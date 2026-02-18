Rulíka naštvali rozhodčí: Bojí se Kanadě něco písknout. Ale Česku uznali gól v šesti

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík ocenil své svěřence za výborný výkon ve čtvrtfinále olympijského turnaje proti Kanadě, které podlehli 3:4 v prodloužení. V rozhovoru s novináři po utkání zároveň zkritizoval výkon rozhodčích, dnes i celkově na turnaji.
"Řekli jsme si, že na ledě necháme všechno a to jsme taky udělali. Podali jsme skvělý výkon. Jedinou věc, kterou můžu klukům vytknout, je zbytečné vyloučení ve druhé třetině, při kterém soupeř vyrovnal na 2:2. To se ale stane, jsou tam emoce," řekl Rulík a poukázal na faul Michala Kempného v útočném pásmu ve 32. minutě.
V následné přesilovce vyrovnal na 2:2 Nathan MacKinnon.
Jinak byl ale s hrou českého týmu spokojený.
"Kluci blokovali střely, vraceli se, měli jsme šance, rychlé protiútoky. V prodloužení jsme mohli rozhodnout, měli jsme první šanci. Bohužel věci, které rozhodují, se k nám úplně nepřiklonily. Kluci ale na ledě nechali všechno," uvedl šedesátiletý kouč.
Rulík byl zároveň rád, že nejlepší utkání na turnaji tým odehrál ve čtvrtfinále.
"To jsme chtěli a povedlo se to. Kdybychom zvládli Švýcary, tak jsme možná mohli jít na Finy, ale oni jsou taky těžcí. Člověk už si nevybere, to je samý hráč NHL. Byl to zážitek, skvělý výkon mužstva," řekl Rulík.
Zatímco hráče pochválil, zkritizoval dvojici rozhodčích Mikaela Holma ze Švédska a Američana Chrise Rooneyho. Výkony arbitrů na turnaji se mu nelíbily obecně.
"Co si k nám dovolují, to je pro mě neakceptovatelné. Po každém zápase posíláme (komisi rozhodčích) dva tři zákroky, kde máme jednoznačně potvrzené, že měl být soupeř vyloučený. I třeba v zápase s Dánskem, kde byl krosček na Pastu (Davida Pastrňáka). Dneska podobná situace a Kempný šel na dvě minuty. Nerozumím tomu, nechápu to,“ řekl Rulík.
"Mám z toho pocit, že se Kanady každý bojí, aby náhodou něco nepískli. Tlačili jsme proti šesti, ať se na mě nikdo nezlobí," dodal.
Paradoxně ale dnes rozhodčí chybovali v český prospěch, při gólu Ondřeje Paláta na 3:2 totiž hrál tým v šesti.
Podle Rulíka je problém v tom, že zápasy rozhodují sudí z NHL v kombinaci s arbitry Mezinárodní hokejové federace.
"Úplně se to nepovedlo, protože každý píská jiným metrem. Když se dívám na NHL, tak když někdo jede takový nájezd jako Neči (Martin Nečas) a sáhnete na něj hokejkou, tak se okamžitě jede trestné střílení nebo dávají dvě minuty. Tam se to píská, tady najednou ne. Je mi to strašně líto, protože si to kluci nezasloužili. K takovému výkonu by si zasloužili i špičkový výkon rozhodčích," zlobil se Rulík.
Zkušený kouč vedl národní tým na olympiádě poprvé a podle svých slov zřejmě naposledy. Že by byl pod větším tlakem než na mistrovství světa, si nemyslí.
"O tlaku bych vůbec nemluvil, protože to nečtu, jsem úplně mimo. Jsem s trenéry ve své bublině. A s hráči. Takže tohle nevnímám. Na jednu stranu skvělý turnaj, že jsou tady ti nejlepší, ale určitě ne ti nejlepší rozhodčí,“ poznamenal Rulík.
"Ale je to pro všechny zážitek. Když se hraje srdcem, obětavě a nechá se tam všechno, pak sport má smysl. Já si myslím, že je to moje poslední olympiáda a…. Jdeme dál," doplnil trenér, který předloni vyhrál s týmem mistrovství světa v Praze.
Po sezoně mu u reprezentace končí smlouva.
ŽIVĚ„Existuje mnoho důvodů pro úder proti Íránu.“ USA už přesouvají vojenskou techniku
Pro vojenský úder proti Íránu existuje mnoho důvodů, prohlásila ve středu na pravidelné tiskové konferenci mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová. Zároveň ale podotkla, že úterní jednání o íránském jaderném programu přineslo drobný pokrok. Informují o tom agentury AFP a Reuters. Spojené státy přesouvají k Íránu velký počet lodí, bojových letadel i logistických letounů.
ŽIVĚ12. den ZOH: Finové mohou dál snít o obhajobě zlata, Italové mají novou olympijskou rekordmanku
Sledujte události a zajímavosti z dnešního dne na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
ŽIVĚZelenskyj obvinil Rusko z průtahů rozhovorů. Druhý den jednání v Ženevě skončilo bez výsledku
Američané, Ukrajinci a Rusové ve středu dopoledne v Ženevě pokračovali druhým dnem v jednáních o možnostech diplomatického ukončení ruské invaze na Ukrajinu. Ruské agentury uvedly, že rozhovory již skončily a že v brzké době se očekává jejich další kolo. Z dosavadních informací vyplývá, že průlom nenastal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň obvinil Rusko z průtahů rozhovorů.
Itálie má odškodnit zabavení lodi pro migranty. Absurdní, říká Meloniová
Itálie má odškodnit nevládní organizaci Sea Watch, jejíž loď sloužící pro záchranu migrantů v moři úřady v roce 2019 zabavily protiprávně. Ve středu o tom rozhodl soud v Palermu. Stát má podle něj organizaci vyplatit 76 tisíc eur (1,8 milionu Kč). Úřady loď zabavily, když vplula do přístavu v rozporu s nařízením ministerstva vnitra. Premiérka Giorgia Melonia rozhodnutí soudu označila za absurdní.
Velkou Kanadu trápily nervy, Čechy to nabíjelo. Na náš tým jsem pyšný, řekl Pastrňák
Před olympiádou mluvil o akci, na kterou čeká celý život. David Pastrňák, česká hokejová hvězda číslo jedna, měl v Miláně v 29 letech první šanci pod pěti kruhy. Turnaj mu nešel podle představ, ale ve čtvrtfinále proti Kanadě podal nejlepší výkon. Stejně jako celý český tým.