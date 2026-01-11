Scéna jako z Kokosů na sněhu. Američané se nevešli do bobu, pilot se strojem "plaval"

Na Světovém poháru čtyřbobů ve Svatém Mořici byl k vidění kuriózní moment, jenž by se hodil spíše do hollywoodského filmu "Kokosy na sněhu". Americký pilot Kristopher Horn "poztrácel" na startu prvního kola všechny tři členy posádky, náročnou dráhu odjel s 210 kg vážícím strojem sám a poté zvládl i bezpečně zabrzdit.
Po roztlačení se Hornovým parťákům nepodařilo naskočit na svá místa před zatáčkou a z bobu vypadli. Pilot se poté 1722 metrů dlouhou tratí řítil sám a kvůli chybějící zátěži jeho stroj v korytu "plaval".
V cíli se Horn rychlým ohlédnutím ujistil, že je v bobu opravdu sám. Duchapřítomně se ze svého místa posunul zpět na pozici brzdaře a povedlo se mu v protisvahu a hlubokém sněhu obří stroj zastavit.
Dočkal se za to spontánního aplausu soupeřů, kteří už byli v cíli a pomohli mu z bobu. Závod pro tento americký tým skončil diskvalifikací, neboť do cíle se musí dostat celá posádka.
Problémy měl v prvním kole i čtyřnásobný olympijský vítěz Francesco Friedrich z Německa. Po tradičně rychlém startu se jednomu z jeho kolegů nepodařilo sklopit po nárazu do bariéry madlo na roztlačování, i když do něj usilovně bouchal.
Zaklaplo se až později v průběhu jízdy, to už ale jeden z favoritů nabral velkou ztrátu a byl až čtrnáctý. Ve druhém kole se pak Friedrich dokázal posunout jen na šestou pozici.
Pro první vítězství ve čtyřbobech v kariéře, jež zároveň znamená titul mistra Evropy, si dojel Němec Adam Ammour. Čtyřiadvacetiletý pilot porazil o sedm setin svého krajana a lídra Světového poháru Johannese Lochnera.
Českým posádkám se dnes ve Švýcarsku nedařilo, všechny skončily ve třetí desítce. Do druhého kola nepostoupily Patrícia Tajcnárová ve dvojbobu ani čtyřboby Matěje Běhounka a Jáchyma Procházky.
