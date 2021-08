Seděla jsem blízko doktora Voráčka. Neházejte nákazu na sportovce, zlobí se Sluková

Plážová volejbalistka Markéta Nausch Sluková uvedla, že v letadle do Tokia seděla blízko lékaře Voráčka, prvního pozitivně testovaného Čecha na OH.

"Olympiádu nám s Bárou už bohužel nikdo nevrátí, je to pořád velké zklamání. V médiích se ale objevila spousta zpráv a spekulací o celém charterovém letu, a ačkoliv nechci nikoho pranýřovat, mám potřebu, jako přímý účastník letu, uvést pár věcí na pravou míru," uvedla plážová volejbalistka prostřednictvím agentury Sport Invest, která ji i její parťačku Barboru Hermannovou zastupuje.

"Seděla jsem se Simonem (Nauschem) jen ob jednu řadu za doktorem Voráčkem, a to celou cestu do Tokia. Neseděli jsme vzadu, jak se objevovalo v médiích. Když jsem pak zpětně četla vyjádření hygieny, tak jsem zcela nepochybně byla, z pohledu toho, jak jsme v letadle seděli, blízký kontakt pana doktora Voráčka, který byl prvním pozitivně testovaným po příletu do Tokia. Stejně tak Simon, moje parťačka Bára, Ondra Perušič s Davidem Schweinerem i jejich trenérem Andreou Tomatisem. Přímo v řadě za námi pak seděl stolní tenista Pavel Siruček," popisovala.

Primární problém vidí v tom, že se na palubu dostal nakažený cestující. "Cítím snahu problém bagatelizovat a přehodit na nás sportovce, že jsme nebyli zodpovědní. To mě na tom všem mrzí asi nejvíc."

Chtějí kompenzaci za OH

Agentura Sportfin zastupující beachvolejbalisty Ondřeje Perušiče a Davida Schweinera mezitím oznámila, že chce jednat s ČOV o kompenzaci škod za Perušičův covid při OH.