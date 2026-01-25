Přeskočit na obsah
Benative
25. 1. Miloš
Sport

Shiffrinová se ve Špindlu zapsala do historie. Překonala největší lyžařské legendy

ČTK,Sport

Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová podeváté v kariéře ovládla pořadí Světového poháru ve slalomu. Malý glóbus si zajistila vítězstvím v dnešním závodě ve Špindlerově Mlýně.

Mikaela Shiffrinová z USA s týmem, vpředu v pádu Camille Rastová ze Švýcarska.Foto: CTK
Jediná česká zástupkyně ve druhém kole Martina Dubovská se ztrátou pěti sekund obsadila 21. místo. Adriana Jelínková, Elese Sommerová a debutantky v SP Natali Anna Machytková s Alenou Labaštovou skončily v prvním kole.

Třicetiletá Shiffrinová za vítězstvím vykročila už v první jízdě, ve které jako jediná zaznamenala čas pod 50 sekund. Nejrychlejší čas měla i ve druhém kole a vyhrála o 1,67 sekundy před Camille Rastovou ze Švýcarska. Třetí byla Němka Emma Aicherová.

Shiffrinová v probíhající olympijské sezoně vyhrála sedmý z dosavadních osmi slalomů. Vylepšila tak vlastní rekordy v počtu vítězných závodů ve slalomu (71) i výher v SP celkově (108).

Navíc jako první v historii dokázala získat v jedné disciplíně devět titulů. Její krajanka Lindsey Vonnová osmkrát triumfovala ve sjezdu, mezi muži Ingemar Stenmark osmkrát ovládl slalom a Marcel Hirscher osmkrát celkové pořadí.

Ledovka

Zrádná ledovka se přesouvá na západ Česka. Meteorologové řekli, kde všude bude sněžit

Ledovka se z východní části Česka přesouvá na západ. Meteorologové pro nedělní odpoledne, večer a noc vydali výstrahu pro část Středočeského kraje, část jižních Čech a Ústeckého kraje a pro Plzeňský kraj. V západní části Plzeňského kraje a v Karlovarském kraji bude navíc od večera silně sněžit. Do rána napadne až dvanáct centimetrů sněhu, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

