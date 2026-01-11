Přeskočit na obsah
Benative
13. 1. Edita
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Olympijské hry

Scéna jako z Kokosů na sněhu. Američané se nevešli do bobu, pilot se strojem "plaval"

ČTK

Na Světovém poháru čtyřbobů ve Svatém Mořici byl k vidění kuriózní moment, jenž by se hodil spíše do hollywoodského filmu "Kokosy na sněhu". Americký pilot Kristopher Horn "poztrácel" na startu prvního kola všechny tři členy posádky, náročnou dráhu odjel s 210 kg vážícím strojem sám a poté zvládl i bezpečně zabrzdit.

Američtí bobisté při závodě ve Svatém Mořici
Američtí bobisté při závodě ve Svatém MořiciFoto: Reuters
Reklama

Po roztlačení se Hornovým parťákům nepodařilo naskočit na svá místa před zatáčkou a z bobu vypadli. Pilot se poté 1722 metrů dlouhou tratí řítil sám a kvůli chybějící zátěži jeho stroj v korytu "plaval".

V cíli se Horn rychlým ohlédnutím ujistil, že je v bobu opravdu sám. Duchapřítomně se ze svého místa posunul zpět na pozici brzdaře a povedlo se mu v protisvahu a hlubokém sněhu obří stroj zastavit.

Dočkal se za to spontánního aplausu soupeřů, kteří už byli v cíli a pomohli mu z bobu. Závod pro tento americký tým skončil diskvalifikací, neboť do cíle se musí dostat celá posádka.

Problémy měl v prvním kole i čtyřnásobný olympijský vítěz Francesco Friedrich z Německa. Po tradičně rychlém startu se jednomu z jeho kolegů nepodařilo sklopit po nárazu do bariéry madlo na roztlačování, i když do něj usilovně bouchal.

Reklama
Reklama

Zaklaplo se až později v průběhu jízdy, to už ale jeden z favoritů nabral velkou ztrátu a byl až čtrnáctý. Ve druhém kole se pak Friedrich dokázal posunout jen na šestou pozici.

Pro první vítězství ve čtyřbobech v kariéře, jež zároveň znamená titul mistra Evropy, si dojel Němec Adam Ammour. Čtyřiadvacetiletý pilot porazil o sedm setin svého krajana a lídra Světového poháru Johannese Lochnera.

Českým posádkám se dnes ve Švýcarsku nedařilo, všechny skončily ve třetí desítce. Do druhého kola nepostoupily Patrícia Tajcnárová ve dvojbobu ani čtyřboby Matěje Běhounka a Jáchyma Procházky.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Protest outside the Iranian embassy in support of nationwide protests in Iran, in London
Protest outside the Iranian embassy in support of nationwide protests in Iran, in London
Protest outside the Iranian embassy in support of nationwide protests in Iran, in London

"Válka s Bohem." Mrtvých jsou v Íránu už tisíce, chystá se první veřejná poprava

V Íránu i po několika bouřlivých dnech pokračuje napjatá situace okolo protestů proti teokratickému režimu. Podle agentury AP se už dá ze země zavolat do zahraničí, internet ale stále nefunguje. Lidskoprávní organizace upozorňují na tisíce zatčených a možná až tisíce mrtvých kvůli tvrdému potlačení protestů. Chystají se také první popravy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama