemi lety ve druhém kole draftu NHL vybralo Chicago, se snaží mezi hokejovou smetánku projít univerzitní cestou.

Působí v americké univerzitní lize NCAA, v týmu Minnesota Duluth. Za Slováky chytal na dvou juniorských mistrovstvích světa, pozvánku do dospělého národního mužstva obdržel poprvé.

A rovnou na turnaj, kvůli kterému se zastaví NHL a na němž se pod pěti kruhy po 12 letech utká naprostá světová špička.

"Upřímně? Věřil jsem, že mi zavolají,“ reagoval Gajan v rozhovoru pro slovenský deník Pravda. "Jsem mladý a v reprezentaci jsem nikdy nebyl. Ale kdybych na to neměl, nebrali by mě na tak velký turnaj,“ dodal.

Na soupisce doplňuje Samuela Hlavaje a Stanislava Škorvánka, tedy dvojici brankářů prověřených několika světovými šampionáty.

Slováci zkoušeli oslovit i zkušeného Patrika Rybára z Šanghaje. Ten dal ale přednost klubu a boji o postup do play off ruské Kontinentální ligy, kde jeho tým sídlící v Petrohradu působí.

"Patrik neodmítl reprezentovat. Po diskuzi, kterou jsem měl s ním i jeho klubem, se tým rozhodl, že si ho nechají v boji o play off. Patrik musel dát prioritu klubu,“ upřesnil šéf slovenského hokeje Miroslav Šatan.

Jinými slovy Šanghaj brankáře, který se výraznou měrou podepsal pod senzační bronz Slováků na poslední olympiádě v Pekingu, nepustila. A tak se uvolnilo místo pro Gajana.

Ani jeho liga NCAA přitom v době olympiády nezastavuje. Ostatně Gajan bude v Miláně jediným vyslancem této soutěže. Proto rodáka z Popradu potěšilo, že mu tým v odjezdu nebrání.

"Bez problémů mě uvolní. Gratulovali mi, byť reakce byly smíšené, protože pár zápasů budu muset zmeškat. Ale pokud jde o mě, tak abych kvůli tomu nejel do Itálie, to nepřicházelo v úvahu,“ řekl Gajan v rozhovoru pro Pravdu.

"Samuel Hlavaj a Stanislav Škorvánek jsou v reprezentaci plus minus pět let a chytají výborně. Budu se snažit jim pomoct a udělám vše pro to, aby se cítili dobře. Vezmu každou brankářskou roli,“ podotkl.

Když byly hvězdy z NHL na olympiádě naposled, nebylo Gajanovi ani deset. "Ale na Soči 2014 si vzpomínám. I na papír, na který jsem si zapisoval všechny výsledky,“ usmál se.

Přestože má dosud prakticky nulové zkušenosti s profesionálním hokejem, na konci minulého roku se představil na prestižním Spenglerově poháru.

S týmem U.S. Collegiate Selects, výběrem amerických univerzit, došel až do finále, kde studenti podlehli domácímu Davosu. V Evropě ale zanechali výborný dojem, v semifinále vyřadili pražskou Spartu.

"Ukázalo se, že NCAA je očividně kvalitní liga. Sešli jsme se jako parta, která se neznala, a hned jsme hráli proti profesionálům. Neměl jsem pocit, že bych nestíhal,“ popisoval Gajan.

Je otázkou, zda olympijskou atmosféru ochutná přímo v zápase. Nicméně na předchozích hrách v Pekingu si zachytali všichni tři slovenští brankáři.

V Miláně svěřenci trenéra Vladimíra Országha celý hokejový turnaj otevřou utkáním proti Finsku ve středu 11. února. Dále vyzvou ve skupině ještě Italy a Švédy.

