Sáblíková pojede na trojce v poslední rozjížďce. Mohlo to být lepší, utrousil Novák

před 3 hodinami

Kangnung - Rychlobruslařka Martina Sáblíková se ve svém premiérovém vystoupení na olympijských hrách v Pchjongčchangu v závodu na 3000 metrů představí v závěrečné rozjížďce společně s Ruskou Natalijí Voroninovou.

"Mohlo by to být lepší, ale nestěžuju si. Pokud chce stát na bedně, musí jet dobře," komentoval dnešní los trenér Petr Novák. Sáblíková bude na oválu v Kangnungu obhajovat stříbrnou medaili ze Soči, ve Vancouveru 2010 trojku vyhrála.

Úřadující olympijská vítězka Ireen Wüstová z Nizozemska nastoupí v deváté z dvanácti rozjížděk a její soupeřkou bude Kanaďanka Isabelle Weidemannová.

Následně na led nastoupí vedoucí žena Světového poháru na této distanci Ivanie Blondinová z Kanady společně s Němkou Claudií Pechsteinovou. Před Sáblíkovou pojedou Japonka Miho Takagiová a Antoinette de Jongová z Nizozemska.

"Los bude důležitý, ale já vlastně ani nevím, s kým bych měla nebo mohla jet," uvedla Sáblíková ve čtvrtek, kdy naposledy mluvila s novináři.

"Jasně, že chci medaili. Kdo by ji nechtěl? Medaile je super a pocit stát na stupních je nezapomenutelný. Kdo si to vyzkoušel, tak ví, co to je. Samozřejmě i proto jsem tady. Proto jsem to nechtěla vzdát a řekla, že sem odjedu, ať by ty záda vypadaly jakkoliv. Řekla jsem, že bych tady chtěla závodit a o kovy se poprat," řekla Sáblíková ke svým ambicím.

Na startu bude i Nikola Zdráhalová, která se při své olympijské premiéře představí ve druhé rozjížďce společně s Liou Ťing z Číny. "U Nikoly jsem s losem spokojený. Je důležité, že nejde v prvním páru, ale až ve druhém," uvedl Novák.

Závod na 3000 metrů žen odstartuje v sobotu ve 12:00 SEČ.