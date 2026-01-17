Přeskočit na obsah
Benative
17. 1. Drahoslav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Rulík pozval do reprezentace juniorské tahouny. Zúčastní se kempu před olympiádou

ČTK

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík se rozhodl pozvat na kemp před olympijskými hrami v Miláně i čtyři stříbrné medailisty z nedávného mistrovství světa juniorů.

Petr Sikora s trofejí pro stříbrný tým na MS juniorů 2026
Petr Sikora s trofejí pro stříbrný tým na MS juniorů 2026Foto: ČTK
Reklama

V Karlových Varech, kde se v pondělí 2. února sejde evropská část týmu, mužstvo doplní brankář Matyáš Mařík, obránce Tomáš Galvas a útočníci Petr Sikora se Štěpánem Hochem.

Rulík to řekl v podcastu Trefa do Černého a upozornil na to web iSport.cz. "Řekli si o to výkony na mistrovství světa a taky se to hodí, mají přestávku," řekl Rulík.

Související

Zároveň potvrdil slova generálního manažera Jiřího Šlégra z nominační tiskové konferenci, že úspěšní junioři budou mít šanci zabojovat o nominaci na seniorský šampionát.

"Uvidíme, jak se jim bude dařit. S některými počítáme, že by se zapojili do přípravy před turnajem," uvedl šedesátiletý kouč, který předloni dovedl tým k zisku zlatých medailí na MS v Praze. Aktuálně to vypadá, že by šanci měli dostat Galvas s Sikora.

Reklama
Reklama

V Karlových Varech by se na začátku února mělo sejít dvanáct hráčů působících v extralize, Švýcarsku a ve Švédsku, které Rulík se svými asistenty zařadili do kádru pro olympiádu.

"Na začátku budeme mít klidovější režim, trénink by měl být až třetí den. Podle toho, kdo kdy skončí," uvedl Rulík s tím, že s týmem bude na západě Čech i pětice hráčů, kteří budou připraveni nahradit případné zraněné. Rulík v jejich případě nepoužívá označení náhradníci.

"Budou to připravení hráči," řekl Rulík. Podle iSport.cz by mělo jít obránce Jana Ščotku, Libora Hájka a útočníky Ondřeje Beránka, Filipa Chlapíka a Jáchyma Kondelíka.

Hokejová reprezentace se bude v Karlových Varech připravovat do 5. února, kdy odletí do Itálie. V neděli 8. února se k nim v Miláně připojí hráči z NHL v čele s Davidem Pastrňákem a Martinem Nečasem.

Reklama
Reklama

První utkání turnaje čeká český výběr 12. února proti Kanadě.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
ČR-ODS-kongres-FASTPIX
ČR-ODS-kongres-FASTPIX
ČR-ODS-kongres-FASTPIX

ŽIVĚ"Povstali jsme z popela." Končící předseda ODS Fiala odmítá kandidaturu na Hrad

Kongres ODS bude dnes v pražském hotelu Clarion volit předsedu, který nahradí v čele strany po 12 letech Petra Fialu. Krajské nominace favorizují dosavadního místopředsedu Martina Kupku, o funkci se uchází i místostarosta obvodu Ostrava-Jih Radim Ivan. Rovněž Piráti si dnes v Prachaticích zvolí nové vedení. Předsedu Zdeňka Hřiba vyzve místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu David Witosz.

Reklama
Milan Engel na Rallye Dakar 2026
Milan Engel na Rallye Dakar 2026
Milan Engel na Rallye Dakar 2026

Dakar je v cíli. Engel v kategorii motocyklů uzavřel dvacítku

Luciano Benavides z Argentiny se stal vítězem Rallye Dakar v kategorii motocyklů, poté co v poslední etapě předstihl Američana Rickyho Brabce. Tovární jezdec KTM nakonec vyhrál o pouhé dvě sekundy a navázal na dva triumfy bratra Kevina. Nejlepší z trojice Čechů, kteří dojeli do cíle 48. ročníku, byl dvacátý Milan Engel.

Reklama
Reklama
Reklama