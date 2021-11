Samkovou nerozhodil ani lehký vrávor a Britku na cestě za triumfem znovu předjela

Odvážným předjetím rozhodla snowboardcrossařka Eva Samková o svém vítězství v zahajovacím závodu sezony Světového poháru.

V čínském Secret Garden se jelo na budoucím olympijském svahu, ale podle informací české hvězdy bude trať se skoky, hrboly a zatáčkami při únorových hrách v Pekingu vypadat jinak.

"Super, super. Jsem nadšená," radovala se Samková v nahrávce pro média z Číny po svém osmnáctém seriálovém vavřínu. "Skvělý a těšíme se domů," dodala.

Samková závodu dominovala. Suverénně vyhrála páteční kvalifikaci a v neděli jistě ovládla čtvrtfinále i semifinále. "Od první jízdy jsem ale věděla, že jsou (soupeřky) za mnou hrozně blízko. První jízdu se mi nepovedl start, v semifinále se mi povedl nejlíp," řekla.

Jediné dva zádrhely řešila ve finále. První z nich po startu při přejíždění úvodní série hrbů. "Chytla jsem lehký vrávor mezi druhým a třetím, byla jsem dlouhá, myslím dolů z toho druhýho, a dopadla jsem na přední hranu. Naštěstí se to povedlo srovnat," popisovala Samková.

Jela v čele, ale po jednom ze skoků se před ni dostala úřadující mistryně světa Charlotte Bankesová. Češka na nic nečekala a vzápětí Britku podjela v pravotočivé zatáčce; mezi soupeřkou a brankou při tom měla jen minimum místa. "Snažila jsem se to tam narvat, to byla jediná cesta. A jsem ráda, že jsem to nevysrabila," oddechla si osmadvacetiletá Samková.

Před semifinále se olympijská vítězka ze Soči 2014 cítila z dlouhé trati už dost unavená. "Ale pak jsem se zvetila, zas na jednu jízdu se člověk vzchopí," uvedla a pochvalovala si dobře připravené prkno. "Všechno fungovalo skvěle, myslím, že nám to i skvěle jelo," dodala.

Závod Světového poháru byl i prvním testem v Secret Garden, kde se pojedou snowboardcrossové závody při olympiádě v Pekingu. "Máme info, že olympijská trať bude úplně jiná, což je asi dobře, protože teď si to všichni nakoukají a nebyla by to výhoda. Uvidíme, co tady vymyslí, ale je dobře, že to bude jiný," pronesla Samková.