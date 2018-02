České sáňkaře zaskočil teplý led. Brožové na vymodlenou desítku nedosáhli, počítali totiž s mrazem

před 1 hodinou

Sourozenci pouze vyrovnali třinácté místo ze Soči, Kvíčala s Kuderou skončili osmnáctí. Zlato ze soutěže dvojic obhájili Němci Wendl a Arlt.

Pchjongčchang - Sáňkaři Lukáš a Antonín Brožovi obsadili v olympijském závodu dvojic v Pchjongčchangu 13. místo a zopakovali výsledek ze Soči. Matěj Kvíčala s Jaromírem Kuderou skončili osmnáctí. Zlato obhájili Němci Tobias Wendl a Tobias Arlt.

Bratři Brožové byli po první jízdě dvanáctí, ve druhé zajeli až 16. čas a pohoršili si. Na čelo ztratili téměř sekundu a půl, přesto 13. místem zaznamenali dosud nejlepší výsledek českých sáňkařů v Pchjongčchangu. Kvíčala s Kuderou klesli z 16. na 18. místo, čas měli o více než dvě vteřiny pomalejší než vítězové.

"Z třináctého místa jsme malinko zklamaní," řekl Lukáš Brož a srovnával výsledek s předešlými starty na olympijských hrách. "V Turíně jsme první jízdu pokazili, v Soči taky. Tady jsme si dali dvě fajn jízdy a je z toho to samé, co v Soči s pokaženou jízdou."

V trénincích přitom jezdili na hraně desítky a doufali, že umístění v ní budou atakovat i v soutěži. "Desítka by pro nás byla vymodlená," uvedl Lukáš Brož.

Na závod se ale oproti předchozím dnům oteplilo. "Sáňky jsme měli postavené na mráz a docela jsme se s ním dobře vypořádali. Doufali jsme, že když bude dráha tvrdá, bude rychlejší a těžší, soupeři budou kazit a my toho využijeme a skočíme do desítky. Bohužel, počasí je takové, jaké je a každý to sjel, což se celý týden nedělo," dodal Lukáš Brož.

"Určitě jsem naštvaný. Máme tuhle sezonu pech. Kdyby led měl minus devět, tak si myslím, že do té desítky jsme, ale měl minus pět…" řekl Antonín Brož.

Wendl s Arltem, kteří v první jízdě časem 45,820 překonali traťový rekord, byli nejrychlejší v obou jízdách. Druhé Rakušany Petera Penze s Georgem Fischlerem porazili v součtu o 88 setin sekundy. Třetí dojeli o téměř tři desetiny zpět za vítěznými krajany úřadující mistři světa Toni Eggert a Sascha Benecken.

Ve čtvrtek se jede sáňkařská štafeta, do které nastoupí Tereza Nosková, Ondřej Hyman a Brožové.