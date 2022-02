Video: Jsme s tebou, Kamilo. Rusko do obrany krasobruslařky zapojilo i vojáky

Patnáctiletá ruská krasobruslařka Kamila Valijevová ve čtvrteční volné jízdě v olympijském Pekingu měla podle předpovědí vyhrát zlato, ale neuspěla. Dokonce nezískala žádnou medaili. Z Ruska se následně valila kritika na západní média či Mezinárodní olympijský výbor (MOV). Padla například slova o šikaně.

Valijevová totiž byla zatížená pozitivním dopingovým testem, který se zveřejnil v průběhu olympiády a vzbudil značkou pozornost.

Podle Rusů právě tato pozornost zapříčinila nezdar talentované krasobruslařky, která byla při své jízdě viditelně nervózní. Do obrany Valijevové se zapojilo i ruské ministerstvo obrany, které na sociální síti zveřejnilo video (viz výše), kde příslušníci ruské armády střeží krasobruslařku v dětském věku před těmi, kteří ji zastrašují.

Krátký klip končí hashtagem #KamiloJsmeSTebou, odkazujícím na Valijevovou.

Ta ve čtvrtek mohla navzdory pozitivnímu dopingovému testu startovat po zásahu mezinárodní arbitráže. V případě jejího úspěchu ale neměl proběhnout ceremoniál s předáním medaile, dokud se celá kauza dostatečně neprošetří.

Valijevová však medaili nezískala, což oplakala. K tomu schytala tvrdou kritiku od vlastního trenérského týmu.

Následně zesílily hlasy, že na olympiádě by v krasobruslení neměly soutěžit děti a že věkový limit by se měl zvýšit z patnácti na sedmnáct či osmnáct let. Rusko se proti této změně vymezilo, neboť samo spoléhá na 15leté závodnice, které se - na rozdíl od dospělých - vzhledem k jedinečným dispozicím opírají o čtverné skoky. Na úspěchy ale často doplácejí svým zdravím a s aktivní sportovní kariérou brzy končí.