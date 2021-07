Skeetař Tomeček se v kvalifikaci drží těsně za medailovými pozicemi, Šumová je desátá

Sportovní střelec Jakub Tomeček trefil v první kvalifikaci olympijského závodu ve skeetu 74 ran ze 75 a drží po úvodním dni čtvrté místo, které by mu zajistilo postup do pondělního finále. Jeho krajanka Barbora Šumová je v soutěži žen s bilancí 71 po dnešku desátá, od postupové šestice ji dělí jeden přesný pokus.

Trojnásobný mistr Evropy a vítěz Světového poháru ve skeetu Tomeček, který byl na OH v Londýně 2012 devatenáctý, zatím potvrzuje medailové ambice a během tří kol se dopustil jediného omylu v závěru první části. Od té doby neminul ani jednu ze zbývajících 55 ran a je v kontaktu s medailovými aspiranty. O průběžné vedení se dělí Francouz Eric Delaunay a Američan Vincent Hancock. Oba dosud byli bezchybní.

Šumová navzdory dvěma chybám v úvodních dvou částech držela postupová místa, z nich však spadla po třetí sérii, kde dvakrát chybovala a je desátá. O první místo se dělí Italka a obhájkyně zlata z Ria Diana Bacosiová a Číňanka Wej Meng. Obě trefily všech 75 ran.

Druhá část kvalifikace začne v pondělí ve 2:00 SELČ. Finále žen se poté uskuteční v 7:50, muži budou střílet o medaile o hodinu později.

Přívratský a Hrčkulák do finále neprošli

"Cítím se úžasně. Je mi teprve 20 let, tenhle sport dělám od osmi, takže je to dost dlouho na to, abych udělal nějaký posun. Nikdy jsem si ale nemyslel, že uspěju právě tady, na takhle velké scéně," přiznal Shaner.

Do finále se dostal z třetího místa a i v rozhodující fázi se držel po většinu času na medailových příčkách. Nakonec dosáhl celkového součtu 251,6 bodu, což je olympijský rekord, a zvítězil s náskokem sedmi desetin.

"Nejhorší bylo zvládnout nervy. Uklidnit srdeční tep. Vždycky, když se na vás někdo dotahuje, tak se vám frekvence zrychlí a střelba je ještě obtížnější. Jen jsem si pro sebe říkal: Hlavně pořádně dýchej, nejdřív jedno po druhém. Na výsledky jsem v tu chvíli nemyslel. Soustředil jsem se jen na to, co mám dělat a konečné pořadí z toho vyplynulo," uvedl Shaner.

Stříbrný Šeng Li-chao postoupil jako poslední osmý, při závěrečném duelu sice trefil o osm desetin bodu více, výrazný Američanův náskok však už nesmazal. "Jsem za stříbro velmi šťastný. Byl jsem nervózní, protože to byla má první mezinárodní zkušenost, ale celou soutěž jsem si užil. Věřím, že se do příště ještě zlepším a budu moci bojovat v podobné konkurenci častěji," řekl Šeng Li-chao

Finálovou účast si vystřílel i slovenský reprezentant Patrik Jány a skončil sedmý. Světová jednička Maďar István Péni byl pátý.

Dvacetiletý Přívratský se po většinu soutěže pohyboval ve druhé desítce pořadí. Navzdory slabší třetí sérii se postupně probojoval až k první desítce, usadit se v ní ale už nedokázal. Hrčkulák neměl ideální vstup a po nepovedené první a třetí položce se propadl do spodních pater. V závěrečných dvou kolech si ale vedl lépe než Přívratský, v poslední sérii kvalifikace byl se ziskem 105,9 bodu třetí nejlepší ze všech.

XXXII. letní olympijské hry v Tokiu:

Sportovní střelba:

Muži:

Vzduchová puška: 1. Shaner (USA) 251,6, 2. Šeng Li-chao 250,9, 3. Jang Chao-žan (oba Čína), 4. Akgun (Tur.), 5. Péni (Maď.), 6. Kozenieski (USA), 7. Jány (SR), 8. Maslennikov (Rus.),… v kvalifikaci 14. Přívratský, 19. Hrčkulák (oba ČR).

Skeet - 1. část kvalifikace: 1. Delaunay (Fr.) a Hancock (USA) oba 75,… 4. Tomeček (ČR) 74.

Ženy:

Vzduchová pistole: 1. Bacaraškinová (Rus.) 240,3, 2. Kostadinovová (Bulh.) 239,4, 3. Ťiang Žan-sin (Čína), 4. Kostevyčová (Ukr.), 5. Lin Jüe-mej (Čína), 6. Korakakiová (Řec.), 7. Lamolleová (Fr.), 8. Gobervilleová (Fr).

Skeet - 1. část kvalifikace: 1. Bacosiová (It.) a Wej Meng (Čína) obě 75,… 10. Šumová (ČR) 71.