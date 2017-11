Ruský hon na vlastizrádce. Donášel lyžař Černousov antidopingové agentuře?

před 53 minutami

Bývalý ruský reprezentační trenér Jurij Borodavko nařkl běžce na lyžích Ilju Černousova z toho, že byl informátorem Světové antidopingové agentury. Černousov díky diskvalifikaci krajanů Legkova a Vylegžanina získal zpětně zlatou medaili.

Moskva - Ruský běžec na lyžích Ilja Černousov se ohradil proti tvrzení, že byl informátorem Světové antidopingové agentury (WADA), jejíž vyšetřování vedlo k diskvalifikaci jeho krajanů Alexandra Legkova a Maxima Vylegžanina z olympijských her v Soči.

Všichni tři v roce 2014 ovládli závěrečný závod na 50 kilometrů a původně třetímu Černousovovi nyní připadne zlatá medaile.

"On může být v klidu z jediného důvodu. Byl součástí toho spiknutí. Zradil svoje kolegy a kamarády. Teď jenom pokukuje, pochechtává se a touží po té medaili," řekl bývalý reprezentační trenér Jurij Borodavko serveru Gazeta.ru.

Černousov označil jeho slova za lež. "Jsem s týmem na soustředění. Máme nabitý tréninkový plán. Chci se naplno věnovat své práci," uvedl jednatřicetiletý lyžař, který žije ve Švýcarsku s manželkou Selinou Gasparinovou, tamní reprezentantkou v biatlonu.

Místopředseda ruské lyžařské federace Sergej Krjanin nevěří, že by Černousov mohl být informátorem WADA. "Dokud neuvidím důkazy, neuvěřím, že by to tak mohlo být. A co by jim mohl říct, i kdyby chtěl? Není to Griša Rodčenkov, což je od přírody fantasta," řekl Krjanin.

Šéfka federace Jelena Vjalbeová se konkrétně na Černousovovu adresu nevyjádřila, ale obecně reagovala ostřeji. "Pro mě je každý informátor o dopingu v Rusku vlastizrádce," řekla.

Grigorij Rodčenkov je bývalým ředitelem moskevské antidopingové laboratoře, který o dopingu během ZOH 2014 promluvil po loňském odchodu do USA. Uvedl, že veškeré pozitivní dopingové testy musela laboratoř hlásit ministerstvu sportu, které pak rozhodovalo, jak s nimi naložit.

WADA po vyšetřování McLarenovy komise konstatovala, že Rusové mimo jiné v Soči manipulovali se vzorky a kryli doping svých závodníků.

Kvůli tomu bylo v minulých dnech diskvalifikováno šest ruských lyžařů, kteří navíc dostali doživotní zákaz startu na olympijských hrách. Legkov přišel o zlato a Vylegžanin o dvě stříbra.