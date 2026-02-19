Rusko a Bělorusko na paralympiádu nepatří, zlobí se Češi

Český paralympijský výbor zásadně nesouhlasí s účastí Rusů a Bělorusů na březnové paralympiádě. „Kvůli agresi na Ukrajině tam nemají co dělat,“ uvedl jeho předseda Zbyněk Sýkora.
Mezinárodní paralympijský výbor nedávno oznámil, že na zimních hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo bude díky divoké kartě startovat šest sportovců z Ruska a čtyři z Běloruska.
Na rozdíl od olympijských her budou závodit pod svou vlajkou a může jim v případě triumfu hrát národní hymna.
Postoj české strany navzdory uvolnění sankcí ze strany Mezinárodního paralympijského výboru, který loni v září zrušil suspendaci Ruska a Běloruska, zůstává stejný.
"S účastí Rusů a Bělorusů na hrách samozřejmě v žádném případě nesouhlasíme, je to prostě špatně. Náš názor zůstává od začátku pevný a neměnný, vždy jsme byli silně proti jejich návratu v jakékoliv formě. Dokud trvá agrese na Ukrajině, ruští a běloruští sportovci jednoduše nemají na mezinárodních akcích co dělat," uvedl Sýkora.
Ve středu označili účast ruských sportovců na paralympiádě za skandální ukrajinští představitelé i eurokomisař pro mezigenerační rovnost, kulturu, mládež a sport Glenn Micallef. Dnes obdobné postoje zazněly z Itálie, která paralympiádu pořádá.
"Pokračující porušování klidu zbraní a olympijských a paralympijských ideálů ze strany Ruska podporovaného Běloruskem je neslučitelné s účastí jeho sportovců na hrách, s výjimkou neutrálních individuálních sportovců," uvedli ve společném prohlášení italský ministr zahraničí Antonio Tajani a ministr sportu Andrea Abodi.
Rusové získali účastnická místa ve sjezdovém lyžování, běhu na lyžích a snowboardingu.
