Slavný český skokan promluvil o synovi a olympiádě. Bylo by to krásné, řekl o svém snu

Jakub Janda patří v historii k nejúspěšnějším českým sportovcům, jako skokan na lyžích získal řadu ocenění, včetně medailí z mistrovství světa. Aktuálně.cz proto zajímalo, jestli sleduje probíhající olympiádu a kde vidí příčiny toho, že českým skokanům se dlouhodobě nedaří. Janda popsal problémy a zároveň upozornil na svého syna, který by ho mohl začít napodobovat.
"Bohužel, zanedbali jsme výstavbu a opravu infrastruktury, to nám dnes chybí. Teď se to napravuje, ale jde to hrozně pomalu," přiznal Jakub Janda, když přišla řeč na to, proč se Čechům ani na olympiádě ve skocích na lyžích nedaří.
O špatném stavu skokanských můstků a problémů kolem nich se píše dlouhodobě, podle Jandy se teď tato situace lepší, ale bude to ještě trvat. "Napravuje se to, ale jde to hrozně pomalu," posteskl si Janda.
Poukázal přitom na sousední Polsko, které zažívá jeden úspěch za druhým, včetně olympiády, kdy Polsko posbíralo ve skocích už několik medailí.
"My jsme na začátku tisíciletí zaspali dobu a Poláci šli do toho naplno díky Małyszománii," připomněl bývalého skvělého skokana Adama Małysze a ocenil i další polské přednosti. "Postavili a opravili dvě skokanské střediska, mají tam sport nastavený trošku jinak než u nás, a opravdu sportu věnují strašně hodně. A mají tam i velkou základnu závodníků," uvedl.
V Česku podle něj není základna až tak špatná, ale obrovský problém vidí v psychice. "Říká se, že 90 procent výkonu hraje u skokanů hlava. Samozřejmě technika je důležitá, ale pokud si k tomu ještě člověk věří, tak to jde samo," upozornil s tím, že když vyhrál Světový pohár, tak ani neví, jak se mu to podařilo.
"Prostě to lítalo. A rok na to to z ničeho nic odešlo. V tom je ten sport krásný, ta forma nejde naplánovat, buď přijde, nebo nepřijde. Bohužel, kluci si moc nevěří. Skáčou dobře v trénincích, pak přijde závod a ta hlava se nějak pokazí a skok nevyjde," uvedl bývalý český reprezentant, který je v posledních letech poslancem ODS.
Přiznal ale i vlastní podíl na špatných výsledcích, protože v letech 2018 až 2023 byl předsedou skokanského úseku.
"Narovnali jsme finance, ale přiznávám, že po sportovní stránce jsem trochu selhal. To se stalo, ale důležité bylo, že jsme narovnali finance. Předal jsem to mladým klukům a oni musí ukázat, co dál," avizuje.
Když dostal otázku, jestli je nějaká naděje na to, aby se konečně vrátila sláva českých skoků na lyžích, zmínil mimo jiné mladé sportovce v domovském Frenštátě pod Radhoštěm a také syny dvou výborných skokanů - z nichž jedním z těch synů je jeho patnáctiletý Oliver.
"Myslím, že tam naděje je, skáče můj syn Oliver. Teď skákal FIS CUP, což je třetí liga Světového poháru. Skončil sice na 58. místě, ale byl tam nejmladší. Potom je ještě Matěj, což je syn bývalého skokana Honzy Matury. To je také velký talent, ten je ještě o rok mladší. Tak věřím, že se Maturové a Jandové zase na můstcích potkají," zasnil se Jakub Janda.
A na otázku, jestli má sen, v němž jeho syn startuje na některé z příštích olympiád, odpověděl nepřímo.
„Sen? Samozřejmě, bylo by to krásné, ale já ho do ničeho netlačím, protože nejhorší je, když si otec dokazuje na svém dítěti, co nedokázal on sám. Jsem rád, že skáče, že ho to baví, a kam to dotáhne, tam to dotáhne, to je čistě na něm,“ prohlásil Janda, kterému se právě na olympiádách nedařil tolik jako na jiných závodech.
Pokud jde o právě probíhající olympijské hry v Itálii, sleduje je a je zvědavý, kdo bude mít největší úspěchy. Sám tipoval šest českých medailí. Zatím má Česko čtyři. "Ale věřím, že to ještě doženeme, že jich uděláme sedm nebo osm," pravil optimisticky a dodal, že stále věří například hokejistům.