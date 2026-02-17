Sáblíková definitivně ukončila olympijskou kariéru, v Miláně už závodit nebude

Rychlobruslařka Martina Sáblíková potvrdila, že nebude na olympijských hrách v Miláně startovat v závodě na 1500 metrů.
Trojnásobná olympijská vítězka v nahrávce Českého olympijského výboru pro média uvedla, že rozloučení s hrami už měla po pětce a navíc pořád není fit po viróze, která ji trápí od začátku her a kvůli ní vynechala závod na 3000 metrů.
Osmatřicetiletá hvězda dlouhých tratí už po závodě na 5000 metrů, v němž se minulý čtvrtek po nemoci protrápila k 11. místu, avizovala, že do patnáctistovky zřejmě nenastoupí.
Nyní potvrdila, že v pátek skutečně na startu nebude. Na svých šestých a posledních olympijských hrách tak absolvovala jen jeden závod.
"Jsou dva důvody. Jeden je, že moje rozloučení proběhlo po pěti kilometrech, takže teď tam nastupovat pro mě v uvozovkách ztrácí smysl. A na druhou stranu i doktor říkal, že zdravotní stav není takový, že bych se na start měla postavit," vysvětlila Sáblíková.
Nemá teplotu a cítí se docela normálně, ale její dýchání pořád není optimální.
"Nemá cenu se na patnáctistovku tam jít zase protrápit. To se rozjíždí úplně naplno, takže abych si po kole a půl řekla, že to nejde, to nemá smysl," poznamenala držitelka 21 zlatých medailí z mistrovství světa.
Stále je ve hře, že by jako trenérka doprovodila na patnáctistovce na led svou reprezentační kolegyni a životní partnerku Nikolu Zdráhalovou.
"Ale je to obrovská zodpovědnost, protože je to olympiáda. Člověk má strach, aby tam neudělal nějaké faux pas. Zatím o tom uvažuju. Chtěla bych si to pozítří, až půjdeme na led, vyzkoušet," řekla Sáblíková.
Problém je, že na ostrých bruslích, které má, se při "trenérské" jízdě pozadu nedá brzdit, člověk přepadává. Brusle by si tak zřejmě musela ztupit, protože nerada by olympijský závod narušila svým pádem.
